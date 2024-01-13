Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.0 комментариев
Маск эмоционально отреагировал на смерть американского блогера на Украине
Американский бизнесмен Маск назвал ужасной смерть американского блогера Лиры на Украине
Американский миллиардер Илон Маск назвал ужасной смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме.
«Это ужасно!» – передает РИА «Новости» цитату в соцсети X (запрещена в России).
Ранее в государственном департаменте Соединенных Штатов подтвердили, что журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира скончался в украинской тюрьме.
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».