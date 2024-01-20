И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.30 комментариев
Американские законодатели назвали ядерное оружие США устаревшим
Американские законодатели назвали ядерное оружие США «опасно устаревшим»
Ядерное оружие США устарело, считают председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Роджер Уикер и сенатор Дебра Фишер.
«Ядерное оружие Америки опасно устарело. Наша безопасность зависит от финансирования и своевременного развертывания межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel», – приводит ТАСС выдержку из статьи Уикера и Фишер в газете The Wall Street Journal.
В частности, они напоминают, что межконтинентальным баллистическим ракетам Minuteman III «почти 60-лет» и они уже устарели.
Представители Конгресса подчеркнули, что обновление ядерного арсенала США «недостаточно финансируется» и «отстает от графика», поэтому Конгресс и Белый дом должны как можно быстрее решить эти проблемы и предотвратить появление новых.
Ранее сообщалось, что Пентагон решил запросить 170 млрд долларов на вооружения в 2024 году, в том числе 3,7 млрд долларов на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel.