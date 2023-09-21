Росатом открыл многоцелевой центр обработки продукции ионизирующим излучением

«Отечественные компании существенно увеличили объемы выпуска медицинской продукции на фоне ухода иностранных поставщиков. Ранее аналоги этой продукции поставлялись из-за рубежа уже стерилизованными. «Росатом» увидел запрос отечественного рынка на «холодную» стерилизацию, и нашим ответом стало расширение сети центров обработки. Сейчас наши основные клиенты – это производители медицинских изделий, но мы уже видим растущий интерес к данной технологии обработки со стороны производителей сельскохозяйственной продукции», – приводятся слова Лихачева в Telegram-канале Росатома.

Размещение нового центра в Обнинске обусловлено во многом тем, что НИФХИ обладает необходимыми компетенциями и квалифицированным персоналом, а также тем, что рядом расположен Калужский фармацевтический кластер. Ряд входящих в кластер предприятий уже заключил контракты с новым центром Росатома на стерилизацию медицинских изделий.