На выставке «Россия» рассказали о наборе гидов на конкурс «Проводники смыслов»

Tекст: Валентина Григоренко

Программа конкурсного отбора разделена на два направления – «Регионы» и «Москва и Московская область». Сегодня в пятерку лидеров по числу поданных заявок в треке «Регионы» входят Петербург (6,7%), Калининградская (5,7%), Оренбургская (4,2%), Кировская (3,3%) и Белгородская области (3,3%). Заявки из Москвы и Московской области составляют 10% и 3% от общего числа соответственно.

Участниками отбора, который проходит в два этапа: с 18 августа по 18 сентября и с 19 сентября по 19 октября, могут стать профессиональные экскурсоводы и гиды-переводчики, сотрудники музеев, самозанятые авторы экскурсионного контента (блогеры, краеведы), студенты и другие специалисты от 22 лет вне зависимости от региона проживания.

Экскурсовод из пос. Хужир Иркутской области Татьяна Карелина, которая присоединилась к мероприятию России, рассказала, что туризм на Ольхоне развивается очень быстро, и ей бы хотелось поделиться им с другими. «Пройти босиком по черному песку, отправиться на теплое озеро, где нет толпы туристов, на необитаемый остров, послушать плеск волн», – добавила она. По ее словам, совершенствует свое дело она около 16 лет. Она выразила готовность не только передавать свои идеи коллегам из других регионов, но и учиться новому.

Среди конкурсантов и Магомед Мусалаев из с. Гоцатль Республики Дагестан, которому 24 года. Он указал, что развитием внутреннего туризма занимается с 2018 года. По его словам, Международная выставка-форум «Россия» для него станет площадкой получения новых знаний и профессиональных навыков, а также поможет внести свой вклад в создание сообщества гидов-экскурсоводов со всей страны. «Этот уникальный опыт я привезу в родной Дагестан, где продолжу знакомить гостей республики с ее культурой, историей и традициями», – отметил он.

Самой юной участницей сегодня является студентка Вятского государственного университета Ксения Путилова из Кирова. «Направление моей будущей профессии – география и экология, я хочу стать учителем и передавать знания о родной стране будущим поколениям. Если меня выберут для участия в образовательной программе и самой выставке, я буду самым счастливым человеком. Я подтяну свои профессиональные знания и в качестве волонтера буду развивать туризм в своем регионе. Это новые свершения и высоты, путешествия и знакомства, опыт и эмоции. Спасибо за такую возможность», – уточнила она.

В апреле 2024 года 200 лучших специалистов получат приглашение на церемонию награждения в рамках Первой премии в области развития молодёжного туризма «Больше, чем путешествие». Спецпроектом конкурсного отбора станет стратегическая сессия для гидов-экскурсоводов – она состоится 29–30 сентября на Всероссийском туристическом слете «Больше, чем путешествие» в Пятигорске. Ее участники разработают методические материалы для подготовки специалистов, которых привлекут к работе на выставке-форуме «Россия».