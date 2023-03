Американский комик призвал США перестать «кричать» об Украине Пентагон решил запросить 170 млрд долларов Bloomberg: Пентагон запросит 170 млрд долларов на вооружения в 2024 году 11 марта 2023, 08:37 Текст: Антон Никитин

Американское минобороны в понедельник, 13 марта, представит запросы на закупку и финансирование военных разработок в 2024 году на общую сумму более 300 млрд долларов, пишут западные СМИ со ссылкой на внутренний документ Пентагона. По информации Bloomberg, в 2024 году финансовом году (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024-го) Пентагон собирается направить 170 млрд долларов на пополнение и увеличение запасов вооружений, причем часть этих средств пойдет на производство техники и боеприпасов взамен переданных Украине, а также на расширение запасов ракет, которые, как сказано в документе, американцы могли бы использовать в случае возможного конфликта с Китаем, передает ТАСС. Еще 76,8 млрд долларов Пентагон просит на вооружения для флота и корпуса морской пехоты, из них 32,8 млрд долларов собираются направить на строительство новых кораблей, 61 млрд долларов – на вооружения для военно-воздушных и космических сил, а 24,4 млрд долларов – для сухопутных сил. Кроме того, Пентагон намерен закупить 28 систем залпового огня HIMARS и свыше 5 тыс. ракет к ним, а также 541 противотанковый ракетный комплекс Javelin («Джавелин»). На научные и опытно-конструкторские разработки министерство обороны США просит выделить около 145 млрд долларов. В частности, 3,7 млрд долларов хотят направить на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, на разработку нового истребителя – 2,3 млрд, а также 3 млрд долларов на внедрение нового стратегического бомбардировщика B-21. Согласно представленному ранее на этой неделе проекту бюджета США на 2024 финансовый год, на оборонные цели предлагается выделить 842 млрд долларов – на 26 млрд долларов, или 3,2%, больше, чем годом ранее. При этом представители Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, заявили, что не собираются принимать подготовленный администрацией Джо Байдена проект бюджета, назвав документ «мертворожденным». На Украине сообщили о первом применении американской «умной бомбы» в зоне СВО «Страна.ua»: ВСУ впервые применили в зоне СВО американскую «умную бомбу» 10 марта 2023, 12:03 Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы Украины впервые применили в зоне конфликта американскую «умную бомбу» JDAM, сообщают украинские СМИ. По данным украинского издания «Страна», это произошло под Артемовском (украинское название – Бахмут). Сообщается, что на опубликованных кадрах нанесения удара запечатлена местность в районе Курдюмовки, передает РИА «Новости». В декабре, когда только появились сообщения о готовности США передать Украине средства для модернизации советских авиабомб, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые. По его словам, процесс апгрейда происходит крайне просто: поверх заряда просто надевается JDAM. В США захотели полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей Американский сенатор Манчин заявил о желании полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей Текст: Антон Антонов

Если российскую нефть «убрать с рынка», это окажется «благословением для демократии и свобод людей», заявил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского Сената Джо Манчин. На международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне Манчин заявил, что США, по его мнению, в состоянии полностью заместить российские нефть и газ в Европе. Сенатор обвинил Россию в том, что она якобы использует нефть «как оружие». Манчин признался, что хотел бы полностью лишить Россию возможности продавать энергоносители на мировых рынках. Однако, как заявил сенатор, государства сами должны принимать решения в данном вопросе, передает РИА «Новости». Накануне стало известно, что американские власти в частном порядке призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть и не бояться сделок с нею, чтобы сохранить стабильность на рынке нефти. Эксперт оценил планы США отказаться от российского урана Эксперт Митрахович: Вашингтон готов рискнуть собственной атомной энергетикой ради давления на Москву Текст: Олеся Отрокова

Вашингтон вновь хочет экономически надавить на Москву. Но сколько бы США не накопили урана впрок, ресурс рано или поздно закончится. И тогда Белому дому придется снова восстанавливать сотрудничество с Россией. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя предложение американского Сената запретить импорт российского урана. «Судя по всему, американцы на протяжении последнего полугода–года накапливали ресурсы, и сейчас готовы отказаться от поставок из России. Такая практика существует во многих странах, имеющих атомную энергетику. Но запасы урана рано или поздно будут израсходованы – и тогда Штатам придется придумывать варианты замещения российского сырья», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ «Также не исключаю, что Вашингтон рассчитывает на альтернативные поставки, например из Казахстана. Но вся эта конструкция выглядит достаточно хлипкой. Американцам придется выдумывать обходные пути закупок, которые на практике, скорее всего, окажутся нерабочими. В итоге может остаться только один вариант – это возобновление торгового сотрудничества с Россией», – поясняет эксперт. «Сегодня США всему миру заявляют о необходимости прекращения торговых отношений с Москвой, при этом сами продолжают в них участвовать. Причем это касается не только урана, но и, например, некоторых видов удобрений. Но в Европе многим не нравятся эти двойные стандарты, поэтому американцы действительно могут рискнуть собственной атомной энергетикой ради коллективного экономического давления на Москву», – резюмирует Митрахович. В пятницу группа из семи американских сенаторов заявила, что атомная промышленность США готова отказаться от российского урана. Республиканцы и демократы представили соответствующий законопроект о запрете импорта сырья в страну. По их мнению, это поможет укрепить нацбезопасность США и лишить Россию доходов, которые могут быть направлены на спецоперацию. «К сожалению, у США нет мощностей для полного производства обогащенного урана, и это привело к небезопасной зависимости от России», – приводит слова сенатора-республиканца Джима Риша «Интерфакс». Ранее источники Bloomberg сообщили, что план по замещению импорта российского урана может обойтись США в 4,3 млрд долларов. Фактически у США сейчас нет ни одного собственного завода по обогащению урана, сообщали «Ведомости». Однако сворачивание поставок обогащенного урана из России возможно не ранее 2026 года, считают эксперты. В декабре прошлого года Минторг США рекомендовал не изменять режим поставок российской урановой продукции на американский рынок на основании комментариев от американских компаний из сферы ядерной энергетики. Напомним, американские эксперты предупреждали, что в случае отказа России поставлять обогащенный уран США могут испытать негативные последствия для работы реакторов. По мнению экспертов, это может привести даже к остановке реакторов. Названы имена работающих в американской биологической программе украинцев Минобороны назвало имена украинцев, работающих в американской биологической программе Текст: Кристина Цыцура

Минобороны опубликовало имена представителей компаний Украины и госинститутов, которые задействованы в реализации военно-биологических программ США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передает ТАСС. По его словам, глава санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун занимался организацией взаимодействия Минобороны Украины с организацией США по сокращению угрозы оружия массового поражения. А глава Центра общественного здоровья украинского Минздрава Владимир Курпита занимался отбором биологических проб украинцев и передачей их за границу. Посредником в ходе взаимодействия с подрядчиками Пентагона выступала заведующая референс-лабораторией Центра общественного здоровья Ирина Демчишина. Кириллов уточнил, что всего Минобороны России располагает сведениями о более 100 участниках биологических программ США. Напомним, сообщалось, что США активно выводят свои биолаборатории в третьи страны, такой страной стала Украина, об этом стало известно весной 2022 года. В Минобороны рассказали о программе США по усилению опасных патогенов Минобороны: США проводят в Средней Азии и Закавказье программу по усилению опасных патогенов 10 марта 2023, 15:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны России в ходе спецоперации получило документы о системной работе США в государствах Средней Азии и Закавказья по усилению функций опасных патогенов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Игорь Кириллов. По его словам, анализ документов свидетельствует, что исследования по усилению функций опасных патогенов, проводимые в том числе в государствах Средней Азии и Закавказья, носят системный характер, а в их реализации задействованы крупные американские фармкомпании, передает ТАСС. Кириллов подчеркнул, что Минобороны неоднократно отмечало потенциальные риски «программ двойного назначения» США. При этом при попытке оправдаться в Вашингтоне заявляют, что все работы проводятся в национальных интересах США и направлены на обеспечение глобальной биобезопасности. Кроме того, как заявил Кириллов, «проведение работ в Бостонском университете по усилению патогенных свойств возбудителей, в том числе COVID-19 и созданию искусственных вирусов с повышенным риском поражения человека, представляется верхом безрассудства». Ранее Кириллов заявил, что Евросоюз продвигает инициативу по размещения биолабораторий на территории стран бывшего СССР. Захарова поставила диагноз представителю Госдепа Захарова увидела признаки раздвоения личности в заявлении представителя Госдепа Прайса Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на двойные стандарты в позиции США, когда Госдеп рассуждает о ситуации вокруг Боснии и Герцеговины и о ситуации вокруг Сербии. Захарова в Telegram опубликовала заявление представителя Госдепа Неда Прайса. Прайс от имени США обещал поддерживать территориальную целостность Боснии и Герцеговины, а также препятствовать попыткам подорвать Дейтонское мирное соглашение. При этом он осудил заявление президента Республики Сербской Милорада Додика, который грозил отделением от БиГ. «Невероятно», – заявила официальный представитель МИДа. По ее словам, если в словах Прайса заменить «БиГ» на «Сербию», «Республику Сербскую» – на «Косово», а «Дейтонские соглашения» на резолюцию «СБ ООН 1244», то «получите диагноз – раздвоение личности». Захарова подчеркнула, что США в 2008 году вопреки позиции СБ ООН «признали независимость Косово», что является нарушением территориальной целостности Сербии. Напомним, по дейтонскому миру Республика Сербская получила права на самостоятельную внешнюю политику, на независимые вооруженные силы и на собственное гражданство. Додик рассматривается как возможный лидер сербской ирреденты – объединения в одно государство с Сербией. Минобороны указало на причастность США к вспышке лихорадки Эбола в Африке Минобороны: За вспышкой Эболы в сентябре 2022 года в Африке могут стоять США 10 марта 2023, 16:32 Текст: Вера Басилая

Вспышка вируса Эбола в сентябре 2022 года в Уганде могла быть вызвана небрежным обращением проводивших работы

Командование японских сухопутных сил предложило поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS, которые предполагается снять с вооружения к 2029 финансовому году, сообщили СМИ. Как сообщает газета Nikkei, решения по этому вопросу не принято, поскольку действующая в стране политика запрещает экспорт вооружений в зоны конфликтов, хотя в правительстве и правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии сейчас усиливаются позиции сторонников пересмотра подобного запрета, передает ТАСС. В ходе проходящих сейчас дебатов в парламенте премьер-министр Фумио Кисида выразил готовность рассмотреть этот вопрос и принять необходимые решения. Ранее Япония утвердила законопроекты об участии армии в операциях за рубежом. Новости СМИ2 Запад решил добиваться «дальнейшего роста издержек» для России в связи с СВО Байден и фон дер Ляйен заявили о намерении США и ЕС добиваться «дальнейшего роста издержек» для России в связи с СВО

США и ЕС собираются добиваться «дальнейшего роста издержек» для России в связи с проведением российской специальной военной операции на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Антироссийские санкции названы в документе беспрецедентными, скоординированными и эффективными. Указывается, что США и ЕС приняли их, а также другие экономические меры, чтобы добиться «дальнейшего ослабления» российского ВПК. Вашингтон и Брюссель продолжают работу по борьбе с попытками обойти санкции, «в том числе путем расширения полномочий по закрытию доступа России ко всем поставкам, поддерживающим ее военную машину». В частности, США и ЕС совместно предпринимают меры против «дополнительных субъектов в третьих странах по всему миру», чтобы помешать оказанию поддержки специальной военной операции на Украине «из любой части планеты». В документе сказано, что стороны стремятся сильнее ограничить доходы России с помощью лимита цен на нефть, поставляемую морем, передает ТАСС. Кроме того, США и ЕС намерены укреплять энергетическую безопасность Европы. Для этого будет продолжена работа по диверсификации источников энергии и по снижению использования ископаемых источников. Также стартуют переговоры о подготовке соглашения о критических важных полезных ископаемых, используемых прежде всего для производства аккумуляторов электромобилей. Выражается поддержка интеграции Украины в энергорынки Европы. США и ЕС хотят совместно бороться с применением их технологических разработок для наращивания военного и разведывательного потенциала тех стран, которые они считают соперниками. Напомним, высокопоставленный представитель Белого дома сообщал, что Байден и фон дер Ляйен сосредоточат внимание на дополнительных шагах, которые можно сделать в целях усиления экономического давления на Россию. Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсоне 10 марта 2023, 09:17 Текст: Антон Никитин

Российские артиллеристы в ночь на пятницу уничтожили склад с боеприпасами вооруженных сил Украины, располагавшийся в одном из промышленных районов Херсона, сообщили в экстренных службах региона. Источник ТАСС сообщил, что в результате нанесенного удара выведены из строя четыре единицы автомобильной техники, восемь украинских военных погибли, девять получили ранения. Представитель экстренных служб уточнил также, что в четверг артиллерийским огнем в районе Кизомыс уничтожили миномет калибра 120 мм с боекомплектом и расчетом. 5 марта сообщалось, что российская артиллерия уничтожила под Херсоном гаубицы Д-30, 2С1 «Гвоздика» и «Мста-Б» вооруженных сил Украины (ВСУ). Новости СМИ2 Захарова: У США не получится «не увидеть» гонения на УПЦ 10 марта 2023, 19:18 Текст: Алексей Дегтярёв

У американской администрации не получится не заметить гонения киевского режима на каноническую православную церковь в связи с выдворением монахов из Киево-Печерской лавры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Госдепартамент США «живо реагирует» на факты религиозных притеснений в других случаях, указала Захарова в своем Telegram-канале. Обычно этим занимается соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства, добавила дипломат. Сейчас «не увидеть» гонения на УПЦ у США не получится, заключила Захарова. Напомним, монахов канонической УПЦ обязали покинуть здания монастыря Киево-Печерской лавры до 29 марта. Авиация ВКС России сбила украинский Су-27 в ДНР 10 марта 2023, 13:36 Текст: Антон Никитин

Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Telegram-канале военного ведомства сообщается, что российскими средствами ПВО за минувшие сутки сбито девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены семь украинских БПЛА в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Русин Яр, Степное, Старомайорское, Владимировка, Угледар Донецкой народной республики, а также Пологи Запорожской области. По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 400 самолетов, 218 вертолетов, 3373 дрона, 411 зенитных ракетных комплексов, 8249 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин РСЗО, 4315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8830 единиц спецтехники. Также сообщается, что российские войска за сутки уничтожили до 330 украинских военных. Новости СМИ2 ЕС поблагодарил Байдена за помощь в преодолении «энергозависимости» от России Фон дер Ляйен выразила Байдену благодарность за помощь в преодолении Европой энергетической зависимости от России 11 марта 2023, 01:25 Текст: Антон Антонов

США оказали Евросоюзу помощь, когда ЕС захотел избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом США Джо Байденом. Фон дер Ляйен поблагодарила Байдена за американские поставки сжиженного природного газа, которые «помогли пройти через энергетический кризис», передает РИА «Новости». В свою очередь, Байден заявил, что действия США и ЕС «привели к укреплению» энергетической, экономической и национальной безопасности. Он похвастался, что США, обещавшие заместить российский трубопроводный газ, поставили вдвое больше СПГ, чем намеревались. По его словам, «это сработало», передает ТАСС. Байден заявил, что США и ЕС солидарны с «народом Украины». Фон дер Ляйен заверила, что ЕС и США намерены «поддерживать Украину столько, сколько потребуется». При этом она не стала комментировать обвинения Вашингтона в адрес Китая в том, что он якобы готовится поставлять оружие России. По ее словам, это «двустороннее дело соответствующих стран». Напомним, высокопоставленный представитель Белого дома сообщал, что Байден и фон дер Ляйен сосредоточат внимание на дополнительных шагах, которые можно сделать в целях усиления экономического давления на Россию. Американский политик предостерег Запад от ввода войск на Украину Кандидат на пост губернатора Кентукки Янг указал на угрозу ядерной войны в случае ввода западных войск на Украину 11 марта 2023, 07:46 Текст: Антон Антонов

Если страны Запада решат ввести войска на Украину, это может привести к мировой войне, заявил кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки Джеффри Янг. Политик-демократ в Twitter (соцсеть заблокирована в России) призвал страны Запада «еще раз подумать, прежде чем делать что-либо подобное», а «затем подумать еще несколько раз». Идею ввести войска НАТО на Украину он счел «безумием». Янг заявил, что подобный шаг грозит государству, которое введет войска, уничтожением со стороны России. Более того, по словам Янга, это может привести «к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле», передает РИА «Новости». Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что страны Запада близки к началу обсуждения возможности отправки союзных войск на украинскую территорию.

Новости СМИ2 Американский комик призвал США перестать «кричать» об Украине Американский стендап-комик Дор: США – крупнейшая в мире террористическая организация 11 марта 2023, 08:27 Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты являются крупнейшей в мире террористической организацией, поскольку оккупировали Сирию, заявил стендап-комик и политический обозреватель Джимми Дор. Дор на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что когда в США «кричат» о ситуации на Украине, следует вспомнить, что Штаты незаконно напали на Сирию и в настоящий момент оккупируют треть страны. Он задался вопросом, какую именно часть арабской республики оккупируют США и сам же ответил: «Ту, где находится нефть», передает РИА «Новости». Ранее глава МИД Сергей Лавров напомнил, как США и их союзники объявляли угрозой и бомбили страны, находившиеся в десяти тысячах километрах от них через океан, и пошутил, что если при этом позиция Запада по конфликту на Украине не является лицемерием, то он – «не министр».