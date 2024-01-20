Американские законодатели назвали ядерное оружие США устаревшим

Американские законодатели назвали ядерное оружие США «опасно устаревшим»

Tекст: Денис Тельманов

«Ядерное оружие Америки опасно устарело. Наша безопасность зависит от финансирования и своевременного развертывания межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel», – приводит ТАСС выдержку из статьи Уикера и Фишер в газете The Wall Street Journal.

В частности, они напоминают, что межконтинентальным баллистическим ракетам Minuteman III «почти 60-лет» и они уже устарели.

Представители Конгресса подчеркнули, что обновление ядерного арсенала США «недостаточно финансируется» и «отстает от графика», поэтому Конгресс и Белый дом должны как можно быстрее решить эти проблемы и предотвратить появление новых.

Ранее сообщалось, что Пентагон решил запросить 170 млрд долларов на вооружения в 2024 году, в том числе 3,7 млрд долларов на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel.