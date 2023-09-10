Россия увеличила экспорт нефтепродуктов в Бразилию, втрое обогнав США

Tекст: Валентина Григоренко

Отмечается, что закупки увеличились в 2,1 раза – до 920 тыс. тонн, а их стоимость выросла в 2,4 раза – до 672,8 млн долларов. Для России такие показатели являются абсолютным рекордом как в денежном, так и абсолютном выражении, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные бразильской таможни.

США являлись вторым крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию, но они сократили экспорт до 311,3 тыс. тонн, а выручка уменьшилась до 281,2 млн долларов.

Тройку лидеров по итогам августа замыкает Индия, из которой Бразилия импортировала 164,5 тыс. тонн нефтепродуктов на 155,2 млн долларов. Более 100 тыс. тонн нефтепродуктов поставили в Бразилию Нидерланды, Перу и Саудовская Аравия.

По итогам восьми месяцев нынешнего года главным экспортером нефтепродуктов в Бразилию остаются США, хотя в годовом выражении поставки рухнули вдвое – до 4,1 млн тонн. Второе место занимает Россия, которая поднялась на две позиции, нарастив экспорт в 5,6 раза – до четырех млн тонн. На третьем месте расположились Нидерланды, поставки откуда увеличились в 3,3 раза – до 1,35 млн тонн. Из остальных стран Бразилия импортирует менее 1 млн тонн.

Посол Бразилии в Москве Родриго де Лима заявил, что его страна существенно увеличила закупки у России бензина и дизельного топлива, что помогает сельскохозяйственной отрасли.

Ранее посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес сообщил об увеличении поставок нефтепродуктов из России. В среду Он заявил, что Бразилия хотела бы нарастить объем поставок российских нефтепродуктов и поставлять России больше промышленных товаров.