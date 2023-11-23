Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.7 комментариев
В Киеве испугались отказа украинцев возвращаться из-за границы
FT: Мэр Харькова и министр инфраструктуры Украины опасаются невозвращения украинцев из-за границы
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и мэр Харькова Игорь Терехов опасаются, что уехавшие из страны украинцы не вернутся назад. Об этом они заявили в разговоре с The Financial Times (FT).
По данным СМИ, до начала СВО население Харькова составляло 1,5 млн человек, сейчас – около 1,1 млн. FT отмечает, что среди 5–6 млн украинцев, уехавших в Европу, много харьковчан. Кубраков и Терехов опасаются, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения, передает «Коммерсант».
По данным Украинского института будущего, население страны сократилось после начала СВО с 37,6 млн до 29 млн человек. Между тем сообщалось, что утверждения о том, что на начало 2022 года население Украины составляло 37 млн человек не соответствуют действительности, потому что уже в 2017 году в стране в лучшем случае проживало 27-28 млн человек.