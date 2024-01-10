«Как сладостно – отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья!». Автор этих строк на родине мог бы стать великим ученым и приличным литератором, но закончил свою жизнь в безвестности в захолустном Дублине.12 комментариев
ОСК раскрыло подробности оснащения перспективной АПЛ «Арктур»
ОСК: АПЛ будущего «Арктур» будет нести стратегическое оружие и необитаемые аппараты
Стратегическая атомная подлодка пятого поколения «Арктур» ЦКБ «Рубин» станет еще менее заметной за счет ряда нововведений, а также будет нести не только стратегическое оружие, но и необитаемые аппараты различных классов, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в которую входит конструкторское бюро.
Как сообщили в ОСК, «Арктур» способен нести не только стратегическое оружие, но и необитаемые аппараты различных классов, которые могут размещаться в шахтах корабля, либо за бортом, передает ТАСС. Там добавили, что благодаря роботам «Арктур» будет лучше представлять окружающую обстановку, раньше обнаруживать противника и лучше уклоняться от атак.
В ОСК уточнили, что совершенствование ракетного оружия позволяет уменьшить количество ракет на борту при сохранении боевого потенциала корабля, за счет чего «Арктур» будет иметь на 20% меньшее водоизмещение, чем современные ракетоносцы, длина подлодки составит 134 м, ширина – 15,7 м, численность экипажа – 100 человек.
В ОСК добавили, что новая граненая форма обводов «Арктура» вместе с уменьшением размеров корабля и перспективным активным покрытием уменьшит дальность обнаружения лодки.
Напомним, в сентябре сообщалось, что ЦКБ «Рубин» разработало новый проект стратегической атомной подводной лодки «Арктур» на среднесрочную перспективу.