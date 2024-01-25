В студии ЭИСИ на выставке «Россия» обсудили старт Года семьи в России

Tекст: Ольга Никитина

В программе приняли участие депутаты новой волны – первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая и зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. Темой обсуждения стал Год семьи в России, объявленный Владимиром Путиным, семейная политика государства и отражение данной темы на выставке «Россия».

Буцкая отметила, что после объявления официального старта Года семьи 23 января на Всероссийском семейном форуме «Родные – Любимые» на площадке выставки «Россия» этот день может стать народным праздником для многодетных семей. Основой для будущих законопроектов, укрепляющих статус многодетной семьи на федеральном уровне, станут указы президента России «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и «О мерах социальной поддержки многодетных семей». И это только начало работы, подчеркивает депутат.

Харченко со своей стороны отметила важность семейных ценностей для развития страны и то, что эта работа должна быть всеобъемлющей, не только для органов власти, но и для бизнеса, и для общественных институтов. «Указ президента и его личное участие в форуме «Родные – Любимые» – это не просто мероприятие, а событие цивилизационного масштаба. Традиционные семейные ценности – это всегда фундамент стратегического развития нашей страны, ее суверенитета. Не зря Владимир Путин отметил, что Россия – это семья семей», – заявила она.

В качестве одного из примеров успешной региональной политики по поддержке семей с детьми Кислицына привела опыт Якутии и напомнила тезис главы республики Айсена Николаева о том, что необходимо уходить от стереотипа «многодетность означает бедность».

Буцкая считает, что уже достаточно много сделано для поддержки многодетных семей на федеральном уровне, и сегодня стереотип о нормальном составе семьи меняется от одного ребенка к нескольким.

Важную роль, по словам участников беседы, играет системное воспитание, прививающее традиционные ценности. Пока образование больше заточено на профориентацию и привлечение к инженерно-техническим специальностям, но необходимо рассказывать и о том, как создавать большие семьи. Татьяна Буцкая отметила, что эти тенденции можно совмещать, и есть много примеров активных больших семей.

«По статистике, через два-три года у нас должно быть много выпускников 11 классов. Конечно, это определенный вызов. Здесь стоит объединять усилия и государству, и религиозным организациям, уделять внимание воспитанию молодежи, со школьной скамьи рассказывать о том, что многодетная семья – это круто», – считает Екатерина Харченко.

Обсуждая законодательную работу и меры поддержки семей, Татьяна Буцкая рассказала о том, что для родителей в декрете предусмотрено много бесплатных курсов по профподготовке, которые в иных случаях могут стоить сотни тысяч рублей. Выстраиваются демографические дорожные карты, в частности, для студенческих семей. Депутаты намерены проработать дополнительные меры поддержки на третьего ребенка, при этом в некоторых регионах, например, в Приморском крае выплаты могут быть значительно выше, включая выделение Дальневосточного гектара.

Екатерина Харченко обратила внимание на то, что разные комитеты Госдумы объединяют усилия для проработки мер поддержки студенческих семей, ведется анализ существующих мер в учебных заведениях и регионах. Есть много интересных практик, которые необходимо собрать, анализировать и масштабировать. Новые стандарты кампусов мирового уровня предполагают наличие семейных общежитий. В Курской области есть практика социальных нянь – подготовки за счет бюджета активных пенсионеров, которые готовы себя посвятить этой работе. В числе других интересных практик участники программы назвали зарплату мамы в Мурманской области или обучение нянь от Агентства стратегических инициатив на федеральном уровне для всех желающих.

Говоря о личном опыте совмещения семьи и работы, Екатерина Харченко отметила, что именно благодаря ребенку ранее приняла решение обучаться в аспирантуре, так как такой график позволял комфортно и работать, и уделять ему внимание. Самое главное, считает парламентарий, – любовь и поддержка в семье. Еще это источник сил и вдохновения, в том числе для работы и постоянного саморазвития.

«Семья должна биться в едином ритме сердца. А вообще рождение ребенка всегда выводит на новый уровень развития. Все, что ты не сделаешь для себя, для ребенка ты разобьешься, но сделаешь», – дополнила Татьяна Буцкая.

Запись программы «Женский взгляд» можно посмотреть на RuTube-канале студии ЭИСИ на выставке «Россия».