Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.5 комментариев
Взрывы прогремели в Нью-Йорке
Американские СМИ соообщили о взрывах в Нью-Йорке
Жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов и толчках, которые трясли их дома, пишут местные СМИ.
По данным изданий, жители Нью-Йорка почувствовали «три толчка» и слышали звуки, похожие на взрывы. В пожарном управлении города рассказали, что инцидент произошел к югу от моста на Рузвельт Айленд, передает РИА «Новости».
На место происшествия прибыли подразделения пожарных, а также компания-оператор электро- и газоснабжения города Con Edison, о наличии пострадавших сведений не поступало, причина взрыва пока не ясна.
Ранее в Вильнюсе прогремели взрывы в пятиэтажном доме.