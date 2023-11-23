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    Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Победы можно добиться и через оборону

    «Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Что скрывает подчеркнутая сдержанность в отношениях России и Казахстана

    В том, чтобы поджечь Казахстан, могут быть заинтересованы западные элиты, тем самым открыв второй фронт против России. Проблемы в Центральной Азии могут всерьез отвлечь российские и китайские ресурсы на тушение этого пожара, что объективно выгодно коллективному Западу.

    17 комментариев
    23 ноября 2023, 20:48

    В Киеве испугались отказа украинцев возвращаться из-за границы

    FT: Мэр Харькова и министр инфраструктуры Украины опасаются невозвращения украинцев из-за границы

    В Киеве испугались отказа украинцев возвращаться из-за границы
    @ Michal Fludra/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и мэр Харькова Игорь Терехов опасаются, что уехавшие из страны украинцы не вернутся назад. Об этом они заявили в разговоре с The Financial Times (FT).

    По данным СМИ, до начала СВО население Харькова составляло 1,5 млн человек, сейчас – около 1,1 млн. FT отмечает, что среди 5–6 млн украинцев, уехавших в Европу, много харьковчан. Кубраков и Терехов опасаются, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения, передает «Коммерсант».

    По данным Украинского института будущего, население страны сократилось после начала СВО с 37,6 млн до 29 млн человек. Между тем сообщалось, что утверждения о том, что на начало 2022 года население Украины составляло 37 млн человек не соответствуют действительности, потому что уже в 2017 году в стране в лучшем случае проживало 27-28 млн человек.

    23 ноября 2023, 17:32
    На военной технике России появился новый тактический символ
    На военной технике России появился новый тактический символ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый тактический знак появился на российской военной технике в зоне СВО, символ заметили на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей».

    На бронетранспортере белой краской видны перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники, передает ТАСС, опубликовавший фото.

    Напомним, на военной технике были нанесены другие тактические знаки: белые круги, используемые группой войск «Отважные», а также знаки Z и V, ставшие уже символами СВО.

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    23 ноября 2023, 10:20
    Умер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов

    Умер раненный при ударе ВСУ журналист «России-24» Максудов

    Умер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов, в среду получивший ранение в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области, скончался, сообщил теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

    «Скончался наш коллега по дороге в Джанкой в шесть утра. Борис Максудов скончался от полученных ранений», – сообщил Соловьев в эфире канала «Соловьев Live». Фрагмент передачи опубликован в его Telegram-канале.

    Соболезнования в связи со смертью российского журналиста выразила в том же эфире официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что наши журналисты уже много лет являются целью киевского режима. Причем украинские власти считают их «законной» целью, указала она.

    Накануне сообщалось, что Максудов, который в составе съемочной группы готовил материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области, получил ранение и был эвакуирован.

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявлял, что ВСУ ударили по группе российских журналистов в качестве мести от бессилия.

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    23 ноября 2023, 16:04
    Симоньян рассказала об обстоятельствах смерти военкора Максудова

    Симоньян: Военкор Максудов умер от кровопотери по пути в Джанкой

    Симоньян рассказала об обстоятельствах смерти военкора Максудова
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Военный корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, получивший ранение при атаке со стороны ВСУ, умер от потери крови по пути в Джанкой, где ему должны были провести операцию, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что «Борис потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать».

    Она добавила, что ВСУ сбросили с дрона осколочный боеприпас на российских журналистов, которые вели съемки в Запорожской области. Симоньян выразила соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким Максудова.

    Ранее в четверг телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Максудов, в среду получивший ранение в результате атаки украинского БПЛА в Запорожской области, скончался. В Кремле назвали произошедшее большой трагедией.

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    23 ноября 2023, 09:59
    ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт украинского агента

    ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт против российского военного украинского агента

    ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт украинского агента
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Агента спецслужб Украины, который готовил теракт против высокопоставленного российского военнослужащего, задержала ФСБ в Воронеже.

    В ведомстве сообщили, что была пресечена противоправная деятельность причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в Воронеже против высокопоставленного российского военнослужащего (имя которого не называется) гражданина Украины 1995 года рождения, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

    В данный момент подозреваемый дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины.

    Как отметили в ФСБ, в сентябре прошлого года в Харьковской области мужчина был завербован сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, а затем был направлен в Россию.

    Украинские кураторы поставили ему задачу выяснить адрес проживания российского военнослужащего и убить его, заложив взрывное устройство.

    У задержанного изъяли начиненное поражающими элементами СВУ массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте, два детонатора, механизм удаленного приведения в действие взрывного устройства, а также поддельный паспорт гражданина РФ.

    В ведомстве добавили, что для конспирации преступник использовал велосипед и форменную одежду одного из сервисов доставки продуктов питания.

    Следственным отделом УФСБ по Воронежской области было возбуждено дело по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ в составе организованной группы). Сейчас решается вопрос о переквалификации дела на ст. 30 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту).

    Фигурант находится под арестом.

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    23 ноября 2023, 16:44
    Украина внесла немецкую Knauf в список «спонсоров войны»

    Украина внесла немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на Украине включило немецкую компанию Knauf, производящую стройматериалы, в список «международных спонсоров войны» за продолжение работы в России.

    В агентстве заявили, что компания якобы «способствует мобилизации в России» и платит налоги в бюджет, передает ТАСС.

    Ранее в список НАПК попали австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, американская компания Procter & Gamble, французская сеть магазинов Leroy Merlin и еще ряд зарубежных компаний, которые продолжили работу в России.

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    23 ноября 2023, 12:34
    Залужный сообщил коллегам из «Рамштайн» о ситуации на фронте

    Главком ВСУ Залужный заявил о «сложной, но контролируемой» ситуации на фронте

    Tекст: Ольга Никитина

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по итогам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата «Рамштайн» сообщил, что проинформировал партнеров киевского режима о ситуации на поле боя.

    «Обстановка на фронте затруднена, однако контролируемая», – передает РИА «Новости» заявление Залужного, сделанное в соцсетях.

    Ранее Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что ВСУ не смогут добиться «красивого прорыва». Заявление главкома ВСУ оспорил президент Украины Владимир Зеленский.

    На этом фоне западные СМИ стали все чаще писать о вероятном конфликте между Зеленским и Залужным.

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    23 ноября 2023, 15:07
    В Киеве признали ручное разминирование минных полей
    В Киеве признали ручное разминирование минных полей
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские саперы практически голыми руками разминируют территории, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Financial Times.

    По словам чиновника, девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать обширные минные поля, передает РИА «Новости».

    По данным автора статьи, в Киеве опасаются, что «их война будет забыта», а западные поставки оружия замедлятся. Также у Шмыгаля спросили, чувствуют ли украинские власти, что время на исходе. Премьер ответил, что для них «эти часики тикают с 2014 года».

    В материале сообщается, что на фоне неудачного контрнаступления на Украине «запретили» слово «тупик».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пытается достичь соглашений со странами Запада о совместном производстве комплексов ПВО.

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    23 ноября 2023, 00:51
    Польские фермеры решили присоединиться к блокированию границы с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Польские фермеры решили с четверга присоединиться к блокированию границы с Украиной, сообщила администрация приграничного населенного пункта Медыка.

    Отмечается, что протест продлится с 23 по 26 ноября на пограничном переходе на национальной дороге DK 28, передает РИА «Новости».

    Через пункт в этот день будут пропускать только служебные автомобили, легковушки, машины с гуманитарной помощью и автобусы. Фермеры выступают против дешевого продовольствия из Украины. При этом они также солидарны с протестующими водителями.

    Напомним, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Причиной протестов польских водителей стали льготы, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам.

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    23 ноября 2023, 08:16
    Солдаты ВСУ пожаловались на новую напасть

    Japan Times: Солдаты ВСУ страдают от нашествия мышей в окопах

    Tекст: Ольга Никитина

    В окопах украинских солдат в этом году гораздо больше мышей, чем в прошлом, они грызут проводку терминалов спутникового интернета Starlink, пишут японские СМИ.

    Военнослужащий Дмитрий рассказал изданию Japan Times, что прошлой зимой не видел ни одной мыши, однако этой осенью и в начале зимы «их просто толпы». Солдат рассказал, что животные прогрызли его новый свитер, передает РИА «Новости».

    Командир подразделения Владимир в свою очередь рассказал, что мыши портят проводку в окопах, в том числе от них страдают терминалы спутникового интернета Starlink.

    Журналист Эммануэль Пешо обратил внимание, что украинцы ловят грызунов, которые в окопах пытаются согреться и найти еду, на липкие ловушки.

    Также он добавил, что новые проблемы для ВСУ создает опадение листвы, поскольку российским беспилотникам проще заметить украинские позиции.

    Ранее украинские военные рассказали, что вооруженным силам Украины не хватает боеприпасов и техники.

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    23 ноября 2023, 10:44
    Задержанный в Воронеже объяснил намерение убить российского офицера

    Видео ФСБ: Задержанный в Воронеже заявил, что убийство российского офицера планировал из мести

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский агент, задержанный ФСБ в Воронеже, заявил, что планировал убийство высокопоставленного командира Вооруженных сил России «с целью мести» и запугивания, свидетельствуют кадры его допроса, опубликованные Центром общественных связей ФСБ.

    Задержанный рассказал, что получил от куратора задачу «взорвать высокопоставленного командира Российской армии в целях мести» и чтобы «напугать других военнослужащих и гражданских», передает РИА «Новости».

    Взрывное устройство мужчина собрал из переданных ему компонентов по инструкции. Во взрывчатку он добавил много поражающих элементов – шарики и подшипники. Украинскому агенту изготовили фальшивый российский паспорт. Кураторы порекомендовали ему использовать силиконовую маску для изменения внешности.

    Злоумышленник признался, что был завербован Главным управлением разведки министерства обороны Украины в сентябре 2022 года. В Харькове прошел обучение по сбору и подрыву взрывных устройств, стрельбе, приемам слежки и конспирации. В ноябре 2022 года с целью терактов его забросили на российскую территорию. Сначала он проживал в Белгороде, потом – в Воронеже.

    Ранее ФСБ сообщила о задержании агента спецслужб Украины, который готовил теракт против высокопоставленного российского военнослужащего.

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    23 ноября 2023, 08:03
    В Аргентине раскрыли детали переговоров Милея и Зеленского

    Избранный лидер Аргентины Милей предложил Зеленскому принять конференцию по Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Избранный президент Аргентины Хавьер Милей в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским предложил принять в южноамериканской стране конференцию по украинскому урегулированию, сообщила советник Милея по внешней политике Диана Мондино.

    Мондино, которая, как ожидается, займет должность главы МИД Аргентины, охарактеризовала состоявшийся разговор как «отличный и дружелюбный», передает ТАСС.

    Политолог Виктор Хейфец ранее говорил, что политика нового президента Аргентины может негативно сказаться на сотрудничестве Буэнос-Айреса и Москвы.

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    23 ноября 2023, 14:24
    Силы России уничтожили штурмовую группу ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ в районе Приютного на Южно-Донецком направлении.

    Подразделения группировки войск «Восток» сорвали атаку украинской армии в районе Приютного, уничтожив штурмовую группу 127-й бригады теробороны ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

    Также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировки поразили сосредоточение живой силы и техники 72-й мехбригады украинских войск в районе Новомихайловки в ДНР. ВСУ потеряли две бронемашины, два автомобиля и до 60 бойцов.

    Ранее сообщалось, что российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении.

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    23 ноября 2023, 08:41
    ВСУ попытались компенсировать нехватку артиллерии НАТО ударными дронами

    Марочко: ВСУ пытаются компенсировать нехватку артиллерии НАТО у Кременной ударными дронами

    Украинские войска на Краснолиманском направлении пытаются компенсировать снижение артиллерийского огня из натовских орудий применением ударных беспилотников, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    «В районе Кременной (ЛНР) есть тенденция роста использования вооруженными формированиями Украины (ВФУ) ударных беспилотников параллельно со снижением артиллерийского огня натовскими орудиями», – цитирует Марочко РИА «Новости»

    С той же целью ВФУ также усилили обстрелы из стрелкового оружия и БМП.

    Как отметил Марочко, ВСУ пытаются сохранить боевой потенциал находящихся в данном районе подразделений.

    Кроме того, он рассказал, что после окончания осенней распутицы и установления минусовых температур ВСУ на Купянском направлении вынуждены усиливать оборону противотанковыми средствами. «В большей степени усиление идет гранатометчиками и расчетами ПТУР», – пояснил он.

    Ранее эти участки не представляли угрозы для ВСУ из-за распутицы и болотистой местности.

    Накануне сообщалось, что украинские боевики пытались совершить прорыв 15 ноября к оборонительной линии России в лесах у Кременной. В местном лесу начали действовать ДРГ из состава националистического батальона и киевских элитных подразделений.

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    22 ноября 2023, 23:52
    Суд назначил дату рассмотрения апелляции на решение о выселении монастыря УПЦ из лавры

    Tекст: Ольга Иванова

    В пятницу суд на Украине рассмотрит апелляционную жалобу на решение о выселение монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры.

    О заседании суда сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря. Он уточнил, что заседание состоится в 12.00 (13.00 мск) в Северном апелляционном хозяйственном суде, передает РИА «Новости».

    Ранее Минкульт Украины заявил, что расторжение договора аренды УПЦ с Киево-Печерской лаврой признано законным по решению суда в Киеве.

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    23 ноября 2023, 09:29
    Объект инфраструктуры поврежден в Кривом Роге

    Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Кривом Роге

    В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры, заявил председатель местного облсовета Николай Лукашук.

    «Ночью в раздался взрыв (из-за попадания) ракеты по объекту инфраструктуры», – написал Лукашук у себя в Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Украинский политолог Скачко отмечал, что успехи России в зоне СВО дадут мощный импульс протестам на Украине. Кроме Кривого Рога, акции прошли в Одессе, Львове, Житомире и Хмельницком.

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