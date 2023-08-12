Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.21 комментарий
Полиция запретила передавать еду запертым в корпусах Киево-Печерской лавры людям
Полиция запретила передавать еду запертым в корпусах Киево-Печерской лавры прихожанам
Полиция Украины не разрешает передать еду для запертых в одном из корпусов Киево-Печерской лавры паломников, сообщает информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Отмечается, что сотрудники полиции не дают передать даже хлеб для людей, находящихся в одной из заблокированных гостиниц (корпус № 58 Лавры), притом, что в корпусе прописаны некоторые насельники Лавры, передает ТАСС.
Накануне в Киево-Печерскую лавру прибыли сотрудники полиции и опечатали два корпуса, несмотря на то, что внутри находились люди.
Ранее минкульт Украины сообщил, что расторжение договора аренды Украинской православной церковью (УПЦ) с Киево-Печерской лаврой признано законным по решению суда в Киеве.