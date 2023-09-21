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Росатом открыл многоцелевой центр обработки продукции ионизирующим излучением
Росатом открыл новый многоцелевой центр обработки продукции ионизирующим излучением в Обнинске. В церемонии начала работы центра на площадке НИФХИ им. Карпова принял участие генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
«Отечественные компании существенно увеличили объемы выпуска медицинской продукции на фоне ухода иностранных поставщиков. Ранее аналоги этой продукции поставлялись из-за рубежа уже стерилизованными. «Росатом» увидел запрос отечественного рынка на «холодную» стерилизацию, и нашим ответом стало расширение сети центров обработки. Сейчас наши основные клиенты – это производители медицинских изделий, но мы уже видим растущий интерес к данной технологии обработки со стороны производителей сельскохозяйственной продукции», – приводятся слова Лихачева в Telegram-канале Росатома.
Размещение нового центра в Обнинске обусловлено во многом тем, что НИФХИ обладает необходимыми компетенциями и квалифицированным персоналом, а также тем, что рядом расположен Калужский фармацевтический кластер. Ряд входящих в кластер предприятий уже заключил контракты с новым центром Росатома на стерилизацию медицинских изделий.