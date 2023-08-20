Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.15 комментариев
Украине объяснили, кто заплатит за кассетные снаряды от США
AgoraVox: Украинцы будут расплачиваться смертями своих внуков за кассетные снаряды от США
Украина будет расплачиваться смертями следующих поколений за получение кассетных боеприпасов от Соединенных Штатов, пишут СМИ.
Автор статьи французского издания AgoraVox напоминает украинскому руководству, что жертвами кассетных боеприпасов от американского «покровителя» будут внуки самих украинцев, а не дети в США. «И именно украинским внукам нужно будет платить счета за поставки», – передает РИА «Новости» текст публикации.
США в ходе вьетнамской войны бомбили Лаос и Камбоджу именно кассетными снарядами, и последствия этих бомбардировок заключались в том, что спустя более 50 лет после окончания обстрелов американские снаряды «продолжили убивать детей и взрослых».
ВСУ неоднократно использовали кассетные боеприпасы, поставленные Вашингтоном, для обстрела Донецка. В результате этих атак гибнут мирные жители. Тем не менее, по оценке Пентагона, киевский режим «надлежащим образом» применяет кассетные боеприпасы, полученные от западных союзников.