В Нью-Йорке около места взрывов зафиксировали землетрясение

Tекст: Вера Басилая

По данным американских сейсмологов, землетрясение произошло в нью-йоркском районе Куинс, эпицентр располагался на глубине 5 км. В то же время, спустя восемь минут после пожарным поступило обращение от местных жителей о «серии взрывов и тряске», передает ТАСС.

Генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров заявил, что на данный момент обращений на горячую линию генконсульства не поступало».

Ранее после серии взрывов в районе острова Рузвельта на Манхэттене в Нью-Йорке произошло отключение электричества в нескольких зданиях.

Российский консул Захаров сообщил, что местные службы экстренного реагирования связывают причины взрывов в Нью-Йорке с неполадками в электросети и на подстанциях.

СМИ писали, что жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов и толчках, которые трясли их дома.