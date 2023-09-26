Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ предприняли четыре атаки у поселков Красногоровка, Первомайское и Химик в ДНР, подразделения Южной группировки ВС России отразили их, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Украинские военные потеряли до 310 военных, пять танков, пять БМП, в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777 и САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении отражены две атаки 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ у Вербового (Запорожская область). Украинская сторона потеряла до 70 бойцов, две БМП, американскую САУ М109 Paladin и гаубицу Д-30.

На Купянском направлении Западная группировка поразила противника у поселков Берестовое (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). Там ВСУ потеряли до 50 человек, САУ «Гвоздика», поражены два полевых пункта боепитания у Середина-Буда (Сумская область) и Кисловки (Харьковская область).

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа ВСУ у Кузьмино и Червоной Дибровы (ЛНР). Поражена живая сила и техника у поселка Григоровка (ДНР) и Серебряного лесничества. На этом направлении ВСУ потеряли более 90 человек, две боевые бронированные машины, САУ «Акация» и гаубицу Д-20.

На Херсонском направлении уничтожено более 15 украинских военных и 10 автомобилей ВСУ.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила подразделения ВСУ у Ровнополя и отразила атаку у Старомайорского (ДНР). ВСУ потеряли до 120 человек, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-20.