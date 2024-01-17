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    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    3 комментария
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Политэмигранты врут, как очевидцы

    Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

    4 комментария
    17 января 2024, 14:45

    Армию России включили в тройку сильнейших в мире

    Портал Global Firepower включил армию России в тройку сильнейших в мире

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские вооруженные силы в 2024 году займут второе место среди 145 стран, включенных в ежегодный рейтинг, составленный американским порталом Global Firepower.

    В сообщении говорится, что первое место занимает армия США, а третье – Китая, передает Ura.ru.

    Ранее американский журнал U.S. News & World Report составил рейтинг, в котором российские ВС опередили американские по мощи.

    15 января 2024, 09:04
    Депутат Бундестага заявил о выходе США из истории с украинским конфликтом

    Депутат Бундестага Науйок: США выходят из истории с Украиной, Зеленский активно ищет у других, где можно что-нибудь взять

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок заявил изданию Deutschland Kurier, что президент Украины Владимир Зеленский активно ищет, «где еще можно что-нибудь взять».

    По его словам, Вашингтон в конечном итоге выходит из истории с Украиной, Киев перестал получать от Штатов поддержку, поэтому Зеленский активно ищет, у кого что можно попросить, передает RT.

    Также Науйок раскритиковал политику федерального правительства Германии на фоне бюджетного кризиса.

    Ранее Зеленский и премьер Британии Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

    Позднее стало известно, что Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и рядом других стран по аналогии документа, подписанного с Великобританией.

    Коментарии (15)
    17 января 2024, 10:21
    Захарова призвала мировое сообщество требовать от США выплаты долгов
    Захарова призвала мировое сообщество требовать от США выплаты долгов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Государственный долг США растет гипертрофированными темпами, мировому сообществу следует задать Вашингтону вопрос о том, когда они рассчитаются по своим долгам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Так Захарова в эфире радио Sputnik отреагировала на американские инициативы об изъятии российских активов, назвав их экспроприацией чужих денег.

    США, как отметила Захарова, накопили 34 трлн долларов долгов, но «банкуют дальше: давосы, мировые форумы, зеленая повестка». «Лохотрон разрастается все больше и дальше», – отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Вместе с тем, по ее словам, всем понятно, что США никогда не закроют этот долг.

    Как сообщало ранее Bloomberg, президент США Джо Байден и его администрация не против передачи Украине замороженных активов России. В Белом доме заявляли, что никаких решений пока не принято.

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    16 января 2024, 08:18
    ВС России начали использовать дроны-бомбардировщики «Инферно»

    «Рустехдрон»: ВС России ведут ковровые бомбардировки позиций ВСУ с дронов «Инферно»

    ВС России начали использовать дроны-бомбардировщики «Инферно»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России в зоне СВО приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно», рассказали в компании-разработчике «Рустехдрон».

    Как сообщил представитель компании, дрон «Инферно» оснащен девятью слотами для сброса гранат, а в ходе выполнения боевой задачи аппарат пролетает над украинскими окопами и сериями по три сбрасывает гранаты, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что такая работа является своеобразным аналогом ковровых бомбардировок в большой авиации. По словам представителя компании, «Инферно» также может эффективно бомбить легкобронированную технику, он несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ГП-25 и ВОГ-17 и специально изготовленные заводские боеприпасы.

    Представитель компании добавил, что дрону нет необходимости зависать над окопами, он бросает бомбы в движении, что резко повышает выживаемость беспилотников, радиус действия БПЛА составляет пять километров.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны нарастит поставки наиболее востребованных образцов вооружения, в частности, будет формировать серийную линейку беспилотников (БПЛА) различных классов.

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    15 января 2024, 14:25
    Россия и Иран готовят всеобъемлющий стратегический договор
    Россия и Иран готовят всеобъемлющий стратегический договор
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштияни, министры обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, сообщили в Минобороны России.

    Согласно сообщению ведомства, состоялись телефонные переговоры министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны и поддержки ВС Исламской республики Иран бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштияни, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, передает ТАСС.

    Ранее в ходе телефонных переговоров главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили процесс подготовки договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве двух стран.

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    17 января 2024, 05:10
    В России для армии создали новый ручной пулемет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские оружейники разработали новый ручной пулемет с калибром 5,45 мм в интересах Вооруженных сил России, вскоре он выйдет на государственные испытания, сообщил источник в ОПК.

    Пулемет разработан крупным российским производителем вооружения, он полностью готов, сейчас он выходит на госиспытания, сказал собеседник ТАСС.

    По его словам, кроме калибра 5,45 мм планируются экспортные версии под калибры 7,62 мм и 5,56 мм.

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    15 января 2024, 04:02
    Россия вновь стала главным экспортером урана в США

    РИА «Новости»: Россия в ноябре 2023 года стала главным экспортером урана в США

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия по итогам ноября 2023 года стала главным экспортером урана в США, а за 11 месяцев прошлого года Соединенные Штаты приобрели у России этого топлива на максимальную с 2010 года сумму.

    В ноябре 2023 года США купили урановое топливо всего у четырех стран – России, Великобритании, Японии и Бельгии – на общую сумму почти 191 млн долларов, при этом главным экспортером стала Россия, поставки из которой были осуществлены на 96 млн долларов, свидетельствует исследование РИА «Новости», проведенное на основании данных американских статистических служб.

    До этого Россия занимала первое место в мае – тогда было поставлено урана на 177 млн долларов.

    В сумме за первые 11 месяцев 2023 года Россия продала США уран на максимальные с 2010 года 1,017 млрд долларов. В указанном году объем поставок с января по ноябрь составил 1,026 млрд долларов. В 2022 году объем поставок был осуществлен на сумму в 766 млн долларов.

    В середине декабря в Росатоме опровергли слухи о возможности «упреждающего» запрета на поставки обогащенного урана в США.

    Коментарии (73)
    16 января 2024, 04:34
    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж

    Губернатор Александр Гусев сообщил, что при атаке украинских БПЛА на Воронеж ранения получила девочка 2013 года рождения

    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Девочка 2013 года рождения, проживающая на улице Тепличной, получила травмы во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    По его словам, в квартиру, где проживает девочка, попали фрагменты сбитого БПЛА.

    Губернатор добавил, что утром попросит врачей навестить семью пострадавшей и убедиться, что других последствий для ее здоровья нет.

    Кроме того, он сообщил, что продолжается поквартирный обход.

    Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА.

    Коментарии (57)
    16 января 2024, 13:52
    Эксперт назвал преимущества нового дрона «Инферно» в зоне СВО

    Эксперт Федутинов: Новый беспилотник «Инферно» может поражать как живую силу, так и технику

    Эксперт назвал преимущества нового дрона «Инферно» в зоне СВО
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Новый российский БПЛА «Инферно» обладает рядом преимуществ, например, меньшая уязвимость к противодронным средствам, многоразовость и возможность несения нескольких боеприпасов. Этот беспилотник способен поражать живую силу и технику противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал специалист по БПЛА Денис Федутинов. Ранее Российская армия использовала «Инферно» для бомбардировки позиций ВСУ.

    «Судя по тому, что дрон оснащен гранатами ВОГ-17 и ГП-25, которые могут быть размещены в девяти слотах для сброса, основной целью для аппарата является живая сила противника, находящаяся как в движении, так и на боевых позициях – в открытых окопах или траншеях», – сказал Денис Федутинов, специалист по БПЛА.

    «Вместе с тем можно предположить, что в качестве поражающего элемента будут использоваться и модификации с боеприпасами осколочно-фугасного и кумулятивного действия большего калибра, предназначенных для поражения полевых укреплений и транспортных средств, включая бронетехнику», – отметил собеседник.

    «Первое преимущество аппарата – меньшая подверженность воздействию типовых портативных противодроновых средств. Это связано с тем, что беспилотник относится к категории FPV-дронов, которыми бойцы управляют от первого лица. При этом чаще всего используется аналоговый канал связи», – поясняет он.

    «Второе преимущество – «Инферно» не является барражирующим боеприпасом и может использовать многократно. Наконец, третий плюс – дрон способен нести не один боеприпас, а несколько, в том числе производя их сброс сериями по несколько единиц, что позволяет увеличить вероятность поражения целей», – подчеркивает эксперт.

    «В момент зависания беспилотника над позицией противника для сброса боеприпасов он представляет собой более легкую цель для поражения стрелковым вооружением. Если разработчикам удалось реализовать систему, анализирующую пространственное положение БПЛА и цели, направление и скорость движения аппарата, а также, в идеале, учитывать и атмосферное влияние, то это позитивно скажется на выживаемости», – акцентирует он.

    «Думаю, было бы идеально, если бы технические новинки, подобные этой, получили возможность апробации на нескольких направлениях, где условия применения разнятся. Это позволило бы в сжатый временной период получить наиболее полную обратную связь от пользователей со всеми позитивными оценками и замечаниями для последующей доработки», – резюмировал Федутинов.

    Ранее ВС России в зоне СВО приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников «Инферно». Об этом рассказали в компании-разработчике БПЛА «Рустехдрон».

    Как сообщил представитель компании, дрон «Инферно» оснащен девятью слотами для сброса гранат, а в ходе выполнения боевой задачи аппарат пролетает над окопами противника и сериями сбрасывает по три боеприпаса. Он добавил, что такая работа является своеобразным аналогом ковровых бомбардировок в большой авиации.

    БПЛА может эффективно поражать пехоту и даже легкобронированную технику противника, так как несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ГП-25 и ВОГ-17 и специально изготовленные заводские боеприпасы.

    Кроме того, представитель компании добавил, что дрону нет необходимости зависать над окопами, он бросает бомбы в движении, что резко повышает выживаемость беспилотников, радиус действия БПЛА составляет пять километров.

    Напомним, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны нарастит поставки наиболее востребованных образцов вооружения, в частности, будет формировать серийную линейку беспилотников различных классов – от сверхмалых до тяжелых ударных аппаратов.

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании Минобороны заявил о необходимости наращивания производства БПЛА. «Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», – цитирует главу государства сайт Кремля.

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    17 января 2024, 12:42
    Посол России в США предупредил о симметричном ответе на конфискацию активов

    Посол в США: Россия ответит симметрично в случае изъятия Западом ее активов

    Посол России в США предупредил о симметричном ответе на конфискацию активов
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия даст симметричный ответ, если Запад решится на изъятие ее государственных резервов, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

    Он пояснил, что вопрос конфискации активов России активно обсуждается в США. Конгресс рассматривает законопроект о наделении Белого дома соответствующими полномочиями, передает ТАСС.

    «Если же Вашингтон и его сателлиты все же решатся на воровство наших госрезервов, уверяю вас: Россия не оставит подобный выпад без мощного и выверенного ответа. Нас, по сути, вынудят действовать симметрично», – сказал Антонов.

    При этом дипломат отметил, что на этот счет поведение администрации США малопредсказуемо, поскольку в США понимают, что резкие шаги, по сути кража денег, могут привести к существенным проблемам для положения доллара.

    Антонов отметил, что в связи с этим примечательны оценки западных экспертов о том, что США не готовы в одиночку рисковать статусом нацвалюты, опираясь при этом на весьма противоречивую юридическую базу.

    «Отсюда – муссирование сюжета с подачи Вашингтона среди союзников, прежде всего, по Группе семи», – сказал посол.

    Между тем американские эксперты признают, что все действия Вашингтона по направлению к изъятию российских активов – «в первую очередь попытка подтолкнуть европейцев к более решительным шагам».

    Тем более, что именно в Европе остается значительная доля российского имущества. Аналитики сомневаются, что G7 примет какие-то прорывные решения по этому вопросу на заседаниях в феврале.

    «Даже министр финансов [США] Джанет Йеллен признала разноголосицу среди участников объединения в свете опасений по поводу дестабилизации мировой финсистемы и отсутствия правовых оснований для радикальных действий», – пояснил Антонов.

    Запад также не хотел бы портить отношения с развивающимися странами, для которых изъятие иностранных активов станет ярким прецедентом, отметил дипломат. Это заставит глобальный Юг больше сомневаться в надежности столиц, «для которых политическая услужливость партнеров оказывается важнее верховенства права».

    Между тем Антонов заявил об отсутствии перспектив возвращения России ее блокированной дипломатической собственности. После потери Россией генконсульств в Сиэтле и Сан-Франциско прошло уже больше семи лет. Российской стороне не дают даже осмотреть здания, чтобы установить их техническое состояние.

    «Перспектив возвращения нашей собственности не просматривается», – заключил посол.

    Напомним, в январе министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны Большой семерки не приняли никакого решения о возможности конфискации суверенных активов России для их передачи Киеву.

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    16 января 2024, 08:50
    Белый дом раскритиковал удары КСИР по иракскому Эрбилю

    В Белом доме удары КСИР по Эрбилю расценили как безрассудные и неточные

    Tекст: Александра Юдина

    Американское правительство поддерживают контакт с иракскими коллегами по ситуации с совершенными Ираном атаками по Эрбилю, посчитав их «безрассудными и неточными», следует из заявления пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

    По ее словам, в Белом доме ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал, передает РИА «Новости».

    Также Уотсон подчеркнула, что США продолжат оценивать произошедшее, при этом, по первичной оценке Вашингтона, речь идет о «безрассудной и неточной серии ударов» со стороны Ирана.

    «США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака», – заявила она.

    Ранее сообщалось, что 15 января иракские шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления в Ираке» объявили, что осуществили массированный обстрел с применением ракет и беспилотников трех американских военных баз на территории Ирака и Сирии. Как минимум четыре человека погибли.

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    15 января 2024, 16:46
    Минобороны обвинило Пентагон в проведении экспериментов с вирусом оспы
    Минобороны обвинило Пентагон в проведении экспериментов с вирусом оспы
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны России выражает особую обеспокоенность проводимыми американскими военными специалистами исследованиями вирусов натуральной оспы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    По его словам, речь идет об оценке вируса оспы обезьян в качестве потенциального поражающего биологического агента и поиске агентных имитаторов вирусов натуральной оспы, передает РИА «Новости».

    Кириллов отметил, что работа с такими вирусами разрешена только в Центре по контролю заболеваемости в США и государственном научном центре «Вектор» в России.

    При этом в НИИ инфекционных болезней армии США все равно были проведены аэробиологические эксперименты с использованием двух штаммов вируса натуральной оспы, несмотря на запрет Всемирной ассамблеи здравоохранения.

    По словам Кириллова, американские исследователи проявляют пристальный интерес к синтезу ортопоксвирусов. Так, в 2017 году ими был синтезирован функциональный геном вируса оспы лошадей.

    Ранее в Минобороны заявили, что США изучали жителей Украины для разработки наступательных биологических программ.

    Коментарии (2)
    16 января 2024, 03:43
    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны России: Средства ПВО сбили над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

    «16 января текущего года с 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что атака украинских беспилотников на регион была отражена дежурными средствами ПВО.

    По словам Гусева, пострадавших нет, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна.

    Коментарии (3)
    16 января 2024, 08:41
    Противопехотную мину нелетального действия повышенной эффективности разработали в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны запатентовало противопехотную мину нелетального действия с увеличенной площадью поражения, что повысит ее эффективность.

    Как говорится в описании изобретения, заявляемая противопехотная мина нелетального действия за счет разлета пиротехнических элементов под углом к горизонту создает зону нелетального поражения увеличенной площади, что повышает эффективность действия боеприпаса, передает ТАСС.

    В патенте указано, что изобретение может быть применимо при разработке новых противопехотных мин, в которых заложен эффективный принцип нелетального поражения путем воздействия на него раздражающих веществ в незначительных концентрациях, возбуждающих чувствительные нервные окончания кожных покровов, слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.

    Разработчики уточнили, что результатом такого воздействия является временное лишение человека способности к проявлению физической агрессии или активным целенаправленным действиям.

    Ранее ОАК запатентовала маскировочную окраску для Су-75 Checkmate.

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    16 января 2024, 01:58
    Белорусских школьников будут учить допрашивать англоговорящих пленных

    В Белоруссии утвердили школьный курс «Военный перевод», в котором учат допрашивать англоговорящих пленных

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство образования Белоруссии утвердило программу факультативных занятий «Военный перевод», в рамках которых школьники старших классов будут изучать военный перевод, в том числе научатся переводить допросы пленных.

    В рамках программы, рассчитанной на 69 учебных часов, школьники будут изучать перевод с листа иностранного текста и передачу его содержания, двусторонний перевод беседы, допроса, опроса, расшифровку аббревиатур, передачу содержания схем военного характера, письменный перевод военных и военно-технических текстов с английского языка на русский, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования республики.

    «В результате освоения настоящей учебной программы учащиеся должны знать военную терминологию и аббревиатуры,.. общие сведения о вооруженных силах Великобритании и США и их вооружение, уметь... читать содержание боевых документов и передавать их суть на русском языке, осуществлять двусторонний перевод беседы или допроса военнопленного», – отмечается в программе факультатива.

    Постановление, которое было подписано министром образования Белоруссии Андреем Иванцом 29 сентября 2023 года, вступает в силу после официального опубликования.

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    16 января 2024, 05:43
    Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских БПЛА

    Режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже после атаки украинских беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Городской режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже после атаки на город украинских беспилотников, сообщил мэр Вадим Кстенин.

    «На пострадавшем доме и соседних, как и по территории, отработает комиссия по оценке ущерба – и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городского ЧС», – приводит ТАСС слова Кстенина.

    По его словам, сейчас строители оценивают масштабы повреждения дома на улице Тепличная, в который попал беспилотник.

    «Считаем, сколько окон требует замены, наши строители уже дали номенклатуру изделий, будут помогать», – отметил мэр, отметив, что уже заказано изготовление первых 30 окон.

    Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ранения получила десятилетняя девочка, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе, еще в нескольких домах выбиты окна.

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    Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Целями Тегерана стали места, где якобы подготавливались теракты против Исламской республики. И хотя это привело к осложнению отношений с Ираком, у Тегерана и Багдада сохраняется общая задача – снижение американского влияния в регионе. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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