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Захарова назвала возмутительным оцепление женского монастыря УПЦ
Захарова назвала возмутительным оцепление женского монастыря УПЦ под Тернополем
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала возмутительным оцепление Свято-Богоявленского женского монастыря Тернопольской епархии украинской полицией.
Захарова обратила внимание на сообщения СМИ, согласно которым полиция киевского режима оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии с целью его закрытия и выселения монахинь.
«Эти возмутительные действия в очередной раз наглядно демонстрируют, что сегодня на Украине – самый настоящий неонацистский режим, а его руководство – фашисты, следующие заветам «кумиров» из Третьего рейха», – написала Захарова в Telegram.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции оцепили Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии для дальнейшего закрытия и выселения монахинь. Кроме того, Союз православных журналистов сообщил, что комиссия министерства культуры Украины в сопровождении полиции зашла на территорию Свято-Богоявленского женского монастыря Тернопольской епархии на Украине.
Подробностей визита не приводится, однако позднее Союз православных журналистов сообщил, что комиссия Минкультуры Украины покинула территорию монастыря, передает РИА «Новости».
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит рейдерские захваты храмов. Так, летом полиция запретила передавать еду запертым в корпусах Киево-Печерской лавры людям. Минкульт Украины заявил, что расторжение договора аренды УПЦ с Киево-Печерской лаврой признано законным по решению суда в Киеве.