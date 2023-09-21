Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.3 комментария
Россия ограничила экспорт бензина и дизеля
Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизеля из России
В России с целью стабилизации внутреннего рынка вводятся временные ограничения на экспорт бензина и дизеля, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В сообщении на сайте кабинета министров говорится, что временные ограничения помогут насытить рынок топлива. Это, как отмечается, позволит снизить цены для потребителей.
В кабмине напомнили также, что ранее были увеличены нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Кроме того, организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей.
Министерство энергетики заявило, что ограничения на экспорт позволят пресечь «серый» экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок, передает ТАСС.
В ведомстве заявили также, что ждут роста предложения моторного топлива на внутреннем рынке России и снижения цен.
Ранее президент Владимир Путин сообщал, что кабмин не среагировал своевременно в ситуации с ценами на топливо, но сейчас уже правительство и производители договорились, как действовать.