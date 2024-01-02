В Нью-Йорке после взрывов произошло отключение электричества

Tекст: Вера Басилая

По данным СМИ, в районе Манхэттена зарегистрировано несколько отключений электроэнергии, официального подтверждения о возможном землетрясении и взрывах в Нью-Йорке не поступало, передает радио Sputnik.

По словам сотрудников экстренных служб, пожарные ликвидируют многочисленные взрывы якобы технических люков в этом районе.

Ранее СМИ писали, что жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов и толчках, которые трясли их дома.