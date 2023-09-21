Власти России подтвердили проблемы с выплатой пенсий за рубежом

Российские власти подтвердили проблему выплаты пенсий россиянам за рубежом из-за санкций

Tекст: Александра Юдина

Так, продолжающиеся санкции приводят к удержанию в банках-корреспондентах пенсионных средств, переводимых Социальным фондом России за рубеж, передает РБК.

Как отметил знакомый с ситуацией источник, одной из крупнейших по числу российских пенсионеров стран является Израиль, где их насчитывается 52,5 тыс. человек. В данный момент советские и российские эмигранты, проживающие в Израиле и получавшие пенсии в долларах, были уведомлены, что до урегулирования проблемы с платежами они могут воспользоваться правом продолжения выплаты пенсии на территории России либо осуществления трансграничных переводов.

Согласно статистике, из всего числа российских пенсионеров в Израиле 16,6 тыс. человек являются получателями пенсий на территории России, 18,3 тыс. человек получают выплаты на открытые в Израиле лицевые счета, а еще 17,6 тыс. – по договору между Россией и Израилем о сотрудничестве в области соцобеспечения.

При этом в российско-израильском соглашении подчеркнуто, что пенсии российским пенсионерам переводятся в Израиль в долларах США. Однако Израиль не присоединялся к западным санкциям против России, тем не менее по факту местные банки соблюдают ограничения.

Отмечается, что в данный момент выплаты российских пенсий за рубеж приостановлены согласно постановлению правительства о невозможности из-за санкций перевода пенсий за рубеж в прежнем порядке выплаты.

Уточняется, что после того как гражданин напишет заявление в Социальный фонд с новыми реквизитами (в российском или зарубежном банке), все выплаты будут возобновлены.