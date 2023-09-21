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Глава РФС: Россия сохраняет шансы отобраться на ЧМ 2026 года по футболу
Глава РФС Дюков заявил о сохранении шансов сборной России отобраться на ЧМ 2026 года по футболу
Сборная России по футболу еще имеет шансы отобраться на чемпионат мира 2026 года, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
«Шансы отобраться на чемпионат мира 2026 года еще не потеряны», – передает ТАСС его слова.
Дюков также сообщил, что на данный момент у РФС нет запросов на смену гражданства. Российские футболисты ранее провели товарищеские матчи с командами Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Ирака и Катара.
В 2022 году Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы от отбора на ЧМ и участия в нем на фоне ситуации на Украине.
Напомним, следующий чемпионат мира по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде.