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На Украине решили сократить число вузов
На Украине разработали законопроект об уменьшении количества университетов
Власти Украины разработали законопроект, подразумевающий закрытие части университетов в стране в связи с двукратным снижением числа выпускников школ, пишут украинские СМИ.
«Уже сейчас разработан законопроект о предпосылках модернизации сети учреждений высшего образования. На самом деле этот законопроект об уменьшении количества университетов», – цитирует издание «Цензор» замглавы министерства образования и науки Украины Михаила Винницкого, передает РИА «Новости».
По словам Винницкого, число выпускников школ на Украине сократилось почти вдвое: в этом году их было около 360 тыс., когда в 2008 это количество достигало 640 тысяч. К 2033 году на Украине будет 300 тыс. выпускников, считает чиновник.
Он отметил, что в 2008 году в стране было около 350 учебных заведений, в среднем на одно учебное заведение приходилось 6,7 тыс. студентов, и, несмотря на отсутствие средней цифры контингента студентов по состоянию на 2023 год, «можно понять, что она еще меньше», заявил Винницкий.
Он добавил, что сейчас на Украине, помимо 100 частных и 40 коммунальных учреждений высшего образования, действуют 170 государственных университетов без учета филиалов, а после реформы их должно остаться около 100.
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