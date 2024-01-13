Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.3 комментария
На Украине назвали провалом новое соглашение Киева и Лондона
Подписанное соглашение между Киевом и Лондоном стало полным провалом для Украины, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».
По его словам, это провал не просто украинской дипломатии, но и всей политики, передает РИА «Новости».
Свитан подчеркнул, что подписанное соглашение содержит неоднозначный пункт о «новой агрессии России», который приводит документ в действие. По его мнению, этот пункт может означать остановку боевых действий и закрепление потери Украиной территории.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Сунак объявил, что Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.