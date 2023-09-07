NYT: США передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов

NYT сообщила о намерении США передать Киеву новую партию кассетных боеприпасов

Tекст: Александра Юдина

По информации американских чиновников, администрация главы США Джо Байдена в ближайшее время планирует отправить новую партию боеприпасов спустя два месяца после того, как передали первую, передает РИА «Новости».

Как отмечает американское издание, в Белом доме не раскрывают информацию о том, сколько именно кассетных боеприпасов вошло в первую партию поставок Киеву «из сотен тысяч, которые есть в распоряжении Пентагона».

При этом NYT замечает, что «ненасытные запросы Киева на боеприпасы» будет только расти, пока целый ряд подразделений полагается в большей степени на тяжелую артиллерию.

Ранее обозреватель Саадаин Гардези в статье для National Interest отмечал, что кассетные бомбы уже поступили в целый ряд артиллерийских подразделений ВСУ.

Американские СМИ писали об опасной импровизации ВСУ с полученными от США кассетными боеприпасами: украинские военные распиливают их болгаркой, чтобы извлечь из них поражающие элементы и использовать в качестве снарядов для небольших дронов.

