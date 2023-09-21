Глава РФС: Россия сохраняет шансы отобраться на ЧМ 2026 года по футболу

Глава РФС Дюков заявил о сохранении шансов сборной России отобраться на ЧМ 2026 года по футболу

Tекст: Кристина Цыцура

«Шансы отобраться на чемпионат мира 2026 года еще не потеряны», – передает ТАСС его слова.

Дюков также сообщил, что на данный момент у РФС нет запросов на смену гражданства. Российские футболисты ранее провели товарищеские матчи с командами Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Ирака и Катара.

В 2022 году Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы от отбора на ЧМ и участия в нем на фоне ситуации на Украине.

Напомним, следующий чемпионат мира по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде.