В «Би-2» опровергли сообщения об отъезде из России

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8 августа, понедельник | Последнее обновление — 14:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава Запорожской области подписал распоряжение о подготовке к референдуму по воссоединению с Россией
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В Новосибирске создан «Проект-300»: разработка и производство легкого 6–10-местного самолета. Главная особенность самолета в том, что он целиком будет собран из российских комплектующих. Например, авиамотор – с завода «Мотор Сич», Запорожье. Ко времени монтажа мотора завод будет уже наш, уверены сибиряки.
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Зеленский готов принести тысячи жизней украинцев в угоду геополитическим интересам США и Британии. Для него нет на Украине своих. И это не связано с национальностью.
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США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В «Би-2» опровергли сообщения об отъезде из России
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Музыканты из российского коллектива «Би-2» заявили, что сообщения о том, что они покинули Россию, не соответствуют действительности.
«Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы «тайно и спешно покинули страну», – говорится в сообщении в Telegram-канале группы.
Артисты уточнили, что предпочитают «отдыхать открыто и расслабленно».
Напомним, в Петербурге болельщики освистали группу «Би-2» после завершения матча за Суперкубок России между петербургской футбольной командой «Зенит» и московским ФК «Спартак». С первых минут появления музыкантов на поле «Газпром Арены» фанаты петербургского клуба «Зенит» начали освистывать артистов. Болельщики выкрикивали «пошли вон», «домой», а также скандировали ряд нецензурных выражений.
Солист музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин заявил, что провал группы «Би-2» на финале Суперкубка России в Петербурге был заслуженным.
Эксперты раскрыли замысел ВСУ при обстрелах Запорожской АЭС
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Обстрелы Энергодара и ЗАЭС вновь поднимают вопрос о необходимости поражения украинских артиллерийских систем в Никополе и уничтожения ударных возможностей ВСУ на юге Украины. По мнению экспертов, ВСУ намеренно целились по объектам, через которые электричество идет на Каховку: именно через нее планируют подключить ЗАЭС к российской электросети.
«Целенаправленные обстрелы Запорожской АЭС окончательно ставят точку в спорах об аналогичных ударах по энергетической инфраструктуре на подконтрольной ВСУ территории. Нет, это не значит, что уже завтра нужно бить крылатыми ракетами по ТЭС и подстанциям: в большинстве ситуаций такое лишено реального практического смысла. Но отныне при возникновении военной необходимости у ВС России с моральной точки зрения развязаны руки на поражение таких целей», – говорится в публикации отраслевого Telegram-канала «Рыбарь».
Отмечается, что «выпущенные снаряды попали в открытое распределительное устройство (ОРУ), отвечающее за передачу энергии от АЭС в Запорожье, Мелитополь и Никополь. Из-за попаданий было обесточено оборудование энергоблока № 3, а персоналу станции пришлось уменьшить мощность на энергоблоке № 4».
Боеприпасы также повредили водородопровод с последующим возгоранием идущего по ним газа. ВСУ намеренно целились по новой секции ОРУ, через которую электричество идет на Каховку: именно через нее планируют подключить ЗАЭС к российской электросети, уточнили эксперты.
«Сегодняшний удар пришелся по хранилищу отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Снаряды РСЗО не повредили сами емкости и попали в крышу гаража погрузочного трактора», – сообщили эксперты.
По их мнению, цель ВСУ – вызвать панические настроения жителей Энергодара угрозой техногенной экологической катастрофы.
«Для украинских властей эти люди уже не считаются «своими», поэтому они без раздумий пожертвуют их судьбами ради своих задач. Запорожская АЭС питает в том числе и украинские территории. Остановка работы чревата отключением от электроэнергии на подконтрольных Киеву землях. В ВСУ это не могут не понимать, и обстрелы ЗАЭС ведутся осознанно», – подчеркнули эксперты.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
В Минобороны обстрел Киевом Запорожской АЭС назвали актом терроризма.
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Михалков придумал характеристику Урганту
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Режиссер Никита Михалков в авторской программе «Бесогон ТВ» дал характеристику ведущему Ивану Урганту.
Ранее омский бизнесмен Виктор Шкуренко организовал корпоратив, на который был приглашен Иван Ургант. Присутствие последнего на празднике и обсудил Никита Михалков, отмечает ФАН.
Режиссер напомнил о диалоге между Шкуренко и Ургантом. По словам Михалкова, бизнесмен пообещал подарить телеведущему машину, если тот задержится еще на три часа. Позже Виктор заявил, что таким образом хотел поддержать позицию артиста. Михалков же считает, что ее можно назвать «немножко испугавшийся патриот».
«Мероприятие стоило 20 млн рублей – такая же сумма выделяется на День города в Омске. Ведущим мероприятия был патриот, который, как было сказано, немножко испугался – Иван Ургант. Это прекрасно, когда руководитель устраивает праздник для сотрудников», – сыронизировал режиссер.
Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Sky News: У Британии возникли проблемы с подготовкой летчиков из-за России
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Возможности подготовки пилотов для полетов на истребителях в Британии снизились из-за того, что Лондон направил самолеты к восточным границам НАТО после начала спецоперации России на Украине, сообщили британские СМИ.
Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на документы, Великобритания столкнулась с проблемами в вопросе обучения пилотов для полетов на истребителях. Возможности подготовки летчиков оказались в состоянии кризиса из-за неисправной авиации, потребности в большем числе инструкторов и потока иностранцев для обучения, передает ТАСС.
Согласно телеканалу, который ссылается на внутренние документы, в 2022 году спрос на обучение пилотов для истребителей Typhoon снизился на 65% преимущественно из-за «темпов оперативной деятельности». Это было во многом вызвано тем, что Лондон направил дополнительное количество быстрых самолетов на «защиту» союзников по НАТО на востоке после начала спецоперации России на Украине.
Другая причина возникновения проблем при подготовке летчиков – отправка в Тихий океан в 2021 году авианосца HMS Queen Elizabeth. На нем находились восемь истребителей F-35, которыми управляли опытные пилоты из ВМС и ВВС.
Согласно источнику, министр обороны Бен Уоллес поручил командующему ВВС Майклу Вигстону решить проблему с обучением пилотов и назвал ее «его единственным приоритетом». В одном из документов указывается, что устранение проблем будет крайне сложным в последующие четыре-пять лет.
Ранее Британия собралась задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы «защитить Юго-Восточную Европу».
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Американский разведчик назвал способ образумить Зеленского
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Президент США Джо Байден может повлиять на президента Украины Владимира Зеленского, пригрозив отказом помогать Киеву, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
«Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому», – сказал он в беседе с RT.
Он назвал угрозу прекращения поставок оружия важным рычагом давления на Киев. Благодаря этому США, если бы хотели, могли бы остановить ВСУ от любого неоправданного или опасного решения, отметил эксперт, приведя в пример обстрел Запорожской АЭС.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день Запад не хочет как-либо критиковать Украину, а любые заявления об использовании Киевом мирного населения в качестве живого щита, например, мир «отрицает и отвергает».
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
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В Amnesty International ответили на гневную критику украинских политиков
Правозащитная организация Amnesty International принесла извинения за «причинивший боль» доклад о нарушениях законов ведения войны со стороны войск Украины, отметив, что для нее приоритетом является защита мирных граждан.
«Приоритет Amnesty International в этом и каком-либо конфликте – обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации этого последнего исследования», – приводит заявление организации РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
Amnesty International отмечает, что сожалеет о боли и гневе, которые вызвал их пресс-релиз, посвященный преступлениям украинских военных. Однако она вновь подтвердила, что не отказывается от озвученных в отчете данных.
По мнению организации, выводы доклада не означают, что войска Украины не принимают соответствующих мер предосторожности в других частях страны, и не оправдывают действия России.
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны – знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России». Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Amnesty International.
Позже британская газета The Times назвала международную правозащитную организацию Amnesty International «пропагандистами Путина».
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Во Франции заявили о новой тактике Пентагона на Украине
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Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных «помощников» для участия в конфликте, пишет журнал Causeur со ссылкой на французский военный источник.
По его словам, американская армия «была рядом с ВСУ» с самого начала боевых действий, передает РИА «Новости».
«Правда, это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные «помощники». Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит «аутсорсинг», ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине», – рассказал источник.
Собеседник издания уточнил, что такого рода наемники действуют «повсюду, на всех полях сражений».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Шакил О'Нил призвал Грайнер изучать российские законы
Легендарный центровой, четырехкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил высказался о виновности баскетболистки и соотечественницы Бриттни Грайнер в уголовном деле о контрабанде наркотиков, сообщили СМИ.
«Грайнер нарушила закон России? Я скажу, что нужно ждать, пока ты не вернешься домой. Да, у нас то, за что наказали Грайнер, легально. Но дождись момента, когда окажешься дома. Знай, где ты находишься, и знай их законы. Подобное происходит везде и постоянно», – передает «Чемпионат» слова О'Нила.
Ранее Джо Байден пожаловался на «неправомерное» содержание под стражей в России гражданки США Бриттни Грайнер и на «неприемлемый» приговор ей. Напомним, что российский суд в четверг признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков в нашу страну. Судьи приговорили американку к девяти годам.
Байден пообещал: власти США применят «все возможные средства», чтобы вернуть на родину Грайнер и другого американца, отбывающего срок в России – Пола Уилана. В середине июня Мосгорсуд признал этого бывшего морпеха виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Зеленский учредил новую медаль с сомнительным дизайном
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Президент Украины Владимир Зеленский учредил новую медаль «За оборону Украины» двух степеней, следует из документа, опубликованного на официальном сайте президента Украины.
Соответствующий указ № 559/2022 подписан 5 августа.
Российские военкоры отметили, что дизайн медалей напомнил им нацистские символы.
«Четыре перекрещенных меча, как написано в указе, образуют крест. Но так-то не очень на крест похоже, больше на свастику. В центре герб, и это ошибка, он должен быть не в центре, а сверху. И украинский тризуб, который не тризуб, а падающий сокол, надо было перевернуть, для соответствия оригиналу. Но намек мы все поняли, хорошо, что Зеленский утвердил этот эскиз и больше не скрывает убеждений», – передает Telegram-канал «Военкор Астрахань».
«Зеленский учредил медаль «За оборону Украины». Тот неловкий момент, когда что бы ты ни делал, получается свастика», – сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент «КП» Александр Коц.
Ранее сообщалось, что тернопольский горсовет присвоил местному футбольному стадиону имя Романа Шухевича. Украинские историки и общественные деятели националистического толка позиционируют этого персонажа как борца за свободу и сравнивают с такими личностями, как Джордж Вашингтон и Жанна д'Арк.
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В Конгрессе назвали военную «помощь» Украине мошенничеством
Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) подвергла критике предоставление Украине военной помощи, она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
«Скольких людей называли российскими ботами за то, что они говорили ровно то же самое с марта? Теперь, когда CBS показал это, то это совершенно нормально. Как бы там ни было, я рада, что факты сейчас стали известны. Большая часть помощи Украине – это мошенничество», – передает ТАСС слова Бойберт.
Фильм в субботу прокомментировала и другая республиканка из Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (от штата Джорджия). «Это одна из причин, по которой я голосовала против [предоставления военной помощи Киеву]. Она (помощь ) никогда не была связана с украинским народом», – заявила Грин.
Ранее руководитель занимающейся передачей военной помощи украинской стороне неправительственной организации Blue-Yellow, которая базируется в Литве, Йонас Охман сообщил CBS, что только около 30% поставок «достигает конечного пункта назначения».
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Американцы обрушились на Зеленского после фото с голливудской актрисой
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Читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн 7 августа.
Украинский лидер опубликовал совместное фото с голливудской звездой в своем Telegram-канале.
«Пока Зеленский занимается торговлей оружием и людьми, отмыванием денег, у него еще есть время встречаться с известными персонами со всего мира», – передает РИА «Новости» слова одного из пользователей.
«Скажите мне еще раз, почему мы посылаем Зеленскому миллиарды долларов из наших налогов, пока он занят развлечением актрис посреди зоны боевых действий?» – задался вопросом другой комментатор.
«Я перехожу на другую сторону. Снять все санкции с России и заставить Украину сесть за стол переговоров», – призвал еще один пользователь.
«Разве у него нет более важных дел, чем встречи с известными людьми?» – заключили читатели газеты.
Ранее американские СМИ раскритиковали Зеленского за отношение к проблемам США.
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Европу уличили в намерении отнять газ у развивающихся стран
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В попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис, пишет обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир.
По его словам, проблемы с электроснабжением уже наблюдаются в Бангладеш и Пакистане, сообщает РИА «Новости».
«Желая освободиться от зависимости от российского газа, ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам», – отметил Пир.
Автор публикации подчеркнул, что желание Европы найти альтернативные источники не должно осуществляться путем отвлечения энергоресурсов из других частей мира. Пир считает, что действия стран Европы усугубляют страдания миллионов людей в развивающихся странах.
Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Жительницы Украины придумали «эротический способ» поддержки бойцов ВСУ
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Украинки решили «поддержать» бойцов ВСУ, создав Telegram-канал, куда отправляют свои обнаженные фото.
Украинки не нашли другого способа помочь бойцам ВСУ, которые сейчас находятся на передовой, кроме как создать эротический канал в мессенджере специально для военных, сообщает канал «Царьград» со ссылкой на издание Daily Star.
По данным журналистов, жительницы Украины создали Telegram-канал, который должен «поднять боевой дух военных». В него украинки отправляют свои эротические фотографии, предназначенные для бойцов ВСУ.
Отмечается, что ежедневно загружают до сотни откровенных снимков и видео. Автором канала они называют 39-летнего психолога из Киева. Она заявила, что эту идею ей в шутку подал друг, который сейчас на фронте.
«Он пошутил: «Почему бы девушкам не поддержать солдат, присылая свои фотографии в обнаженном виде, это нас очень воодушевит». Я подумала: «Вау! Это хорошая идея», – заявила она о создании чата.
Отметим, в июле инспекция украинского штаба выявила низкий моральный дух бойцов и исчезновение оружия в Артемовске.
Между тем на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием легализовать проституцию в стране.
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В Британии объяснили нежелание Запада наращивать поставки оружия на Украину
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Риск прямого столкновения России и НАТО, которое повлечет за собой обмен ядерными ударами, заставляет Вашингтон осторожничать с военной поддержкой Украины, пишет британский журнал The Economist.
По данным The Economist, поставки Киеву более тяжелого вооружения могут подтолкнуть Запад и Россию к ядерной войне.
В журнале вспомнили слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который заявил, что для него слово «невозможно» означает «возможно в будущем». Издание рассказало, что сначала Запад поставлял Украине противотанковые ракеты Javelin, потом – переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS.
«Но главная причина, почему Америка действует с оглядкой, – это страх перед Россией. Она боится эскалации – что Россия нанесет удар по НАТО или прибегнет к химическому или ядерному оружию на Украине. Любой из этих вариантов почти наверняка втянет альянс в прямой конфликт с Россией, а президент США Джо Байден пообещал не допустить третьей мировой», – сообщило издание.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, и предупредил, что за Украиной может последовать конфликт вокруг Тайваня.
В четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что нынешнее положение Европы является самым опасным со времен Второй мировой войны.
Кроме того, генсек ООН Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, который не наблюдался со времен разгара холодной войны.
В июле в интервью еженедельнику The Economist адмирал британского штаба обороны ВС Тони Радакин заявил, что, по его мнению, «Россия не хочет ядерной войны» и открытого конфликта с НАТО.
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Немецкого консула задержали в Бразилии по подозрению в убийстве мужа
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Полиция Бразилии задержала немецкого консула за то, что он якобы убил своего мужа, а затем попытался скрыть преступление, сообщили СМИ.
Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию, консул из Германии Уве Герберт Хан сообщил властям, что его мужу, гражданину Бельгии Вальтеру Анри Максимильяну Биоту стало плохо в пятницу вечером, он упал и ударился головой, из-за чего наступила смерть. Однако согласно полиции, улики указывают на то, что Биота избили.
«Версия событий, изложенная консулом о том, что жертва упала, несовместима с выводами судебно-медицинской экспертизы», – передает РИА «Новости» слова представителя полиции Бразилии Камилы Лоуренко.
В ходе экспертизы на теле жертвы были найдены кровоподтеки, указывающие на то, что ее пинали ногами и избивали предметом цилиндрической формы.
«Бразильская полиция заявила, что задержала немецкого дипломата в субботу за то, что он предположительно убил своего мужа», – говорится в сообщении агентства.
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В ЛДПР намерены обсудить угрозы депутата Журавлева убить немецкого журналиста
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Угрозы депутата ЛДПР, первого председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» убить журналиста немецкого телеканала Bild не отражают линию партии, заявил руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин.
«Эмоциональное заявление депутата Журавлева относительно убийства немецкого журналиста – это его частное мнение, которое не совпадает с позицией руководства ЛДПР. Мы парламентская партия, и один из наших базовых принципов – соблюдение законности. Угрозы убийством, тем более представителей прессы, – точно не наш метод. При этом мы оставляем за скобками методы ведения информационной пропаганды в западной прессе», – приводит его слова Lenta.Ru.
Поведение депутата уже давно вызывает вопросы в партии, уточнил Дюпин. На ближайшем собрании фракции после начала осенней сессии нижней палаты российского парламента депутаты обсудят его слова.
Напомним, что во время эфира программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» парламентарий назвал журналиста немецкого телеканала Bild «нациком» и пригрозил ему убийством.
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