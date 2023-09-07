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    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Что делать с «Ельцин-центром»

    Деконструкцию ельцинского образа, созданного либералами, надо начинать с фразы «Берегите Россию!». Сегодня у нас есть все основания полагать, что Ельцин поддержал бы решение о начале СВО.

    20 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Игра в одни ворота в пользу российской армии

    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

    32 комментария
    7 сентября 2023, 12:47

    Песков оценил решение США передать Украине снаряды с обедненным ураном

    В Кремле назвали очень плохой новостью решение США передать Украине снаряды с обедненным ураном

    Tекст: Алина Власенко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очень плохой новостью решение Соединенных Штатов поставить Украине снаряды с обедненным ураном.

    «Это очень плохие новости», – сказал Песков, напомнив, что такие снаряды «активно применялись в Югославии», что имело «весьма печальные последствия».

    Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что ответственность за последствия использования снарядов с обедненным ураном «целиком и полностью» будет лежать на США, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон в очередном пакете военной помощи киевскому режиму намерен передать снаряды с обедненным ураном.

    6 сентября 2023, 14:02
    Кулеба встретился с Блинкеном на кладбище

    Глава МИД Украины Кулеба встретился с госсекретарем США Блинкеном на кладбище в Киеве

    Кулеба встретился с Блинкеном на кладбище
    @ @Dmytro Kuleba

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на кладбище в Киеве.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Кулеба отметил, что поприветствовал Блинкена, передает РИА «Новости».

    Также глава украинского МИД добавил, что госсекретарь США стал первым коллегой, который начал свой день в Киеве на Берковецком кладбище.

    Известно, что Блинкен пробудет на Украине два дня.

    Берковецкое кладбище является крупнейшим киевским некрополем. Кроме обычных участков, часть кладбища была выделена для переносов захоронений с уничтоженного в годы Великой Отечественной войны Лукьяновского еврейского кладбища. Также на кладбище хоронят ветеранов Великой Отечественной и советско-афганской войн и некоторых известных людей.

    Ранее украинские СМИ сообщили о том, что Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев. В США предположили, что прибывший в Киев госсекретарь США может объявить о выделении Киеву более 1 млрд долларов.

    Коментарии (46)
    6 сентября 2023, 20:33
    Эксперты пришли к выводу, что по Константиновке ударили ВСУ
    Эксперты пришли к выводу, что по Константиновке ударили ВСУ
    @ AP/TASS

    Взрыв на рынке в украинском городе Константиновка мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты. Такой вывод сделан на основании разбора видео с камер видеонаблюдения в Константиновке

    Как отмечают авторы канала «Военный осведомитель», на видео, где запечатлен удар, можно заметить, что за секунду до прилета местные жители смотрят в небо по направлению подконтрольной ВСУ Дружковки, откуда и летит объект. После этого происходит воздушный подрыв, не характерный для обычной ракеты, снаряда или авиабомбы, зато характерный для зенитной или противорадиолокационной ракеты. 

    Местные жители в чатах Дружковки и Краматорска также указали на пролетавшие самолеты, которые не могли быть российскими, поскольку линия фронта расположена более чем за 30 километров от этого места.

    Еще одним свидетельством причастности украинской авиации к удару являются сообщения в чатах местных жителей о пусках ракет двумя украинскими самолетами над Дружковкой (местные жители принимают их за Storm Shadow), а буквально несколькими минутами позже происходит взрыв на рынке Константиновки, это видно по времени на камере видеонаблюдения. Населенные пункты расположены недалеко друг от друга.

    Авторы канала напоминают, что ВСУ ранее уже производили неудачные пуски ракет AGM-88 HARM по Константиновке. Вероятнее всего, в этот раз ВСУ также запустили ракету с борта самолета, она летела от подконтрольной им Дружковки и взорвалась на рынке около магазина в Константиновке.  В сообщении указывается, что воздушное пространство над Краматорском, Дружковкой и Константиновкой считается «рабочим местом» украинских ВВС с лета 2022 года.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский, как сообщает РБК, заявил, что в результате ЧП погибли минимум 16 человек, по его словам, удар якобы наносился российской артиллерией.

    Коментарии (12)
    6 сентября 2023, 19:07
    Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

    Россия запросила на 12 сентября заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия запросила на 12 сентября проведение заседания СБ ООН по проблемам западных поставок оружия Киеву, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, заседание будет посвящено не только поставкам оружия Украине, но и другим факторам, которые негативно отражаются на перспективах урегулирования кризиса на Украине, написал он в Telegram-канале.

    Полянский отметил, что Москва постарается подобрать достойных докладчиков. Заседание начнется в 17.00 по Москве.

    Коментарии (21)
    7 сентября 2023, 06:21
    В G20 пожаловались на разногласия из-за проекта заявления по Украине

    CNN сообщил о разногласиях между странами из-за проекта коммюнике саммита G20 по Украине

    В G20 пожаловались на разногласия из-за проекта заявления по Украине
    @ IMAGO/Hindustan Times/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Председательствующая в G20 Индия предлагает проект заявления по Украине, который не осуждает российскую спецоперацию, G7 и ЕС не могут с этим согласиться, заявил источник в ЕС.

    Источник заявил, что обсуждение «было очень сложным», Россия и Китай «отказались повторять формулировки», которые были озвучены на саммите в Индонезии. Предложенный вариант «недостаточен для G7, Европейского союза», он «не идет достаточно далеко» и должен стать более «глубоким». «Будет ли у нас заявление, мы сейчас сказать не можем, поскольку переговоры продолжаются», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    При этом Bloomberg со ссылкой на французского чиновника утверждало, что страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине.

    По словам представителя французских властей, Китай смягчил позицию при согласовании коммюнике, в том числе в вопросах, касающихся конфликта на Украине, а само заявление не поддерживают только Россия и Индия, передает ТАСС.

    Напомним, Индия официально отказалась приглашать Украину саммит G20. В июле министры финансов и руководители центральных банков стран G20 не приняли совместное заявление из-за расхождений по российско-украинскому конфликту, сообщила глава индийского Минфина Нирмала Ситараман.

    Коментарии (4)
    6 сентября 2023, 23:48
    Антикоррупционный суд Украины велел открыть уголовное дело против Умерова

    Высший антикоррупционный суд Украины велел возбудить уголовное дело против нового министра обороны страны Умерова

    Антикоррупционный суд Украины велел открыть уголовное дело против Умерова
    @ Thomas Imo/Photothek/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В конце августа украинский Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное дело против нового министра обороны Рустема Умерова в связи с превышением им должностных полномочий на посту главы Фонда госимущества, сообщают СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что Умеров и его заместители продавали компаниям, связанным с «Центрэнерго», электроэнергию по цене ниже рыночной. Чтобы хищение госимущества не вскрылось, он мешал собрать наблюдательный совет компании, который мог вынести вопрос на рассмотрение кабмина Украины. Член совета «Центрэнерго», который вскрыл преступление, был уволен Умеровым. В ВАКС считают, что эта информация «требует проверки средствами уголовного процесса», передает ТАСС.

    Напомним министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку. Верховная рада утвердила кандидатуру Рустема Умерова новым министром обороны Украины.

    Коментарии (8)
    6 сентября 2023, 15:59
    Британский журнал изменил слова экс-главы СБУ об устранении неугодных

    The Economist исправил статью экс-главы СБУ Наливайченко о необходимости «устранять людей»

    Британский журнал изменил слова экс-главы СБУ об устранении неугодных
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Британский журнал The Economist изменил цитату Валентина Наливайченко, возглавлявшего Службу безопасности Украины (СБУ) в 2014-2015 годах, о необходимости «устранять людей».

    В опубликованном накануне материале издания говорится, что 2015 году в составе СБУ появилось подразделение, которое занимается убийствами. По словам Наливайченко, которые приводятся в первоначальной версии, украинское руководство тогда решило, что недостаточно сажать «коллаборантов» в тюрьму – в Киеве пришли к выводу о необходимости «устранять людей», передает РИА «Новости».

    В обновленной версии статьи слова Наливайченко «устранять людей» заменили на «устранять террористов». В материале стоит пометка, что в предыдущем варианте экс-главу СБУ якобы «непреднамеренно неверно процитировали».

    Пресс-служба Наливайченко также заявила, что издание якобы некорректно передало высказывание, которое «уже исправили и принесли извинения», сообщает издание «Страна.ua».

    Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация должна идти до полного выполнения российских целей, чтобы наказать виновных в продолжавшемся восемь лет геноциде жителей Донбасса.

    Коментарии (5)
    7 сентября 2023, 10:36
    Рябков отреагировал на планы США отдать ВСУ изъятые российские активы

    Замглавы МИД Рябков назвал воровством планы США отдать ВСУ изъятые российские активы

    Tекст: Александра Юдина

    Инициатива Соединенных Штатов отдать изъятые российские активы на нужды украинской армии по факту является воровством, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение, передает РИА «Новости».

    Также Рябков отметил, что это станет показателем для всех экономических операторов – насколько рискованно вести дела с США.

    Кроме того, замглавы МИД отметил, что члены российской делегации, которую возглавляет глава МИД Сергей Лавров, ожидают выдачи американских виз на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, так как не все из них получили разрешения на въезд.

    «Работа продолжается», – сказал он.

    Ранее Белый дом заявлял, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву.

    Как отмечал президент Владимир Путин, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов сделали вывод, что США являются ненадежными партнерами.

    Коментарии (11)
    6 сентября 2023, 17:59
    Оппозиция в Грузии попросила США ввести санкции против «проводников России»
    Оппозиция в Грузии попросила США ввести санкции против «проводников России»
    @ Александр Имедашвили/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская оппозиция признала, что попросила Вашингтон ввести санкции в отношении «проводников российских интересов» в стране. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Говорю откровенно – мы обсудили вопрос санкций с советником Комитета Сената США по международным отношениям Крисом Сочей, но о деталях говорить воздержусь», – сказал оппозиционный депутат Георгий Вашадзе.

    По его словам, Крис Соча держит этот вопрос на контроле. «Дождемся конкретных шагов от администрации США. Америка вложила миллионы в Грузию, в то, чтобы наша страна стала на ноги, в том числе институционально. Эти деньги не могут просто так улетучиться даже при том, что в Грузии пророссийская власть», – указал он.

    «Прольется свет на тех, кто работает как проводник интересов России», – заключил Вашадзе. Он также анонсировал поездку в октябре в США группы грузинских оппозиционеров.

    Ранее США ввели санкции в отношении четырех судей в Грузии, вызвав этим недовольство Тбилиси, так как решение не было сопровождено аргументами.

    Коментарии (7)
    7 сентября 2023, 01:51
    Недружественные страны захотели исключить Россию из Интерпола

    Глава Национального центрального бюро Интерпола Калачев сообщил о желании ряда стран исключить Россию из организации

    Недружественные страны захотели исключить Россию из Интерпола
    @ INTERPOL/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторые недружественные страны ведут закулисное обсуждение возможности исключения России из Интерпола, хотя такая процедура не предусмотрена уставом, сообщил глава Национального центрального бюро Интерпола МВД России Валерий Калачев.

    Калачев указал, что Интерпол – профессиональная полицейская организация, деятельность политического, военного, религиозного или расового характера в ней запрещена уставом, передает ТАСС.

    Однако после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине «ряд стран строил планы по исключению нашей страны из Интерпола», сказал он. По словам Калачева, «закулисные дебаты» все еще ведутся.

    При этом НЦБ поддерживает высокий уровень взаимодействия как с иностранными, так и российскими правоохранительными органами. Однако, признает Калачев, на Россию и Генеральный секретариат Интерпола оказывается давление.

    Сохраняется «качественное и результативное» сотрудничество в международном розыске лиц, борьбе с терроризмом и организованной преступностью, наркотрафиком, экономическими преступлениями. Также поддерживается сотрудничество в сферах противодействия коррупции, отмыванию денег, нелегальной миграции и преступлениям, совершенным в сфере информационно-коммуникационных технологий.

    Учитывая сложности в политике, каналы Интерпола стали фактически единственным способом обмена полицейской информацией, сказал Калачев. Устав предусматривает, что члены организации могут обмениваться информацией даже при отсутствии между странами дипломатических отношений.

    В 2023 году Международной организации уголовной полиции – Интерполу исполняется 100 лет. Интерпол является самой крупной межправительственной международной организацией, объединяющей 195 стран.

    Напомним, генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что НАТО пытается дестабилизировать международное сотрудничество и подорвать институты международного розыска и выдачи преступников.

    Коментарии (2)
    7 сентября 2023, 01:18
    Зеленский указал Блинкену на приближение тяжелой зимы

    Зеленский на встрече с прибывшим на Украину Блинкеном указал на приближение тяжелой зимы

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На встрече Зеленский отметил, что приближается зима, которую Украине предстоит пережить.

    Зеленский отметил, что власти Украины «всегда высоко ценят визиты американских партнеров». Он поблагодарил Блинкена за визит и поддержку, передает РИА «Новости».

    Зеленский сказал, что Украину ждет тяжелая зима, однако он выразил уверенность, что украинцы ее переживут, передает Anadolu Ajansi со ссылкой на Госдеп.

    Блинкен сказал, что приехал в Киев по просьбе президента США Джо Байдена. По словам главы Госдепа, США помогают Украине с расчетом на ее будущее.

    Блинкен также заявил, что Байден надеется в ближайшее время провести переговоры со своим украинским коллегой. Как ожидается, их встреча состоится на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется 19 сентября, передает ТАСС.

    Напомним, Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. Первым местом, куда направился глава дипведомства Штатов, стало Берковецкое кладбище – крупнейший некрополь столицы. Здесь он встретился с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

    Коментарии (11)
    7 сентября 2023, 00:57
    Захарова назвала слова США о снарядах с ураном «враньем или глупостью»

    Захарова опровергла заявление США об отсутствии радиоактивной угрозы для Украины из-за снарядов с обедненным ураном

    Захарова назвала слова США о снарядах с ураном «враньем или глупостью»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление США о том, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном якобы не представляют радиоактивной угрозы.

    «Что это: вранье или глупость?» – заявила Захарова в Telegram. Она подчеркнула, что о токсичности обедненного урана сообщалось неоднократно. В местах его применения выявлен «кратный рост онкозаболеваний», отметила Захарова, добавив, что «это на себе проверили, не подозревая о последствиях, солдаты НАТО». В частности, речь идет об итальянских военных, которые участвовали в «агрессии Североатлантического альянса против Югославии».

    Захарова указала, что парламент Италии выпустил 252-страничный доклад, раскрывающий результаты исследований: из 7,5 тыс. подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека (5% – летальность: каждый 20-й человек). Подчеркивается, что «умирали от мучительных онкоосложнений: дисфункция почек, рак легких, костный рак, рак пищевода, дегенеративное развитие кожи, лимфома Ходжкина, лейкемия».

    Кроме того, жертвами таких вооружений стали сербы – в регионах, которые попали под удары НАТО выявлен «рост следующих заболеваний: онкология, бесплодие у мужчин, аутоиммунные заболевания широкой патологии, патологические осложнения беременности, психические расстройства у детей».

    Напомним, Вашингтон в очередном пакете военной помощи киевскому режиму намерен передать снаряды с обедненным ураном.

    Коментарии (5)
    6 сентября 2023, 15:37
    Жена Пашиняна приехала в Киев на саммит о психическом здоровье

    Супруга Пашиняна приехала в Киев на саммит о психическом здоровье

    Жена Пашиняна приехала в Киев на саммит о психическом здоровье
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жена главы правительства Армении Никола Пашиняна Анна Акопян прибыла в Киев, где проходит саммит первых леди, сообщило интернет-издание «Клименко. Тайм».

    Темой саммита стало психическое здоровье. Кроме того, Акопян в ходе поездки намерена передать Украине гуманитарную помощь, передает РИА «Новости».

    Ранее Пашинян заявлял, что в отношении спецоперации на Украине Армения не является союзником России.

    Коментарии (17)
    7 сентября 2023, 03:23
    США впервые решили передать Киеву отобранные у российских бизнесменов средства

    Блинкен объявил об использовании конфискованных у российских бизнесменов средств для поддержки Украины

    США впервые решили передать Киеву отобранные у российских бизнесменов средства
    @ Ukraine Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США в рамках помощи Украине впервые передают Киеву активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    Блинкен заявил, что средства направят на «поддержку украинских военных ветеранов». Госдеп указал, что на «реинтеграцию и реабилитацию» военных направлено 5,4 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Такую же сумму власти США конфисковали у российского предпринимателя Константина Малофеева, который включен в санкционные списки с 2014 года.

    В марте ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Малофеева. В 2022 году Минюст США обвинил российского предпринимателя в нарушении санкций.

    Напомним, Блинкен сообщил, что США выделяют очередной пакет помощи киевскому режиму на более чем 1 млрд долларов. Госдеп рассказал о распределении средств в новом пакете помощи.

    Коментарии (9)
    6 сентября 2023, 16:54
    Госдеп увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о «заметном прогрессе» в контрнаступлении ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон увидел «заметный прогресс» в наступлении ВСУ, который ранее критиковали западные СМИ, а президент России Владимир Путин назвал «провалом».

    По его словам, США хотят, чтобы Украина имела все, что ей нужно не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и все необходимое в долгосрочной перспективе, передает передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    Сам госсекретарь в среду прибыл в Киев, он также напомнил о «продолжающейся и решительной поддержке Украины».

    Напомним, СМИ не раз писали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Отмечается, что оно продвигается медленнее, чем ожидалось.

    Ранее президент Владимир Путин говорил о том, что «контрнаступ» не то что буксует, а «это провал».

    Коментарии (6)
    7 сентября 2023, 00:29
    Зеленский пригрозил бороться с ЕС за «основы общей Европы»

    Зеленский пригрозил Евросоюзу обращением в международный арбитраж из-за запрета на ввоз украинского зерна

    Зеленский пригрозил бороться с ЕС за «основы общей Европы»
    @ Presidential Office of Ukraine/Sven Simon/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если запрет на ввоз украинского зерна в страны ЕС будет продлен, Украина обратится в международный арбитраж, заявил украинский президент Владимир Зеленский, выразив готовность бороться за «основы общей Европы».

    Зеленский заявил, что Киев выступает «категорически против любых дальнейших ограничений». По словам президента, Украина спокойно отнеслась к тому, что ее зерно оказалось «источником неплохого заработка» на переработке и логистике для европейских государств. Однако, сказал Зеленский, обращаясь к Еврокомиссии, «спокойно воспринимать нарушение данных» Киеву обещаний, соглашения об ассоциации и условий свободного рынка Украина не собирается. Зеленский подчеркнул, что Киев, «хотя и не хочет этого», готов «бороться и в арбитражах за Украину и основы нашей общей Европы», передает ТАСС.

    Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов пишет, что постпреды 22 стран ЕС выступили против продления запрета на импорт украинского зерна, но Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия требуют сохранить запрет как минимум до 2024 года. Наиболее отрицательно к запрету настроены Франция и Германия.

    Однако ряд государств с пониманием отнеслись к сложностям Центральной Европы и призвали Еврокомиссию найти альтернативные варианты. Один дипломат заявил, что решение о продлении ограничений на импорт будет иметь политический характер из-за предстоящих в Польше выборов.

    15 сентября истекает эмбарго Еврокомиссии, введенное для зерновых культур из Украины на «восточных рубежах» ЕС – в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Эти страны грозятся ввести собственное, национальное эмбарго, если Еврокомиссия не продлит свое.

    Украина ввела запрет для своих депутатов на поездки в Польшу, объяснив это именно ухудшением отношений из-за «зернового скандала». На самом деле, вероятно, Киев пытается перекрыть украинским политикам дорогу на Запад.

    Коментарии (5)
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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Санду простила Молдавии долг перед РФ

      Президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудиторы опровергли наличие у ее страны многомиллионных долгов перед Газпромом. Более того, она обвинила Газпром в шантаже: якобы он добился аудита долга, угрожая оставить Молдавию без газа перед зимой. Санду лжет. Но скоро придет новая зима.

    • Армению пригласили в НАТО

      Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в Североатлантический альянс. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия уходит с Южного Кавказа. Острая конкуренция с НАТО за этот регион нам действительно предстоит.

    • Новый министр обороны Украины: главное

      Новым министром обороны станет Рустем Умеров, его предшественник Алексей Резников уже подал в отставку. Умеров — личность интересная. В том числе и своей ролью в переговорах между Москвой и Киевом после начала СВО. Особенно сильно его назначению обрадуется Турция.

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