Школьницы в советской форме вызвали скандал на Украине

Tекст: Ольга Никитина

Снимок размещен в одной из местных групп в социальных сетях. Украинские СМИ уточняют, что фото сделали в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

Автор публикации заявила, что все школьницы одного из классов местной школы оделись в кружевную форму. Она призналась, что испытывает «грусть и стыд» по этому поводу, и задалась вопросом о том, «где вышиванки или хотя бы что-то стильное».

Сообщается также, что школьниц в парке заметила чиновница городского совета Ирина Ткачук, которая потребовала от них сменить фартуки на вышиванки. К требованию женщины присоединились прохожие, они пригрозили школьницам обращением в правоохранительные органы и обвинениями в адрес родителей, передает РИА «Новости».

В разъяснении юристов, между тем, говорится, что на Украине нет документа, который предписывал бы определенный вид одежды для посещения школы.

Напомним, в мае 2021 года на Украине разгорелся скандал после того, как президент страны Владимир Зеленский в День украинской вышиванки по ошибке надел русскую косоворотку.