История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.6 комментариев
Песков оценил решение США передать Украине снаряды с обедненным ураном
В Кремле назвали очень плохой новостью решение США передать Украине снаряды с обедненным ураном
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очень плохой новостью решение Соединенных Штатов поставить Украине снаряды с обедненным ураном.
«Это очень плохие новости», – сказал Песков, напомнив, что такие снаряды «активно применялись в Югославии», что имело «весьма печальные последствия».
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что ответственность за последствия использования снарядов с обедненным ураном «целиком и полностью» будет лежать на США, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Вашингтон в очередном пакете военной помощи киевскому режиму намерен передать снаряды с обедненным ураном.