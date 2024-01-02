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В Вильнюсе прогремели взрывы в пятиэтажном доме
В Вильнюсе произошли взрывы в пятиэтажном доме, загорелось несколько квартир
Многоквартирный пятиэтажный дом после нескольких взрывов неясного происхождения загорелся в Вильнюсе, жителей эвакуировали, сообщила представитель противопожарно-спасательного департамента Эдита Зданявичене.
По словам очевидцев, взрывы были слышны за километр от здания, пожар произошел в нескольких квартирах на четвертом и пятом этажах, передает ТАСС.
Зданявичене уточнила, что пять человек были доставлены в больницы для профилактического осмотра, данных о погибших и тяжело пострадавших нет, часть жителей эвакуировали с верхних этажей.
По данным спасателей, конструкции дома повреждены.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали, еще двое спасены при происшествии в жилом доме в Сириусе, где разрушилось остекление и балкон квартиры.