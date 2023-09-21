Россия ограничила экспорт бензина и дизеля

Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизеля из России

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении на сайте кабинета министров говорится, что временные ограничения помогут насытить рынок топлива. Это, как отмечается, позволит снизить цены для потребителей.

В кабмине напомнили также, что ранее были увеличены нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Кроме того, организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей.

Министерство энергетики заявило, что ограничения на экспорт позволят пресечь «серый» экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок, передает ТАСС.

В ведомстве заявили также, что ждут роста предложения моторного топлива на внутреннем рынке России и снижения цен.

Ранее президент Владимир Путин сообщал, что кабмин не среагировал своевременно в ситуации с ценами на топливо, но сейчас уже правительство и производители договорились, как действовать.