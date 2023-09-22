Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?2 комментария
Задержанного в Ереване сына экс-президента Армении забрала скорая
Адвокат Кочубаев: Сына экс-президента Армении Кочаряна после задержания в Ереване увезли на скорой
Левона Кочаряна, сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, после задержания на акции протеста в Ереване увезли на скорой, сообщил его адвокат Александр Кочубаев.
Кочубаев заявил, что Левона Кочаряна «жестоко избили» сотрудники спецназа полиции Армении «Красные береты». «Бригада скорой помощи его госпитализирует», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее сообщалось о массовых задержаниях протестующих в Ереване.