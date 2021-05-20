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Зеленский в День украинской вышиванки надел русскую косоворотку
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Президент Украины Владимир Зеленский в День украинской вышиванки по ошибке надел русскую косоворотку, чем вызвал недоумение и гнев пользователей Сети.
«Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!» – написал Зеленский в Instagram.
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Однако пользователи соцсети в комментариях под постом обратили внимание на крой одежды, которую надел Зеленский, и пришли к выводу, что это не украинская вышиванка, а русская косоворотка.
«А почему наша гордость – русская косоворотка?» – спросил один из пользователей.
«Это же косоворотка! Русский народный костюм! Вы там вообще что ли, Владимир Александрович!» – добавил другой.
«Косоворотка? А, ну да, какая разница», – разозлился еще один.
«Я не могу, просто стыд. В украинской вышиванке разрез всегда посередине. В вашей команде никто вообще ни в российских, ни в украинских традициях не разбирается?» – возмутился еще один пользователь.
В то же время российские пользователи Сети поддержали такую ошибку. «Красава! Respect», – написал один из них.
День вышиванки – праздник, который призван сохранить народные традиции создания и ношения вышитой украинской одежды. Его ежегодно отмечают на Украине в третий четверг мая.
Эксперт: Украинский посол своими выходками уже изрядно надоел всем в Германии
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«Официальный Берлин ничего не может противопоставить послу Мельнику из-за особого отношения Германии к Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он оценил высказывание посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который раскритиковал депутатов Бундестага за отказ установить в Берлине памятник украинцам.
«Украинский посол постоянно вмешивается во внутренние дела Германии, и уже изрядно всем надоел своими выходками», – отметил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, глава украинской дипмиссии уже перешел все границы в своих нападках и на правительство страны пребывания, и на депутатов Бундестага. «Но, к сожалению, официальный Берлин ничего не может противопоставить ему из-за особого отношения к Украине, которая мнит себя жертвой агрессии со стороны России. Поэтому киевским политикам и дипломатам кажется, что им все дозволено. Но это полнейшее безобразие», – заметил Рар.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны». Одновременно Мельник раскритиковал предложение фракции Левой партии в Бундестаге обсудить в парламенте улучшение отношений с Россией в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
По оценке Рара, посол Мельник перебарщивает со своими «возмущениями» по поводу того или иного решения немецких властей. «Депутаты Бундестага сами знают, как им нужно действовать. Они самостоятельно принимают решения, которые не обязаны удовлетворять желаниям украинского посла. Но тот чувствует эту безнаказанность, поэтому продолжает активно разыгрывать роль жертвы. А немцы, можно сказать, сами загнали себя в тупиковую ситуацию», – резюмировал германский политолог.
Между тем депутат Бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал газете ВЗГЛЯД призыв посла Андрея Мельника к Берлину сделать все для «возвращения» Крыма Украине, поскольку немцы его дважды оккупировали. По словам депутата, заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
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Посол Украины пригрозил Германии пересмотром примирения двух стран
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Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией, но не с другими экс-республиками СССР. Дипломат призвал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии.
По словам Мельника, Украина возмущена призывом фракции Левой партии в бундестаге Германии заключить новый договор о дружбе с Россией, прозвучавшим в преддверии 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР. Послу не понравилось, что немецкие левые в своей инициативе не упомянули другие советские республики, в том числе Украину и Белоруссию. Дипломат назвал это «унизительным превращением истории в инструмент» и «ударом в лица миллионов украинских жертв» войны, передает Deutsche Welle.
Недопустимо терпеть подобную «фальсификацию истории», заявил Мельник. По его словам, украинцы призывают правящую в ФРГ коалицию и оппозицию «не позволять политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма». В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом, отметил дипломат.
Напомним, в среду в бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Представительница фракции Левой партии в бундестаге Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с Россией. Кроме того, Левая партия выступила за снятие экономических санкций в отношении Москвы. Однако резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов.
Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны».
Немецкий политолог Александр Рар отмечал, что украинский посол своими выходками уже изрядно надоел всем в Германии, однако «официальный Берлин ничего не может противопоставить послу Мельнику из-за особого отношения Германии к Украине».
Грызлов: Украинская власть стремительно превращается в партию войны
Власти Украины превращаются в партию войны, Киев преследует политиков, которые выступают за диалог с Донбассом, и реализует политику радикальных националистов. Об этом заявил полпред России в ТКГ Борис Грызлов.
«Для граждан Украины крайне важно, чтобы работа контактной группы была публичной, чтобы предпринимаемые шаги по урегулированию конфликта были известны всем. Но сегодня мы наблюдаем обратную ситуацию: ограничивается работа альтернативных СМИ, киевская власть продолжает и расширяет преследование тех украинских политиков и общественных деятелей, кто выступает за мир и диалог с Донбассом, за честный общественный диалог внутри Украины», – цитирует РИА «Новости» Грызлова.
По его оценке, украинская власть «стремительно превращается в партию войны, не менее агрессивную и безответственную, чем ее предшественники». «Киев реализует политику радикальных украинских националистов», – считает он.
Кроме того, Грызлов отметил, что обстрелы со стороны вооруженных сил Украины продолжаются по всей линии соприкосновения, и они стали более интенсивными накануне встречи контактной группы.
«Наказывать своих силовиков за действия, нарушающие режим прекращения огня и приводящие зачастую к трагическим последствиям, Киев не планирует», – подчеркнул полпред России.
По его словам, «даже в условиях формально действующего режима прекращения огня Украина отказывается предоставлять Донбассу гарантии безопасности для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате действий украинских силовиков».
Накануне пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь заявила, что представители украинской стороны вновь заблокировали работу политической рабочей группы Контактной группы по Донбассу.
Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Зеленский заявил о планах провести парады «в Одессе и в Украине»
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Президент Украины Владимир Зеленский оговорился, сообщая о планах провести военные парады в рамках празднования 30-летия независимости страны, и указал, что мероприятия пройдут «и в Одессе, и в Украине».
Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной двухлетию пребывания на должности главы государства, показал символ 30-летия независимости Украины и рассказал о праздничных мероприятиях, сообщает одесское издание «Таймер».
Так, 24 августа на Украине пройдут военные парады. «Парад будет военный, парад будет большой, как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Украине – в Киеве на майдане», – заявил президент.
Кроме того, 22 августа будут чествовать «великих украинцев» (тех, кто прославляет Украину в мире), а также проведут концерт. 23 августа во всех областных центрах поднимут флаги Украины и начнется первый саммит «Крымской платформы». В тот же день стартует «саммит первых леди», который проведут жены приехавших в страну политиков, а также состоится большой концерт классической музыки.
Ранее Зеленский назвал своими основными задачами построение государства без олигархов и мир в стране.
Зеленский озвучил приоритеты по итогам двух лет президентства
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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной двухлетию пребывания на должности главы государства, назвал своими основными задачами построение государства без олигархов и мир в стране.
«Мы строим страну без олигархов. Это приоритет номер один», – сказал Зеленский, передает ТАСС.
В то же время он добавил: «Наиглавнейший приоритет – мы строим страну без войны. Мир должен быть крепкий, навсегда, и это должно зависеть от нашей армии, и она должна быть крепкой везде – на суше, в воде».
Одновременно Зеленский пообещал, что в День независимости страны, который будет отмечаться 24 августа, пройдет крупный военный парад. «Будет парад, большой – на суше и на воде, и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на майдане», – сказал он.
Ранее полпред России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что власти Украины превращаются в партию войны, Киев преследует политиков, которые выступают за диалог с Донбассом, и реализует политику радикальных националистов.
Зеленский остерегся давать характеристику Путину
Президент Украины Владимир Зеленский не стал давать характеристику российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку не простит себе, если «неосторожными словами» будет увеличивать возможность эскалации.
«У меня нет времени думать о президенте РФ Владимире Путине. Я думаю только про встречу в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента РФ, потому что у меня простая позиция, если я теми или иными словами, мы будем увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет – закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».
В то же время он заявил, что по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе параллельно с переговорами в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) ему необходимо вести прямо диалог с российским лидером. «Почему не остановился нормандский формат? Потому что другой площадки нет. И я выступаю действительно за параллельный прямой разговор с президентом Российской Федерации», – сказал Зеленский, передает ТАСС.
Он также выступил за привлечение США к переговорам о Донбассе, при этом указав, что формат дискуссии пока не определен. «Кроме прямого разговора с президентом Российской Федерации (по вопросу Донбасса), я вижу формат привлечения США в эту дискуссию. В каком формате – пока не готов говорить», – заявил он.
Ранее Зеленский заявил, что его офис начал переговоры с Москвой по вопросу организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
В апреле Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
«Антонов» выкатил первый фюзеляж Ан-178 для нужд ВС Украины
Первый фюзеляж самолета Ан-178 для нужд Воздушных сил ВС Украины продемонстрировали на госпредприятии «Антонов», первое воздушное судно планируют передать украинским военным весной 2023 года, сообщил вице-премьер, министр стратегических отраслей промышленности страны Олег Уруский.
«Сегодня, 20 мая, на ГП «Антонов» состоялась официальная церемония выкатки первого фюзеляжа Ан-178-100Р для нужд Воздушных сил ВСУ. Конечно, впереди еще много работы – интеграция комплектующих, требующих импортозамещения, этап испытаний и т.д., но очередной важный шаг в процессе восстановления авиационной отрасли страны сделан», – передает РИА «Новости» сообщение Уруского.
Он также добавил, что первый самолет планируют передать украинским военным уже весной 2023 года.
Уруский поблагодарил коллектив «Антонова» за упорную и самоотверженную работу, высокий профессионализм и стремление к новым свершениям и победам.
Ранее на Украине заявили о неспособности выполнить контракт с Перу на поставку одного самолета Ан-178, после чего Россия предложила Перу целый ряд военно-транспортных самолетов на замену украинским Ан-178. В Раде констатировали крах украинского авиастроения. Авиастроители Украины призвали возобновить сотрудничество с Россией.
В феврале новейшие украинские самолеты Ан-132D и Ан-178 исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов.
В бундестаге указали на попытки посла Украины поссорить Россию и Германию
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«Обвинения украинского посла Андрея Мельника из-за призыва левых заключить новый договор о дружбе с Россией сравним с лаем Моськи на слона», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя угрозы посла Киева в Берлине пересмотреть примирение Украины и Германии.
«Украина никогда не станет членом НАТО. Она прекрасно понимает это, поэтому позволяет себе такие выходки, демонстрируя, как сильна Моська и как сильно она лает на слона. На самом деле Украина отрабатывает заокеанскую задачу по нагнетанию и дестабилизации отношений между Россией и Германией», – считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
Политик вспомнил ранее сделанные украинским послом в Германии Андреем Мельником заявления, отметив, что в Берлине перестали воспринимать их серьезно. «Вообще к проекту «Украина», кроме президента США Джо Байдена, никто серьезно не относится. Да и американскому лидеру приходится воспринимать Киев таким образом лишь из-за политики и личного бизнеса», – указал Гердт.
По мнению собеседника, «ударом в лица миллионов украинских жертв» войны является вовсе не инициатива депутатов бундестага, о которой сказал Мельник, а марш в честь дивизии СС «Галичина», который проходил недавно в Киеве».
«В чужом глазу соринку видим, а в своем – бревна не замечаем. Это про Украину, которая такие бревна нагородила, что нам и нашим политикам, возможно, стоит пересмотреть вопрос поддержки страны, которая пытается возродить то, от чего весь мир и Германия в том числе сильно пострадали», – подчеркнул Гердт.
В четверг Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией. Дипломат призвал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии.
Накануне в бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Представительница фракции Левой партии Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с Россией. Кроме того, партия выступила за снятие экономических санкций в отношении Москвы. Однако резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов.
Ранее Мельник выражал свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в столице памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны».
Немецкий политолог Александр Рар отмечал, что украинский посол своими выходками уже изрядно надоел всем в Германии, однако «официальный Берлин ничего не может противопоставить послу Мельнику из-за особого отношения Германии к Украине».
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Зеленский увидел в возможной встрече Путина и Байдена риски для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, но предположил, что для Украины она может вылиться в нежелательное снятие санкций США с «Северного потока – 2».
«Во-первых, я считаю, что такая встреча нужна. Это им решать, но тем не менее. Во-вторых, президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США (Энтони Блинкеном), что украинские вопросы они (президенты) будут обсуждать только в пространстве и повестке дня, которую будут согласовывать с нами. Есть ли риски, что они будут поднимать некоторые вопросы, несмотря на наши договоренности? Уверен, такие риски есть. Какие риски главные? Например, сейчас большой риск того... что они, Россия, могут надавить на США или будут какие-то договоренности и снять санкции с «Северного потока». Я считаю, это будет проигрыш США, лично президента Байдена», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.
На Украине задержали двух самых влиятельных в стране воров в законе
Полиция на Украине задержала двух наиболее влиятельных воров в законе, следствие готовится предъявить им обвинение по статье «Установка или распространение преступного влияния» УК страны, говорится в сообщении полиции.
«Полиция задержала двух самых влиятельных на Украине воров в законе – распространение их преступного влияния остановлено... Ворам в законе по прозвищу Умка и Лаша Сван инкриминируют установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе – ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины», – передает ТАСС сообщение украинской полиции.
Сообщается, что Умка был задержан в аэропорту Днепра при попытке покинуть страну, а Лаша Сван – в одном из отелей города.
Уточняется, что фигуранты дела контролировали криминалитет в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской областях, а также в части западного региона страны.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 14 мая, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 111 иностранных граждан, которые являются криминальными авторитетами, а также в отношении 557 воров в законе.
Напомним, в январе Украина принудительно выдворила вора в законе Зюзю.
Депутат Рады Козак объявлен в розыск
Служба безопасности Украины получила разрешение на арест депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, подозреваемого в «госизмене», он объявлен в розыск, сообщила пресс-служба СБУ.
«Сегодня Печерский районный суд города Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака. Ранее следователи СБУ объявили его в розыск. Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении», – передает сообщение украинского ведомства РИА «Новости».
СБУ заявляет, что у нее есть «аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором».
Генпрокуратура Украины подозревает главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.
13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Зеленский заявил о начале контактов Москвы и Киева по встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его офис начал переговоры с Москвой по вопросу организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
«Начат, скажу вам так, откровенно, начат разговор между офисом президента Украины и России (об организации такой встречи)», – сказал он на пресс-конференции по случаю второй годовщины вступления на должность главы государства, передает ТАСС.
В то же время Зеленский упрекнул Германию и Францию в ослаблении позиций по отношению к России. «У меня была встреча с президентом (Франции Эмманюэлем) Макроном, был видеоформат с присоединением канцлера Германии Ангелы Меркель. Я чувствую их поддержку, считаю, что они должны поддерживать (Украину) сильнее. Они знают мое мнение, я очень открыт с ними. Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции по отношению к России», – отметил он.
Зеленский считает, что это связано с экономической ситуацией, а также с «давлением внутри их стран». Он пояснил, что имеет в виду «экономическое давление из-за санкционной политики по «Северному потоку – 2». Несмотря на такую позицию, Зеленский заверил, что Украина будет «идти дальше в нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция).
Также Зеленский заявил, что продолжит работать в «нормандском формате» над урегулированием в Донбассе и надеется на увеличение поддержки Киева со стороны президента Франции и канцлера ФРГ.
«Дальше несколько направлений. Мы понимаем, что мы будем идти дальше в «нормандском формате». У меня была встреча с президентом Макроном, присоединялась канцлер Германии Ангела Меркель. Я чувствую их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее. Они знают мою мысль, я открыт с ними. Они знают, что я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношениях с Россией. Это связано и с экономической ситуацией, и с давлением внутри их стран бизнеса по санкциям. У Германии также есть санкционное давление из-за «Северного потока – 2», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков заявил, что Киев пока не направлял Москве предложения по проведению встречи Путина и Зеленского. Кремль ждет от Украины, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы.
В апреле Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Бывший украинский министр заявил о деградации страны
Украина начала резко деградировать после государственного переворота 2014 года, заявил в эфире телеканала «Наш» бывший министр экономики Виктор Суслов.
«Точкой перелома стал конец 2013 – начало 2014 года, когда Украина вышла из зоны геополитического влияния Российской Федерации и перешла в зону геополитического влияния Запада», – заявил он, передает РИА «Новости».
После этих событий, считает Суслов, деградация страны резко ускорилась.
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев говорил, что экономика Украины за последние годы откатилась на 20 лет назад и теперь ее уже не восстановить.
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович также заявил, что на Украине может произойти дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса.
МИД: Надежды на улучшение отношений Москвы и Киева с приходом Зеленского не оправдались
Надежды на улучшение отношений между Россией и Украиной с приходом к власти Владимира Зеленского не оправдались, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
«Конечно, надежды на то, что отношения наши с приходом нового президента Украины улучшатся, к сожалению, не оправдались», – сказал дипломат, передает ТАСС.
Он также заявил, что проведение саммита в нормандском формате возможно только после выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в 2019 году. «Наша позиция осталась без изменений: саммит может произойти только тогда, когда будут выполнены решения предыдущего Парижского саммита 2019 года. Когда будет четкое понимание тех договоренностей, на которые можно будет выйти в ходе следующего саммита», – сказал он.
Тем временем Зеленский заявил, что его офис начал переговоры с Москвой по вопросу организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
В апреле Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Зеленский не исключил проведения всеукраинского референдума по Донбассу
Украинские власти намерены предложить провести «через некоторое время» всеукраинский референдум для решения конфликта в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов (по решению конфликта в Донбассе) – A, B, C, и мы об этом говорили –о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий, – мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой», – отметил Зеленский, передает ТАСС.
В апреле глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести референдум о прекращении вооруженного конфликта на юго-востоке страны.