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    Новые регионы учатся учить по-русски
    Зеленский решил уволить «командующего контрнаступлением» генерала
    Украина вернулась к советским танкам Т-72
    Поклонская написала о требовавших за нее выкуп мошенниках
    МИД заявил о прекращении действия безвизового режима с Украиной
    Посол: Граждане Израиля не пострадали в аэропорту Махачкалы
    Молдавия заблокировала сайты ведущих российских СМИ
    ХАМАС опубликовало видеообращение заложниц к властям Израиля
    Польские перевозчики решили перекрыть с ноября все пункты пропуска с Украиной
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми

    Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Национальная карта – один из главных джокеров врагов

    Надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Боррель больше не верит Зеленскому

    Европейских лидеров сейчас интересует Ближний Восток, а не Украина. Теперь лучшее место для пиара европейских политиков – Израиль, который только готовится к большой войне, а не Украина, которая не оправдала возложенных на нее «свободным миром» надежд.

    4 комментария
    30 октября 2023, 19:44

    В США армию России назвали сильнейшей в мире

    ВС России обошли армию США в рейтинге американского журнала

    В США армию России назвали сильнейшей в мире
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские вооруженные силы уступили первое место российским в рейтинге американского журнала U.S. News & World Report, всего в списке указано 87 государств мира.

    ВС России заняли первую строчку в обновленном рейтинге журнала U.S. News & World Report, пишет «Военное обозрение».

    Оценка основывается на опросах жителей 36 стран, всего опрошено 17,2 тыс. человек. Ее выставляли по 73 критериям. Большая часть опрошенных заявила, что Российская армия является самой сильной в мире.

    ВСУ заняли шестое место. США, Китай, Израиль и Южная Корея заняли второе, третье, четвертое и пятое места соответственно. В конце списка указаны армии Эстонии, Сингапура и Люксембурга.

    30 октября 2023, 15:44
    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа

    ЕК: Евросоюз отложил оценку последствий решения Украины прекратить транзит российского газа

    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия считает, что пока рано предсказывать ситуацию, которая сложится после решения Киева не продлевать транзит газа из России, сообщил представитель ЕК Тим Макфи.

    Он напомнил позицию ЕС, которая заключается в том, чтобы как можно скорее снизить зависимость от российского ископаемого топлива и перейти к повышению энергоэффективности, снижению спроса, внедрению «зеленых» технологий, передает РИА «Новости».

    Ранее «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину.

    Коментарии (38)
    30 октября 2023, 10:59
    Задержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»

    Глава Дагестана Меликов предложил участникам событий в аэропорту Махачкалы отправиться на СВО добровольцами

    Задержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»
    @ Муса Салгереев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Дагестана Сергей Меликов признался, что ему стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, и предложил задержанным после этих событий отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы «отмыться от позора».

    Меликов отметил, что в России нет такой практики, чтобы задержанных за правонарушение сразу отправляли в зону СВО. Те, кто выполняет боевые задачи в интересах страны, должны осознанно это делать, сказал глава региона.

    При этом он сказал, что будет только приветствовать, если кто-то из задержанных участников беспорядков «изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами». Меликов подчеркнул, что никаких специальных мер для этого не будет предприниматься.

    Губернатор признался, что испытывает стыд за беспорядки, которые произошли в аэропорту. Он подчеркнул, что ничего подобного не произошло в других регионах Северного Кавказа, жители которых «тоже возносили молитву за жизнь и здоровье невинно пострадавших людей на Ближнем Востоке». «Подобного инцидента не произошло и в республиках Поволжья, в других республиках, где проживает большое количество мусульман, выражает поддержку палестинцам, но выражает достойно», – сказал он, посетовав на то, что в Дагестане «в очередной раз показали недостойное поведение наших земляков». При этом глава региона подчеркнул, что таких людей было немного.

    Кроме того, он сообщил, что подразделения МВД и Росгвардии до последнего не применили физическую силу, надеясь образумить толпу.

    Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане и поручил выявить его зачинщиков и участников, сообщили в ведомстве.

    Коментарии (38)
    29 октября 2023, 22:10
    МВД в СКФО сделало заявление на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы

    МВД в СКФО сделало заявление на фоне нарушения общественного порядка в аэропорту Махачкалы

    Tекст: Ольга Иванова

    ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка.

    В МВД на фоне ситуации в аэропорту Махачкалы сообщили, что к уголовной ответственности привлекут подстрекающих к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни. Кроме того, все участники беспорядков будут задержаны и привлечены к ответственности. В МВД подчеркнули, что личности принимающих участие в беспорядках установят, так как в аэропорту работает видеонаблюдение, передает РИА «Новости».

    В Росавиации сообщали, что самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправили на запасные аэродромы.

    Напомним, в аэропорт Махачкалы Уйташ приехал спецназ. Это произошло из-за того, что толпа прорвала ограждение и проникла на взлетную полосу и в здание аэропорта. По некоторым данным, протестующие были недовольны прибытием самолета якобы из Израиля.

    Ранее главы северокавказских регионов России заявили о недопустимости разжигания межнациональной розни.

    В частности, глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей не верить провокациям из-за событий в Газе. Он напомнил, что экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы.

    До этого в Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля. Местные жители требовали выселить их из гостиницы. Сообщения о беженцах оказались фейком, а призывы «проверить гостиницы» в городах Дагестана распространял канал, контролируемый СБУ.

    В свою очередь глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что на фоне израильско-палестинского конфликта есть те, кто пытается раскачать ситуацию и спровоцировать межнациональные конфликты, используя приемы распространения фейковой информациии. Глава региона призвал не допустить, чтобы чувства сострадания и сопереживания, которые сейчас испытывают верующие мусульмане по отношению к жителям Палестины, «стали орудием для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни на Северном Кавказе».

    В то же время глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков назвал происходящее масштабной информационной атакой, направленной на регионы Северного Кавказа со стороны иностранных экстремистских ресурсов. «Я призываю вас сохранять благоразумие, не поддаваться на провокации, не идти на поводу у тех, кто хочет внести смуту и раздор в нашу мирную жизнь», – добавил Коков.

    Ранее блогер Юрий Подоляка указал на роль украинских спецслужб в провоцировании антисемитских митингов в России. По его словам, за теми, кто сеет ненависть между мусульманами и евреями в России, стоят украинские спецслужбы, которым плевать и на первых, и на вторых.

    Президент России Владимир Путин указывал, что Запад пытается помешать формированию многополярного мира, используя исламофобию, антисемитизм и русофобию. Также, по его словам, некоторые силы давно стравливают мусульман и иудеев, шиитов и суннитов.

    Коментарии (17)
    29 октября 2023, 20:26
    В Волновахе в частном доме нашли застреленными девять человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Девять человек, в том числе двое детей, найдены застреленными в частом доме в Волновахе в ДНР, сообщает управление СК по ДНР.

    В СК уточнили, что среди застреленных двое детей. Отмечается, что следственными органами устанавливаются обстоятельства убийства, передает РИА «Новости».

    Возбуждено уголовное дело по статье «убийство более двух лиц, в том числе малолетних».

    Ранее уголовное дело об убийстве было возбуждено в Уфе после обнаружения тела 14-летней девочки в багажнике принадлежащего ее матери автомобиля. 

    Коментарии (8)
    30 октября 2023, 01:35
    Духовные лидеры евреев и мусульман в России отреагировали на события в Махачкале

    Конгресс евреев назвал события в Дагестане нетипичными для России, в ДУМ призвали не переносить события в мире в Россию

    Tекст: Антон Никитин

    Российский еврейский конгресс (РЕК) назвал события в аэропорту Махачкалы нетипичными как для Северного Кавказа, так и для России. Первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию.

    В конгрессе евреев подчеркнули, что считают произошедшее абсолютно нетипичным как для Северного Кавказа, так и для современной России. «Такие события, безусловно, опасны, потому что угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию, могут вызвать неконтролируемые трагические последствия», – заявили в РЕК РИА «Новости».

    В конгрессе добавили, что находятся в постоянном контакте с государственными структурами.

    «Мы ждем, что будут приняты решительные меры по нормализации обстановки и по купированию последствий произошедшего. И нам сообщают, что такие меры уже приняты», – сказали в РЕК. Российский еврейский конгресс выразил благодарность жителям Дагестана разных национальностей и вероисповеданий, которые в данный момент прилагают все усилия для разрешения сложившейся ситуации.

    Главный раввин России Берл Лазар в беседе с «Газетой.Ru» назвал уникальными отношения между проживающими в России мусульманами и евреями. Он отметил, что на Северном Кавказе представители разных конфессий всегда помогали друг другу, однако проходящие в последние дни антисемитские митинги проверяют эту дружбу «на прочность».

    «У нас в России отношения между народами, конфессиями, культурами уникальны. Они веками строились на принципах взаимного уважения. Я это много раз видел своими глазами: в частности, каждый раз, посещая Северный Кавказ, испытывал чувство радостного изумления, видя, как мусульмане и евреи помогают друг другу, приглашают друг друга на праздники, реализуют совместные социальные и культурные проекты. Но события последних дней показывают, что этой традиционной дружбе приходится пройти испытание на прочность», – сказал Лазар.

    По мнению главного раввина России, происходящим на Северном Кавказе событиям предшествовала «оголтелая пропаганда экстремизма» в соцсетях. Он выразил уверенность, что действия экстремистов получат жесткий отпор со стороны правоохранителей.

    Первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию.

    «Мы знаем и понимаем, что военные действия в любом регионе мира находят отклики и отголоски среди неравнодушных верующих. Это в первую очередь применимо к Ближнему Востоку. Как бы ни развивались события в этой части света, совершенно неправильно и несправедливо переносить его «кальку» в наше многонациональное и многоконфессиональное государство», – сказал муфтий Мухетдинов РИА «Новости».

    Он призвал мусульман руководствоваться здравым смыслом и требованиями религии и ее правилами. «Мы должны помнить призыв Всевышнего: «Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллаха. Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах – Всесильный, Могущественный» (сура аль-Хадж, 22.40). Для нашей религии неприемлемы : несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия», – заключил муфтий Мухетдинов.

    Ранее президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) России на фоне эскалации палестино-израильского конфликта призвал мусульман не поддаваться на призывы о преследовании людей по национальному и религиозному принципу.

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    30 октября 2023, 00:38
    Глава Дагестана назвал события в Махачкале беспределом и нарушением закона

    Глава Дагестана: Участники беспредела в аэропорту Махачкалы воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь в 1999 году

    Tекст: Антон Никитин

    Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины в 1999 году, когда международных террористов остановили на пороге Дагестана, заявил глава республики Сергей Меликов.

    Глава Дагестана подчеркнул в своем Telegram-канале, что действия тех, кто собрался в махачкалинском аэропорту, являются грубым нарушением закона.

    Меликов заявил, что нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали, нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта, нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт, нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей.

    «Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины – и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО»,  – указал глава Дагестана.

    Меликов отметил, что все дагестанцы «сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине». При этом глава Дагестана подчеркнул, что произошедшее в аэропорту Махачкалы возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов. «И это обязательно будет сделано!», – заверил глава Дагестана.

    В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москвалькова отметила в своем Telegram-канале, что события в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека. «Цель – дестабилизация гражданского мира в России», – заявила омбудсмен.

    Москвалькова призвала граждан Дагестана в это непростое время не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей республики.

    Омбудсмен напомнила, что недавно президент Владимир Путин на встрече с представителями религиозных конфессий отметил: «Каждый из нас в своих словах и поступках должен исходить из главного – что главное? – из коренных интересов нашего собственного многонационального народа, всегда помнить, что межнациональное и межрелигиозное согласие – это основа российской государственности».

    Ранее политолог Федор Лукьянов в связи с событиями в Махачкале отметил, что позитивные аспекты глобализации находятся в кризисе, а негативные продолжают функционировать.

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    30 октября 2023, 11:09
    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому

    Польский писатель Твардох: Солдаты ВСУ ненавидят Зеленского

    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому
    @ Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, они уважают генерала Валерия Залужного, заявил польский писатель Щепан Твардох в интервью изданию Interia Wydarzenia.

    Писатель рассказал, что в беседе с ним воюющие украинцы назвали Залужного единственной политической фигурой, которая пользуется у них уважением, а Зеленского они терпеть не могут, передает РИА «Новости».

    Кроме того, солдаты ВСУ пожаловались Твардоху на сильную нехватку вооружения и снарядов. По словам писателя, украинские военные не представляют, как можно добиться возвращения границ 2014 года в нынешних условиях при «боеприпасном голоде».

    Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию», и вертолет не поможет.

    Между тем СМИ писали, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

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    29 октября 2023, 20:45
    Военный эксперт сравнил тактику ЦАХАЛ и ХАМАС в Газе

    Военный эксперт Шеповаленко: Разрушения в Газе становятся «панцирем» для тоннелей ХАМАС

    Военный эксперт сравнил тактику ЦАХАЛ и ХАМАС в Газе
    @ Hannibal Hanschke/EPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Преимущество Израиля в артиллерии и авиации нивелируется масштабными завалами в Газе, которые ХАМАС использует как «панцирь» для защиты своих подземных коммуникаций. В результате вместо проведения крупной сухопутной операции ЦАХАЛ придется действовать лишь на нескольких направлениях, нанося рассекающие удары. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Максим Шеповаленко.

    «Действия бронированной техники в городе всегда осложнены, а в разрушенном населенном пункте ей действовать вдвойне сложнее. Так что первая проблема ЦАХАЛ в рамках наземной операции – это завалы. В этих условиях обеспечить поддержку бронетехникой малых групп пехоты почти невозможно – танки будут садиться на брюхо, а бронеавтомобили порежут покрышки», – говорит Максим Шеповаленко, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий.

    По мнению собеседника, это вынудит израильтян сделать упор на дальнобойные высокоточные средства поражения – артиллерию и авиацию. «На фоне разрушений возрастает сложность работы и с тоннелями ХАМАС. В них палестинцы могут спрятать многое – и оружие, и продовольствие, и топливо, и заложников. В свое время во Вьетнаме подобные подземные коммуникация вызывали сложности даже у американцев. И это при условии, что сами ходы были не столь капитально отстроены, как в Газе», – указывает он.

    «Подземные коммуникации позволяют ХАМАС перемещаться буквально по всей территории сектора, причем вне огневого воздействия. Не исключаю, что эту возможность они используют для выхода в тыл израильтянам с целью создания огневых мешков», – рассуждает эксперт.

    «Важно и то, что обнаружить тоннели будет непросто. Плюс, образовавшиеся на поверхности завалы создают своего рода «зонтик», укрывающий их от внешнего воздействия. Пробить такой «панцирь» непросто. К возможности затопления тоннелей я также отношусь скептически – да, часть коммуникаций будет подтоплена, но кто знает, сколько еще останется в распоряжении ХАМАС?», – указывает Шеповаленко.

    «Для того, чтобы сделать улицы доступными для бронетехники, Израилю придется разгрести завалы. Для этого потребуется инженерная техника, которую в случае необходимости могут предоставить американцы из наличных европейских или ближневосточных запасов. Но важно понимать, что как только она окажется на территории Газы, она мгновенно превратится в мишень для противотанковых ракет и средств ближнего боя, в первую очередь, гранатометов», – полагает собеседник.

    В связи с этим эксперт уверен, что ЦАХАЛ придется действовать лишь ограниченно на нескольких направлениях, «затем они будут выбирать конкретные объекты и наносить рассекающие удары».

    «Затем противостояние сведется к работе штурмовых групп легкой пехоты. Палестинцам вести бой в таких условиях легче, поскольку они хорошо знают свою территорию и находятся в обороне. А израильтянам придется быть все время начеку, ведь по ним может быть нанесен удар с любой стороны и в любое время», – замечает Шеповаленко.

    «ЦАХАЛ, скорее всего, также будет использовать переносные противотанковые комплексы и прочие средства ближнего боя. Но тогда встает вопрос об уровне подготовки военных. Я сомневаюсь, что израильская пехота, состоящая преимущественно из призывников, пусть и проходящих регулярные сборы, сможет полноценно противостоять мотивированным и постоянно нарабатывающим боевой опыт палестинцам. Да, у Тель-Авива есть обученные спецподразделения, но их мало», – говорит эксперт.

    «Последний боевой опыт у израильских военных был в 2006 году в Южном Ливане. А крупная война датируется 1973 годом. Но одно дело – «сидеть за броней» на открытой местности, и совершенно другое – сектор Газа. Большая армия, состоящая преимущественно из мобилизованных, может стать проблемой для Израиля», – рассуждает собеседник.

    «При этом у палестинцев есть так называемые «шайтан-трубы» – переносные реактивные пусковые установки. Да, они не дают высокой точности, но для работы по площадным целям вполне годятся. А в городе с таким масштабом разрушений быстро не спрячешься, не нырнешь в ближайший подвал, его еще надо найти», – заметил он. Единственное, что по мнению Шеповаленко, может помочь ЦАХАЛ, это работа разведки, которая у Израиля «довольно неплохо организована».

    «На Ближнем Востоке ставки гораздо выше, чем на Украине. Именно поэтому американцы будут готовы предоставить Израилю современные образцы вооружения и иную военную помощь. Это не ВСУ, которым можно дать то, что самим уже не нужно», – считает собеседник.

    «Для США и Израиля нынешняя война – момент истины. Прокол с этой операцией станет фатальным для Тель-Авива. И тогда не очень понятно, кто сможет стать боеспособным союзником США на Ближнем Востоке. Проблема в том, что Израиль уже не может бездействовать, а хороших сценариев развития событий для Тель-Авива лично я не вижу», – заключил эксперт.

    Напомним, Израиль отложил планы по проведению крупномасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными. Об этом сообщает газета The New York Times. Издание указывает, что решение «провести более ограниченные наземные операции, по крайней мере на начальном этапе, согласуется с предложениями, сделанными недавно министром обороны США Ллойдом Остином».

    Отставной генерал США Фредерик Ходжес, служивший в Ираке, считает, что такая тактика, по-видимому, является для израильских сил способом «ограничить потери, а также уменьшить нанесение сопутствующего ущерба» зданиям.

    При этом днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна приступила ко второму этапу войны. В телеобращении к нации он заверил, что это война с четко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников. Кроме того, премьер пообещал, что все обстоятельства атаки 7 октября будут тщательно расследованы, но после окончания боевых действий.

    Напомним, в пятницу представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ расширяет масштабы сухопутной операции, чтобы обеспечить «выполнение целей этой войны». Однако вскоре неназванный израильский чиновник пояснил, что речь идет о северной части палестинского анклава.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что сухопутной операции Израиля в Газе мешают три проблемы.

    Коментарии (15)
    30 октября 2023, 10:43
    В Германии призвали готовиться к войне в Европе

    Глава Минобороны Германии Писториус предупредил о возможной войне в Европе

    В Германии призвали готовиться к войне в Европе
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо готовиться к возможной войне в Европе, Германия должна защитить себя, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью ZDF.

    Министр считает, что конфликт на Ближнем Востоке и на Украине будут иметь последствия в немецком обществе. Писториус заявил, что Германии необходимо быть готовым к войне в Европе. По его словам,  проводить модернизацию немецкой армии быстрее, чем сейчас, невозможно, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как спустя 30 лет после объединения Германии Берлин становится военным лидером Европы.

    Коментарии (25)
    30 октября 2023, 16:39
    Украина вернулась к советским танкам Т-72

    В США рассказали о возврате Киева к советским танкам из-за потерь западной техники

    Украина вернулась к советским танкам Т-72
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запад восполняет потери бронетехники Киева, оплачивая модернизацию советских Т-72. Украина возвращается к эксплуатации Т-72 из-за потерь танков Leopard 2 немецкого производства, рассказал обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes.

    По его словам, союзники Украины выбрали простейший способ подарить ВСУ танки: заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые советские Т-72М 1980-х годов выпуска, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту. Как пишет Экс, танки с новым литером Т-72EA готовы к отправке.

    Экс отметил, что в прошлом месяце Дания пообещала передать Киеву как минимум 15 танков Т-72ЕА. Это доведет количество танков, покупку которых для Киева оплатили западные страны, до 105 единиц.

    Ранее российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области.

    Коментарии (19)
    30 октября 2023, 12:24
    В США заметили смену риторики Байдена по Украине

    The Spectator: Смена риторики Байдена может привести к катастрофе на Украине

    В США заметили смену риторики Байдена по Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден сменил риторику в отношении Украины, вместо «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», стало «мы поможем Украине защитить себя», написала обозреватель британского журнала The Spectator Светлана Моренец.

    Автор пишет, что Байден уже не в состоянии объяснить американцам необходимость оказания помощи Киеву и теперь меняет риторику, но его аргументы не совсем эффективны на фоне отсутствие прогресса в украинском контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Моренец, напряжение вызывает и назначение нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступал за сокращение помощи ВСУ, а также возвращение экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Публицист считает, что Украине остается только молиться на то, чтобы США продолжали оказывать ей поддержку.

    Ранее известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса, США необходимо срочно изменить курс.

    Между тем, Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

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    30 октября 2023, 16:15
    Певица МакSим назвала причину своего алкоголизма

    Певица МакSим заявила, что стала злоупотреблять алкоголем из-за сложных отношений с мужчиной

    Певица МакSим назвала причину своего алкоголизма
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Певица МакSим (творческий псевдоним Марины Абросимовой) рассказала, что проблемы с алкоголем у нее появились после восьмилетнего периода «адовых отношений» с мужчиной.

    В интервью Надежде Стрелец она рассказала, что не могла выйти из «адовых отношений» ни морально, ни физически. По ее словам, каждый раз при разрыве с этим мужчиной она хотела напиться, передает Life.

    МакSим рассказала, что она прошла курс лечения от алкогольной зависимости и сейчас хорошо себя чувствует, но в период болезни она столкнулась со сложностями. Певица сообщила, что пока она лежала в коме, близкие пытались оформить опеку над ее детьми, чтобы таким путем переписать на себя ее имущество.

    МакSим была замужем за звукорежиссером Алексеем Луговцевым, в браке с которым у нее родилась дочь. Они развелись в 2011 году, после чего певица была в отношениях с солистом Animal ДжаZ Александром Красовицким.

    Ранее в июле певица МакSим сообщила поклонникам, что находится в клинике, где лечится от алкогольной зависимости уже довольно долгое время. В середине марта МакSим извинилась перед фанатами за срыв концерта в Сочи, она призналась, что во время выступления у нее закружилась голова и пропал голос.

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    30 октября 2023, 08:34
    Три мобильных оператора отменили плату за раздачу интернет-трафика

    ФАС: «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» отменили плату за раздачу интернет-трафика

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотовые операторы «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» отменили взимание платы с абонентов за раздачу интернета с устройств, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

    По сообщению ФАС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» отчитались об исполнении предупреждения службы, передает ТАСС.

    Согласно сообщению ведомства, МТС уведомил службу об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.

    Ранее в МТС разъяснили новые условия раздачи интернета с телефонов.

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    30 октября 2023, 01:33
    В результате инцидента в Махачкале ранены полицеские и гражданские лица

    В Минздраве Дагестана заявили о раненых полицейских в результате инцидента в Махачкале

    В результате инцидента в Махачкале ранены полицеские и гражданские лица
    @ ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадало несколько десятков человек, как среди полицейских, так и среди гражданских лиц, сообщили в Минздраве Дагестана.

    В ведомстве сообщили, что в результате инцидента в аэропорту Махачкалы пострадало  более 20 человек, которым оказывается медицинская помощь, передает ТАСС. Десять раненых направлены в больницы, есть пострадавшие среди полицейских и гражданских, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение минздрава республики.

    Тем временем в аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога, граждан попросили покинуть помещение.

    Накануне вечером на территории аэропорта Махачкалы собрались протестующие против политики Израиля в отношении Палестины. Акция переросла в беспорядки, когда группа молодых людей прорвала ограждения, проникла во внутренние помещения аэропорта и на стоянку самолетов. В результате пассажиры прибывших рейсов вынуждены были длительное время оставаться на борту самолетов, пока правоохранительные органы урегулировали ситуацию.

    Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев призвал единоверцев проявить максимум терпения. «То, что касается сегодняшней акции, искренне говорю, вы ошибаетесь, таким путем этот вопрос не решается ... Максимум терпения и спокойствия», – сказал муфтий в видеообращении муфтията республики.

    СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.

    Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба.

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    30 октября 2023, 13:07
    В Израиле сообщили о пытках и гибели похищенной ХАМАС немки

    МИД Израиля: Немку Шани Лук, похищенную на музыкальном фестивале боевиками ХАМАС, пытали и убили

    В Израиле сообщили о пытках и гибели похищенной ХАМАС немки
    @ Christoph Soeder/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мать похищенной ХАМАС студентки из Германии Шани Лук, кадры с которой облетели мир, сообщила о гибели дочери. МИД Израиля также подтвердил смерть девушки.

    Рикарда Лук в интервью немецким телеканалам RTL и NTV заявила, что она получила известие о том, что дочери больше нет в живых, передает РИА «Новости».

    Министерство иностранных дел Израиля также официально подтвердило гибель похищенной в Израиле сторонниками движения ХАМАС студентки Шани Лук. В ведомстве отметили, что ее тело было обнаружено и опознано, передает ТАСС.

    В МИД Израиля сообщили, что Шани Лук была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы.

    Ранее мировые СМИ сообщили об истории девушки, после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала видеообращение. На записи бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами. Сообщалось, что после этого ей была оказана медицинская помощь в одной из больниц сектора Газа.

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