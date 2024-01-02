Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.5 комментариев
В Нью-Йорке после взрывов произошло отключение электричества
После серии взрывов в районе острова Рузвельта на Манхэттене в Нью-Йорке произошло отключение электричества в нескольких зданиях, сообщили американские издания.
По данным СМИ, в районе Манхэттена зарегистрировано несколько отключений электроэнергии, официального подтверждения о возможном землетрясении и взрывах в Нью-Йорке не поступало, передает радио Sputnik.
По словам сотрудников экстренных служб, пожарные ликвидируют многочисленные взрывы якобы технических люков в этом районе.
Ранее СМИ писали, что жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов и толчках, которые трясли их дома.