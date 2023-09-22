Задержанного в Ереване сына экс-президента Армении забрала скорая

Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе

Tекст: Ольга Никитина

«Первые подозреваемые в преступлении задержаны», – сообщил источник РИА «Новости».

Кроме того, по словам источника ТАСС, от обязанностей отстранен командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого подозреваются в причастности к гибели миротворцев.

Ранее в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК). Глубочайшие соболезнования ранее также выразило Минобороны Азербайджана.

Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Российские военные, находившиеся в машине, погибли.