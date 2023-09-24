Группировка войск «Запад» уничтожила два танка Leopard ВСУ на купянском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, уничтожены два танка Leopard, две 152-мм буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б» и минометный расчет в районах Песчаное, Петропавловка, Стельмаховка и урочище Кринички, передает ТАСС.

Зыбинский добавил, что в полосе обороны 1-й танковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 25-й воздушно-десантной бригады, которая была сорвана огнем артиллерии, общие потери противника составили более роты живой силы, два пикапа, один беспилотный летательный аппарат.

Кроме того, по данным Зыбинского, на купянском направлении оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 44-й механизированной и 68-й егерской бригад в районах Копанки, Першотравневое.

Ранее российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем.