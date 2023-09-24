Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Группировка войск «Запад» уничтожила два танка Leopard ВСУ на купянском направлении
Группировка войск «Запад» уничтожила на купянском направлении два танка Leopard и две 152-мм буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б» Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
По его словам, уничтожены два танка Leopard, две 152-мм буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б» и минометный расчет в районах Песчаное, Петропавловка, Стельмаховка и урочище Кринички, передает ТАСС.
Зыбинский добавил, что в полосе обороны 1-й танковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 25-й воздушно-десантной бригады, которая была сорвана огнем артиллерии, общие потери противника составили более роты живой силы, два пикапа, один беспилотный летательный аппарат.
Кроме того, по данным Зыбинского, на купянском направлении оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 44-й механизированной и 68-й егерской бригад в районах Копанки, Першотравневое.
Ранее российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем.