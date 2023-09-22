Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.0 комментариев
В России разработали новый проект стратегической АПЛ
ЦКБ «Рубин»: В России разработали новый проект стратегической атомной подлодки
ЦКБ «Рубин» разработало новый проект стратегической атомной подводной лодки на среднесрочную перспективу, заявил заместитель гендиректора предприятия Андрей Баранов.
По его словам, концепция «Арктура» не является единственно возможной, есть более традиционные, разработчики предлагают варианты, флот оценивает и выбирает лучшие, передает РИА «Новости».
Ранее в «Рубине» рассказали, что подводная лодка следующего поколения «Арктур» станет менее заметной за счет граненой формы и безвальной энергетики.
Напомним, «Рубин» показал на выставке «Армия-2022» свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения: концепт-проект АПЛ «Арктур».