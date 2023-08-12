При обстрелах ВСУ кассетными снарядами погиб житель Донецка

Врио главы ДНР Пушилин: При обстреле ВСУ погиб мирный житель, шесть пострадали

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram он сообщил, что в результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка погиб человек, ранены шестеро, в том числе ребенок, в Макеевке, Петровском районе столицы ДНР и Светлодарске.

Пушилин подчеркнул, что в субботу города и районы ДНР интенсивно обстреливаются ВСУ кассетными боеприпасами.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что США пошли на военное преступление, включив в пакет помощи Украине запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы.