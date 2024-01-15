Политолог: Российская система образования адаптируется к вызовам нового времени

Политолог Рудаков: В России повышается престиж учительского труда и ведется модернизация образовательной инфраструктуры

Tекст: Олег Исайченко

«Прошедший Год педагога и наставника стал важной вехой в развитии российского образования. Однако столь масштабные преобразования не могут ограничиваться двенадцатью месяцами. Владимир Путин взял курс на адаптацию имеющейся системы обучения к условиям современных вызовов», – сказал Александр Рудаков, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).



«В современной образовательной системе получают свое развитие лучшие дореволюционные и советские модели обучения. Этот многовековой опыт приумножается, обогащаясь современными практиками, направленными на развитие личностных качеств школьников и студентов. Разумеется, все это было бы невозможно без привлечения молодых и перспективных кадров в преподавательскую профессию», – отмечает эксперт.



«Также будут предприниматься дальнейшие шаги, направленные на повышение престижа и статуса учительского труда. Президент понимает важность и значение этого вопроса. Сейчас проводится большое число конкурсов, в рамках которых талантливые педагоги могут заявить о себе, получив заслуженное признание со стороны общества», – акцентирует политолог.

По его словам, руководство России не забывает и об улучшении условий образовательного процесса: «В стране реализуется программа капитального ремонта в школах, которая затрагивает и сельские учреждения. Ведется и масштабное строительство современных университетских кампусов. Таким образом, у нас запущена комплексная модернизация образовательной инфраструктуры, охватывающая все этапы обучения».

Рудаков подчеркнул, что президент также крайне серьезно относится к проблеме воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, потому что «в настоящее время молодые люди стали главной целевой группой для инициаторов информационно-психологических диверсий и деструктивного идеологического воздействия».



«У нас качественно обновились учебные пособия по истории и литературе. Дети узнают объективную, построенную на прочном научном фундаменте информацию о стране, формируют правильное отношение к великому прошлому России», – заявил политолог.

Ранее состоялась рабочая встреча Владимира Путина с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Главе государства было доложено о реализации программы капитального ремонта школьных зданий и сооружений. Президент отметил, что эта деятельность «касается очень многих людей» в России и «ее трудно переоценить». Он также подчеркнул, что на нее «выделены достаточно приличные деньги».

Кроме того, Владимир Путин выразил обеспокоенность снижением в стране числа специалистов, преподающих естественные науки. «Количество учителей сокращается. По математике, физике, информатике», – сказал глава государства.

«Мы уверены, что эти проблемы будут решены», – заметил Кравцов. «Тем более что есть ваше поручение, изменения в закон, когда студенты четвертых курсов уже могут работать в школах. Сегодня более 50 тыс. студентов уже работают в школах. Это хорошая практика, молодые специалисты приходят в школы – это очень радует», – сказал он.