В Риге отменили концерт «Би-2» из-за запрета на въезд россиянам

Концерт российской рок-группы «Би-2» отменили в латвийской столице из-за запрета на въезд всем россиянам с шенгенскими визами.

«Мероприятие не может произойти, потому что начиная с 19 сентября все граждане России с шенгенскими визами не смогут въехать в Латвию. У части команды такие визы, поэтому они не могут прибыть в Латвию», – приводит слова организатора Эвии Голдмане Argumenti.ru.

Сейчас проводятся переговоры с группой, чтобы найти выход из ситуации. Сами же музыканты пока отказываются комментировать инцидент.

В августе в «Би-2» опровергли что сообщения о том, что они покинули Россию.