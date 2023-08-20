AgoraVox: Украинцы будут расплачиваться смертями своих внуков за кассетные снаряды от США

Tекст: Ольга Никитина

Автор статьи французского издания AgoraVox напоминает украинскому руководству, что жертвами кассетных боеприпасов от американского «покровителя» будут внуки самих украинцев, а не дети в США. «И именно украинским внукам нужно будет платить счета за поставки», – передает РИА «Новости» текст публикации.

США в ходе вьетнамской войны бомбили Лаос и Камбоджу именно кассетными снарядами, и последствия этих бомбардировок заключались в том, что спустя более 50 лет после окончания обстрелов американские снаряды «продолжили убивать детей и взрослых».

ВСУ неоднократно использовали кассетные боеприпасы, поставленные Вашингтоном, для обстрела Донецка. В результате этих атак гибнут мирные жители. Тем не менее, по оценке Пентагона, киевский режим «надлежащим образом» применяет кассетные боеприпасы, полученные от западных союзников.