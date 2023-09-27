В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?3 комментария
Для пьяных электросамокатчиков предложили ввести штрафы
В Совфеде предложили ввести штрафы для пьяных электросамокатчиков
В правительство России внесен на рассмотрение сенаторский законопроект, предлагающий ввести штрафы за езду на электросамокате и велосипеде в нетрезвом виде.
Как сообщил в своем Telegram-канале сенатор Артем Шейкин, законопроект предлагает ввести штраф в размере до 30 тыс. рублей за пьяную езду на средстве индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипеде. В случае отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения или отказа остановки по требованию сотрудника ГИБДД предлагается ввести аналогичный штраф.
Также предлагается ввести ответственность за ряд других нарушений: штраф до 5 тыс. рублей за превышение скорости с использованием СИМ, штраф до 3 тыс. рублей за езду на электросамокате или велосипеде одновременно нескольких человек, штраф до 5 тыс. рублей за перевозку на самокате детей и штраф за оставление водителем СИМ или велосипеда места ДТП в размере до 5 тыс. рублей.
В августе в Госдуме пообещали проработать решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах.