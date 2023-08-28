Военный эксперт Леонков: Нехватка боеприпасов для БПЛА вынуждает ВСУ пилить кассетные боеприпасы

Tекст: Илья Абрамов

«Каждый кассетный снаряд содержит в себе маленькие взрывающиеся устройства – суббоеприпасы. Эти поражающие элементы высвобождаются из капсулы в полете и срабатывают на определенной высоте или при контакте с поверхностью», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Любое извлечение суббоеприпасов из основного снаряда представляет большую опасность, поскольку в процессе разбора может сработать взрыватель. Дополнительные риски несет нарушение сроков хранения боеприпасов или любые поломки», – отмечает собеседник.

«Даже если снаряд удастся благополучно разобрать и использовать в беспилотниках, шанс успешного применения таких БПЛА все равно не очень большой. Например, взрыватель может не сдетонировать при соприкосновении с землей, что превратит снаряд в противопехотную мину», – подчеркнул он.

«ВСУ пытаются разбирать кассетные боеприпасы из-за нехватки боеприпасов для ударных беспилотников. Этот дефицит вынуждает украинских «умельцев» идти на риск и заниматься такими опасными экспериментами», – резюмировал Леонков.

Ранее журналиста из США Джозефа Тревитика шокировало видео, где украинские военные пилят кассетные снаряды болгаркой. Процесс вызвал у американца «беспокойство в вопросе безопасности».

Разборка снаряда вручную на земле может привести к огромному ущербу, предупредил Тревитик. Журналист обратил внимание на показанные на видео взрыватели поражающих элементов DPICM, подчеркнув, что они крайне «капризны» и могут легко сдетонировать при неправильном обращении.

Кроме того, ранее французские СМИ указали на опасность применения кассетных снарядов ВСУ. Автор статьи издания AgoraVox напоминает офису Зеленского, что жертвами боеприпасов от американского «покровителя» будут внуки самих украинцев, а не дети в США.

Издание отмечает, что США в ходе вьетнамской войны бомбили Лаос и Камбоджу именно кассетными снарядами, и последствия этих бомбардировок заключались в том, что спустя более 50 лет после окончания обстрелов американские снаряды «продолжили убивать детей и взрослых».

Напомним, ВСУ неоднократно использовали кассетные боеприпасы, поставленные Вашингтоном, для обстрела Донецка. В результате этих атак гибнут мирные жители. Тем не менее, по оценке Пентагона, Украина «надлежащим образом» применяет данный тип снарядов, полученный от западных покровителей.