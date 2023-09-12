Путин: Власти договорились о действиях по решению проблемы цен на топливо

Путин: Кабмин и производители договорились о действиях по решению проблемы цен на топливо

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Правительство не среагировало на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть своевременно, но это регулируемая позиция. В целом производители и правительство между собой договорились, как будут действовать в ближайшее время», – передает ТАСС слова Путина.

Ранее Бразилия резко увеличила импорт российских нефтепродуктов в августе 2023 года, так что он втрое превысил объемы, поставленные ближайшим конкурентом – США.

Напомним, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам заявил, что полевая работы – уборочная кампания и озимый сев – могут оказаться под угрозой срыва из-за дефицита топлива и горючее-смазочных материалов.