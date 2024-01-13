На Украине назвали провалом новое соглашение Киева и Лондона

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, это провал не просто украинской дипломатии, но и всей политики, передает РИА «Новости».

Свитан подчеркнул, что подписанное соглашение содержит неоднозначный пункт о «новой агрессии России», который приводит документ в действие. По его мнению, этот пункт может означать остановку боевых действий и закрепление потери Украиной территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Сунак объявил, что Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.