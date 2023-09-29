В США посоветовали Зеленскому уйти в отставку и бежать из страны

Экс-разведчик ВС США Риттер посоветовал президенту Украины Зеленскому добровольно уйти в отставку и бежать из страны

Tекст: Антон Никитин

Бывший разведчик ВС США заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong, что вопрос заключается только в том, как Зеленский уйдет. Риттер посоветовал Зеленскому ради жены и детей добровольно уйти в отставку и бежать из страны. При этом американский эксперт предупредил, что если Зеленский затянет, то может нарваться на гнев офицеров, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности, передает РИА «Новости».

Как считает американский военный в отставке, коррумпированность киевского режима и его главы становится все более очевидной, среди украинцев растет негодование из-за того, что некоторые люди не получают пенсии и необходимую медицинскую помощь.

Риттер также отметил, что западные страны стали отворачиваться от Зеленского, на что указывает недавнее обострение отношений с Польшей. Кроме того, у союзников уже элементарно заканчиваются ресурсы для дальнейшей помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), а препятствием для урегулирования кризиса стал президент бывшей советской республики, пояснил отставной американский военный разведчик. Он назвал Зеленского поверженным политиком, дни которого сочтены.

Ранее в США предрекли последствия Зеленскому после скандала с чествованием украинского нациста в Канаде. Газета ВЗГЛЯД писала, что президент США Джо Байден вместо денег предъявил Зеленскому ультиматум.