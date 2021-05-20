Зеленский в День украинской вышиванки надел русскую косоворотку

Президент Украины Владимир Зеленский в День украинской вышиванки по ошибке надел русскую косоворотку, чем вызвал недоумение и гнев пользователей Сети.

«Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!» – написал Зеленский в Instagram.

Однако пользователи соцсети в комментариях под постом обратили внимание на крой одежды, которую надел Зеленский, и пришли к выводу, что это не украинская вышиванка, а русская косоворотка.

«А почему наша гордость – русская косоворотка?» – спросил один из пользователей.

«Это же косоворотка! Русский народный костюм! Вы там вообще что ли, Владимир Александрович!» – добавил другой.

«Косоворотка? А, ну да, какая разница», – разозлился еще один.

«Я не могу, просто стыд. В украинской вышиванке разрез всегда посередине. В вашей команде никто вообще ни в российских, ни в украинских традициях не разбирается?» – возмутился еще один пользователь.

В то же время российские пользователи Сети поддержали такую ошибку. «Красава! Respect», – написал один из них.

День вышиванки – праздник, который призван сохранить народные традиции создания и ношения вышитой украинской одежды. Его ежегодно отмечают на Украине в третий четверг мая.