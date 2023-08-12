Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.0 комментариев
При обстрелах ВСУ кассетными снарядами погиб житель Донецка
Врио главы ДНР Пушилин: При обстреле ВСУ погиб мирный житель, шесть пострадали
ВСУ подвергли ДНР массированному обстрелу кассетными боеприпасами. Один мирный житель Донецка погиб, шесть человек пострадали, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
В своем Telegram он сообщил, что в результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка погиб человек, ранены шестеро, в том числе ребенок, в Макеевке, Петровском районе столицы ДНР и Светлодарске.
Пушилин подчеркнул, что в субботу города и районы ДНР интенсивно обстреливаются ВСУ кассетными боеприпасами.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что США пошли на военное преступление, включив в пакет помощи Украине запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы.