Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.0 комментариев
Песков: Россия надеется вернуться в «олимпийскую семью»
Кремль рассчитывает, что когда-то в международных спортивных организациях возобладает разум и Россия снова войдет в «олимпийскую семью», отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как заявил Песков, комментируя ограничения для российских атлетов, есть надежда на то, что в итоге разум восторжествует и восторжествует идея олимпизма, и Россия реинтегрируется в «олимпийскую семью», – передает ТАСС.
По его словам, что касается всех этих ограничений по олимпийскому движению, то в конце концов от них пострадает и уже страдает сама идея олимпизма и это не скажется позитивно на будущем олимпийского движения.
Песков добавил, что развитие профессионального спорта, спорта высших достижений без государства невозможно, Россия прилагает огромные усилия и продолжит последовательную линию в отношении спорта высших достижений.
Ранее россиянку Валерию Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы – 2023 по фехтованию после жалоб Минспорта Украины.