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    Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.

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    22 января 2024, 09:28 • Новости дня

    МИД: «Сармат» не повлияет на формулу стратегического уравнения с США

    МИД: Постановка «Сармата» на дежурство на меняет стратегического уравнения с США

    Tекст: Ольга Никитина

    В отношении стратегического комплекса «Сармат», который в 2024 году будет поставлен на боевое дежурство, соблюдались механизмы, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Россия, как отметил замглавы внешнеполитического ведомства, продолжает четко придерживаться закрепленных в ДСНВ количественных уровней. Постановка «Сармата» на боевое дежурство, по его словам, не меняет стратегического уравнения, передает РИА «Новости».

    Российские стратегические ядерные силы Рябков назвал «дышащим организмом». Он отметил, что их состав обновляется не только благодаря включению новых систем, но также и в результате постепенного снятия с вооружения старых комплексов.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что завершение работ по постановке на дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат» – приоритетная задача на 2024 год.

    20 января 2024, 06:29 • Новости дня
    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Российские военные поразили несколькими советскими сверхзвуковыми ракетами П-35Б позиции ПВО в Одессе

    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Tекст: Денис Тельманов

    Советские сверхзвуковые ракеты П-35Б были использованы российскими военными для уничтожения позиций комплексов ПВО ВСУ в Одессе.

    «Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов «Утес» и «Редут» были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

    По его словам, ракеты обладали оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые, несмотря на значительный возраст, показали хорошую эффективность.

    Противокорабельная ракета П-35 обладает массой более 4 тонн и максимальной дальностью стрельбы до 400 километров.

    Первый испытательный пуск опытного образца такой ракеты состоялся еще в 1959 году, ракетный комплекс был принят на вооружение в 1964 году на надводных кораблях.

    Позднее для применения П-35 были разработаны береговые стационарные и подвижные ракетные комплексы «Утес» и «Редут», которые используют последние модификации ракеты – П-35Б.

    Агентство отмечает, что по данным открытых источников, П-35 имеют мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 800-1000 килограмм.

    Ранее сообщалось, что в Одессе раздались звуки взрывов, в области действует предупреждение об угрозе с воздуха.

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    20 января 2024, 07:22 • Новости дня
    Стратегический бомбардировщик B-21 Raider совершил второй испытательный полет

    США провели вторые тестовые испытания стратегического стелс бомбардировщика B-21 Raider

    Стратегический бомбардировщик B-21 Raider совершил второй испытательный полет

    Tекст: Денис Тельманов

    ВВС США провели второй тестовый полет стратегического стелс бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider, сообщила представитель ВВС США Энн Стефанек.

    «Могу подтвердить, что B-21 совершил полёт 17 января», – приводит ее слова RT со ссылкой на Air & Space Forces Magazine.

    Отмечается, что другой информации армия США не предоставила «по соображениями безопасности».

    Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы США приступили к проведению летных испытаний бомбардировщика B-21 Raider. По словам представителя ВВС, испытания являются критически важным шагом для «долгосрочного, дальнобойного, проникающего ударного военного потенциала для сдерживания агрессии и атак в отношении США, союзников и партнеров».

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    20 января 2024, 17:27 • Новости дня
    Премьер Словакии заявил, что Украина находится под контролем США
    Премьер Словакии заявил, что Украина находится под контролем США
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина находится сейчас под тотальным контролем у США, а ЕС совершает ошибку, поддерживая мнение американцев об украинском конфликте, указал премьер-министра Словакии Роберт Фицо.

    Он заявил, что Украина с 2014 года не является независимой и самостоятельной страной, находясь под влиянием Вашингтона. ЕС же не имеет собственной позиции по украинскому вопросу, опираясь на США, передает РИА «Новости».

    Ранее Фицо заявил, что выплата Киеву 50 млрд евро повлечет усиление России, а не успехи ВСУ.

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    20 января 2024, 05:46 • Новости дня
    Ярославские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском

    Ярославские десантники в ходе штурма захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском

    Tекст: Денис Тельманов

    Ярославские десантники в ходе штурма захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском, заявили в Минобороны России.

    «Сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники ликвидировали боевиков ВСУ и заняли опорный пункт», – приводит RT сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что украинский опорный пункт удалось найти благодаря беспилотнику, передавшему координаты, по которым ударили артиллерия и FPV-дроны, после чего штурмовики перешли к зачистке местности.

    Ранее сообщалось, что группировка российских войск «Запад» отразила четыре контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника составили до 30 человек и три пикапа.

    Кроме того, российский расчет САУ «Мста-С» уничтожил два украинских танка Т-64, а расчет РСЗО «Торнадо-С» нанес удар по пункту временной дислокации 41-й механизированной бригады ВСУ.

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    20 января 2024, 03:42 • Новости дня
    Американские законодатели назвали ядерное оружие США устаревшим

    Американские законодатели назвали ядерное оружие США «опасно устаревшим»

    Tекст: Денис Тельманов

    Ядерное оружие США устарело, считают председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Роджер Уикер и сенатор Дебра Фишер.

    «Ядерное оружие Америки опасно устарело. Наша безопасность зависит от финансирования и своевременного развертывания межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel», – приводит ТАСС выдержку из статьи Уикера и Фишер в газете The Wall Street Journal.

    В частности, они напоминают, что межконтинентальным баллистическим ракетам Minuteman III «почти 60-лет» и они уже устарели.

    Представители Конгресса подчеркнули, что обновление ядерного арсенала США «недостаточно финансируется» и «отстает от графика», поэтому Конгресс и Белый дом должны как можно быстрее решить эти проблемы и предотвратить появление новых.

    Ранее сообщалось, что Пентагон решил запросить 170 млрд долларов на вооружения в 2024 году, в том числе 3,7 млрд долларов на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel.

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    20 января 2024, 07:17 • Новости дня
    Помощники Байдена заявили, что Киев проиграет без США за несколько недель

    Помощники Байдена заявили, что Киев проиграет без помощи США за несколько недель

    Tекст: Денис Тельманов

    В случае, если Конгресс США не одобрит выделение Киеву помощи, Украина проиграет в конфликте с Россией за несколько недель, заявили помощники президента США Джо Байдена.

    «Помощники президента Джо Байдена прямо заявили законодателям, что если конгресс в ближайшие дни не даст разрешение на дополнительную военную помощь Украине, то Россия сможет выиграть войну в течение нескольких недель», – передает RT со ссылкой на NBC News. 

    Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев нуждается в любых видах вооружений, даже в «самых примитивных».




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    20 января 2024, 07:38 • Новости дня
    Минобороны России: В Брянской области ПВО сбила украинский дрон

    Минобороны России сообщило об уничтожении системой ПВО украинского дрона в Брянской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства противовоздушной обороны российских войск сбили дрон Вооруженных сил Украины в Брянской области, сообщили в Минобороны России.

    «20 января около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ села в Брянской области повреждены четыре жилых дома. Кроме того, пострадал остановочный павильон и торговый объект.

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    20 января 2024, 03:25 • Новости дня
    Евросоюз может к весне поставить Украине до полутора миллионов снарядов

    В Еврокомиссии заявили, что Евросоюз сможет к весне 2024 года поставить Украине от одного до полутора миллиона снарядов

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз сможет к концу апреля поставить для Украины миллион снарядов, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон.

    «Другими словами, мы держим слово... К концу текущего года мы сможем произвести в Европе еще от миллиона до полутора миллионов боеприпасов», – приводит слова Бретона РИА «Новости». 

    Он отметил, что для этого потребуется финансовая поддержка ЕС более 20 компаний и заводов-производителей, о чем будет объявлено позднее.

    «Нам нужно убедиться, что теперь всё, что мы производим, в первую очередь пойдёт Украине», – отметил Бретон.

    Ранее сообщалось, что Словакия после помощи Украине осталась без авиации, ПВО и денег. Министр обороны республики Роберт Калиняки заявил, что страна не получит компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29 в 2024 году и вряд ли получит в будущем.

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    20 января 2024, 04:35 • Новости дня
    Численность британской армии за десять лет может сократиться на треть

    Численность британской армии за ближайшие десять лет может сократиться на треть

    Tекст: Денис Тельманов

    Численность Сухопутных сил Великобритании за ближайшие 10 лет может сократиться почти на треть – такие оценки приводит газета The Times.

    При сохранении нынешних темпов сокращения численность армии Британии к 2026 году может снизиться до 68 тыс. человек, что меньше личного состава Сил спецназначения Вооруженных сил США, а к 2034 в британской армии может остаться только 52 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на газету.

    По данным газеты, союзники Британии уже обращают внимание на неспособность королевства укомплектовать полноценную бригаду, а также отмечают изношенность военной техники.

    Отставной американский генерал заявил газете, что возможности британской армии в последние несколько десятилетий сокращались и сегодня «важнейший союзник США» «уже совсем не тот, каким был».

    Ранее заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Редфорд заявил, что если Британия не откажется от политики сокращения армии, рискует утратить влияние в Североатлантическом альянсе

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    20 января 2024, 06:14 • Новости дня
    Ка-52 уничтожил технику и военнослужащих ВСУ на сватовско-кременском направлении

    Вертолет Ка-52 используя рельеф местности уничтожил технику и живую силу ВСУ на сватовско-кременском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский ударно-штурмовой вертолет Ка-52 уничтожил технику и живую силу противника на сватовско-кременском направлении, сообщили в Минобороны России.

    Используя естественный рельеф местности, экипаж Ка-52 на предельно малой высоте подошел на максимально близкое расстояние, с кабрирования выпустил авиационные средства поражения, затем выполнил противоракетный маневр и вернулся на аэродром базирования, приводит РИА «Новости» сообщение российского военного ведомстсва.

    Отмечается, что все цели были успешно поражены.

    Ранее сообщалось, что ярославские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском.

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    19 января 2024, 13:06 • Новости дня
    В Белоруссии заявили о переходе конфликта между Западом и Востоком в горячую фазу

    В Минобороны Белоруссии заявили о переходе конфликта между Западом и Востоком в горячую фазу

    Tекст: Александра Юдина

    Военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация в Европе радикально изменились – противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

    По его словам, происходящее противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу, военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация в Европе радикально изменились, передает ТАСС.

    Президент США Джо Байден тем временем заявил, что ситуация в секторе Газа, где Израиль бомбит объекты движения ХАМАС, что привело к гибели 24 тыс. человек, далека от урегулирования.

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    20 января 2024, 05:03 • Новости дня
    Группировка «Запад» отразила четыре контратаки ВСУ под Купянском

    Группировка российских войск «Запад» отразила четыре контратаки ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская группировка войск «Запад» отразила на купянском направлении четыре контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

    «Мотострелковые соединения группировки во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны, усиленной бронетехникой, в районах Табаевки, Крахмального и Синьковки», – приводит слова Зыбинского ТАСС.

    По его словам, потери противника составили до 30 человек и три пикапа. Кроме того, российский расчет САУ «Мста-С» уничтожил два украинских танка Т-64, а расчет РСЗО «Торнадо-С» нанес удар по пункту временной дислокации 41-й механизированной бригады ВСУ, сообщил Зыбинский.

    Ранее сообщалось, что в ходе обстрела Горловки ВСУ ранены три мирных жителя. От украинских ударов повреждены гостиница «Родина», детский сад «Теремок», ряд домов по улице Пушкинская, а также обесточен микрорайон «Квартал 245».

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    20 января 2024, 01:18 • Новости дня
    В ходе обстрела Горловки ранены три мирных жителя

    В ходе обстрела ВСУ ранены три мирных жителя Горловки в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Горловки в ДНР, в результате пострадали три мирных жителя, сообщил мэр города Иван Приходько.

    «В гостинице «Родина»... ранены двое мирных граждан. На площади Победы ранен молодой человек», – приводит ТАСС заявление Приходько.

    По его словам, от ударов повреждены «Родина», детский сад «Теремок», ряд домов по улице Пушкинская, а также обесточен микрорайон «Квартал 245».

    Отмечается, что в течение часа ВСУ выпустили по территории Горловки 21 снаряд калибром 155 мм, из которых 12 боеприпасов были кассетными.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что два мирных жителя, включая водителя скорой помощи, пострадали в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка. По его словам, на «скорую» был сброшен взрывоопасный предмет с беспилотника.


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    22 января 2024, 08:51 • Новости дня
    Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине

    Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин сейчас не стал бы отвечать на звонок экс-президента США Дональда Трампа, если бы тот позвонил российскому лидеру по вопросу урегулирования украинского кризиса, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) ответил на вопрос о том, почему Трамп прямо сейчас, еще до выборов президента США, не начал разрешение конфликта на Украине, вопреки собственным заявлениям о том, что он на это способен.

    «Потому что Путин не ответил бы на звонок. Это не 2017 год», – передает РИА «Новости» ответ Риттера.

    Слишком часто за последние годы Запад, по словам Риттера, обманывал Россию. Период президентства Трампа не был исключением, отметил он. Теперь Москва заинтересована исключительно в своей победе, мнение коллективного Запада ее не волнует, считает эксперт.

    «Россия победила в этом конфликте», – заключил Риттер.

    Трамп заявлял ранее, что в случае победы на президентских выборах осенью этого года конфликт на Украине закончится мирными переговорами еще до его инаугурации.

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    22 января 2024, 08:43 • Новости дня
    Анкара потребовала информирования от западной разведки об операциях в стране

    Hurriyet: Западная разведка не сможет совершать операции в Турции без предоставления данных правительству

    Tекст: Александра Юдина

    Западные разведывательные организации не смогут совершать операции в Турции без предоставления информации об этом Анкаре, пишет газета Hurriyet.

    По информации анонимного дипломата, ряд западных разведывательных организаций получил возможность вести в Турции бизнес – приезжать и уезжать без разрешения. В этой связи Анкара заявила о неприемлемости таких перемещений, передает РИА «Новости».

    Как отметил источник издания, представители западных спецслужб отреагировали «жестко», однако Анкара не изменила принципиальной позиции.

    Известно, что западные спецслужбы в ответ пустили слух, что это происходит из-за поддержки турецких властей Ирана, однако ничего не изменилось – Турция, как независимое государство, продемонстрировала свою национальную позицию.

    «Было сказано, что если вы собираетесь что-то сделать, вы дадите информацию», – резюмировал источник газеты.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган научился получать, что хочет, несмотря на сопротивление США.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Либералы – самые верные ленинцы

      В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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