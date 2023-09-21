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    Игорь Караулов Игорь Караулов Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя

    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Карабахе меняют геополитический расклад на Южном Кавказе

    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

    40 комментариев
    21 сентября 2023, 06:43

    Генсек ЛАГ рассказал про очередь в переговорную Лаврова на ГА ООН

    Генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт рассказал про очередь в переговорную главы МИД России Лаврова на ГА ООН

    Генсек ЛАГ рассказал про очередь в переговорную Лаврова на ГА ООН
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Антон Никитин

    Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в ответ на шутку министра иностранных дел России Сергея Лаврова о «страданиях от изоляции» рассказал, что в переговорную главы МИД РФ в штаб-квартире ООН стоит целая очередь.

    При встрече генсек ЛАГ поинтересовался у Лаврова о том, как у него дела. «Все хорошо, только от изоляции страдаем», – сыронизировал российский министр. Генсек ЛАГ оценил шутку, подчеркнув, что в переговорную Лаврова в штаб-квартире ООН на полях сессии Генеральной Ассамблеи стоит целая очередь, передает ТАСС.

    Ранее в Германии обратили внимание на выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца перед пустым залом ГА ООН. Сенатор Алексей Пушков объяснил это тем, что поезд истории остановку «Берлин» уже миновал.

    18 сентября 2023, 11:34
    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН

    Политолог Лукьянов: Россия и США по-разному видят расширение СБ ООН

    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США будут настаивать на том, чтобы к Совбезу ООН присоединились государства, разделяющие прозападные взгляды. Россия, напротив, хочет видеть в организации представителей мирового большинства. Достичь консенсуса будет непросто. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации.

    «Реформирование Совета Безопасности ООН (СБ ООН) давно обсуждается действующими членами объединения. Все согласны с тем, что оно необходимо. Примечательно, что Россия и США даже используют схожие тезисы. Так, стороны говорят о важности расширения представительности регионов и переосмыслении системы под нужды XXI века», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «Однако, как говорится, «дьявол кроется в деталях». Вашингтон заинтересован в том, чтобы новые члены Совбеза придерживались прозападной позиции по ключевым глобальным вопросам. Поэтому основными претендентами видят Германию, Японию и Индию», – отмечает эксперт.

    «Россия готова согласиться со вступлением в СБ ООН Нью-Дели, однако остальные кандидаты Москву категорически не устраивают. К слову, Индию, скорее всего, заблокирует Китай. Мы заинтересованы в том, чтобы орган в большей степени отражал мнение мирового большинства. В этом плане Бразилия смотрится достаточно хорошим претендентом», – акцентирует политолог.

    «Кроме того, Россия выступает и за присоединение африканских стран. Немаловажно, что для интеграции нового члена в Совбез все действующие участники должны прийти к консенсусу. В текущей ситуации это сложно представить, поэтому расширение в ближайшей перспективе маловероятно», – считает Лукьянов.

    «Имеются и другие сложности. Например, критерии присоединения страны к СБ ООН до сих пор четко не определены. Что должно стать решающим фактором при выборе кандидата: экономическая мощь, политическое влияние или военная сила? К тому же в регионах, ради представительства которых и планируется реформация, много равных и достойных претендентов», – рассуждает эксперт.

    «Например, Латинскую Америку могут представлять и Мексика, и Бразилия, и Аргентина. Все государства занимают важное место в жизни континента, и определиться, кто из них важнее, практически невозможно. Аналогичная ситуация в Африке», – подчеркивает политолог.

    «Нетронутым останется и действующая система права вето. В западных странах часто звучат призывы к тому, чтобы лишить Россию возможности ветирования, однако Китай не даст продавить эту идею», – резюмирует Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью изданию Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США считают, что орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

    В понедельник Джо Байден будет участвовать в мероприятиях, проводящихся в рамках его кампании по переизбранию. Во вторник он выступит на 78-й сессии ГА ООН, также президент проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Ранее в The Washington Post сообщили, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны. По информации газеты, 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей присоединятся к органу на правах непостоянных участников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что провести подобную реформацию без учета мнения России невозможно.

    Однако Москва также поддерживает изменения структуры СБ ООН. В июне глава МИД Сергей Лавров заявил, что расширение Совбеза должно происходить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, в настоящий момент западные страны имеют абсолютно непропорциональное представительство в ведомстве: из 15 мест в Совете Безопасности шесть занимают сторонники США.

    Коментарии (4)
    18 сентября 2023, 08:10
    В Гааге начались слушания по иску Украины против России о геноциде

    Суд ООН начал слушания по иску Киева против России о геноциде

    Tекст: Вера Басилая

    Международный суд ООН в Гааге в понедельник начинает слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.

    В понедельник будет выступать российская сторона, во вторник – Украина, а в среду – другие государства. Суд разрешил участвовать в слушаниях Германии, Австралии, Австрии, Словакии, Чехии, Бельгии, Хорватии, Дания, Канаде и Нидерланде и другим странам, передает РИА «Новости».

    Судебные слушания пройдут в Международном суде ООН в Гааге 18-27 сентября, блок заседаний посвящен предварительным возражениям России.

    Ранее представитель России Александр Шульгин на слушаниях в суде заявил, что иск Украины к России в Международном суде ООН основан на неправильном толковании права и противоречит здравому смыслу.

    Коментарии (23)
    20 сентября 2023, 03:59
    Делегация России во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

    Глава МИД Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    Делегация России во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в ГА ООН
    @ Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

    Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 11 часов 40 минут, передает ТАСС.

    Напомним, 20 сентября глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Владимир Зеленский. В МИД подчеркнули, что Россия не ожидает «выхлопа» от этого заседания, скорее всего, он будет нулевой – очередное «шоу» с Владимиром Зеленским в главной роли.

    Напомним также, 24 февраля Генеральная Ассамблея ООН к годовщине специальной военной операции приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь, еще 32 делегации воздержались.

    Коментарии (3)
    20 сентября 2023, 21:40
    Лавров обвинил Запад в разжигании гражданской войны на Украине
    Лавров обвинил Запад в разжигании гражданской войны на Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны сорвали выполнение Минских соглашений, поэтому несут ответственность за «развал Украины» и разжигание в ней гражданской войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    По словам Лаврова, Запад избегает предметного разговора по решению украинской проблемы, передает ТАСС. «Видимо, для честного диалога аргументов у него нет», – сказал российский министр.

    Лавров указал на то, что на Западе «делают вид, что не помнят смысл Минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с Украиной при гарантии соблюдении прав человека».

    Также глава российского МИД отметил, что, говоря о территориальной целостности Украины, все молчат про решения ООН о необходимости для Парижа вернуть так называемую французскую Майотту в состав Союза Коморских островов, а для Лондона – уйти с архипелага Чагос.

    Ранее Лавров заявил о риске глобального конфликта из-за действий и позиции Запада.

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    18 сентября 2023, 13:31
    В Кремле заявили о необходимости трансформации СБ ООН
    В Кремле заявили о необходимости трансформации СБ ООН
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совбез ООН нуждается в трансформации, чтобы максимально повысить эффективность его работы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что деятельность этого международного органа очень важна. «Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников», – пояснил Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что СБ ООН необходима также большая инклюзивность «с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и в гораздо большей степени влияют на мировую безопасность, мировую экономику и все громче и громче заявляют о себе».

    Он отметил, что этот разговор уже пора начинать, процесс нуждается в длительном диалоге.

    Между тем Песков не стал комментировать доклад спецдокладчика ООН о ситуации с правами человека в России, поскольку не знаком с текстом. При этом, по его словам, речь в докладе, вероятно, идет о каких-то конкретных случаях.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден планирует поднять вопрос об изменении архитектуры СБ ООН.

    Коментарии (11)
    18 сентября 2023, 10:51
    В Совфеде не исключили выхода России из-под юрисдикции Международного суда ООН

    Сенатор Косачев не исключил выхода России из-под юрисдикции Международного суда ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН, если суд пойдет на поводу у Украины и примет политизированное решение, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

    Сенатор не сомневается, что решение суда будет максимально политизированным, но если Международный суд ООН пойдет на поводу у Киева и коллективного Запада, то навсегда утратит доверие России и других государств, передает ТАСС.

    Косачев отметил, что если вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха, России придется рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН, что непросто. Он подчеркнул, что Статут Международного суда – неотъемлемая часть Устава ООН.

    Ранее стало известно, что Международный суд ООН в Гааге в понедельник начнет слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.

    Представитель России Александр Шульгин на слушаниях в суде заявил, что иск Украины к России в Международном суде ООН основан на неправильном толковании права и противоречит здравому смыслу.

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    18 сентября 2023, 13:06
    Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС

    Германский политолог Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС

    Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Африку, Латинскую Америку и Азию не устроит формальное расширение Совбеза ООН без предоставления им права вето. Мир начнет «расслаиваться» и появится две организации, одна из которых расположится в БРИКС, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации.

    «Борьба за реформирование СБ ООН – это не что иное, как противостояние ведущих стран мира за будущий миропорядок. Именно сейчас решается, какой мы увидим международную арену через десять-двадцать лет, будет ли она многополярной или однополярной», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Россия давно предлагала другим участникам Совбеза договориться о том, в каком именно ключе стоит изменить структуру организации. Однако США настаивали на сохранении действующих правил игры. Теперь же в Вашингтоне поняли, что «жить по-старому» больше не получится. Инклюзивность становится реальностью нынешней политики», – отмечает эксперт.

    «Государства Глобального Юга настаивают на том, чтобы они были представлены в СБ ООН наравне с западными странами. Джо Байден готов пойти на уступки Африке, Латинской Америке, Азии и Австралии, однако он не заинтересован в том, чтобы Совбез пополнился участниками, обладающими правом вето», – подчеркивает собеседник.

    «Очевидно, что США постараются провести расширение только за счет тех акторов, которые в той или иной мере проявляют лояльность Вашингтону. При этом и Германия также заинтересована в том, чтобы занять свое место в СБ ООН», – уточняет политолог.

    «Берлин не против того, чтобы Европа имела общий голос и общее право вето. Но ни Франция, ни Британия на это не пойдут. Кроме того, ФРГ, как и другие страны ЕС, будет добиваться лишения России возможности ветировать какие-то решения», – считает он.

    «На мой взгляд, перспектива реформы Совбеза плачевна. Африку, Латинскую Америку и Азию не устроит формальное расширение СБ ООН без предоставления им права вето. Скорее всего, мировой порядок начнет «расслаиваться». Провозглашенный Джо Байденом поход «демократов против диктаторов» только усугубит ситуацию», – акцентирует собеседник.

    «Скорее всего, в недалеком будущем мир увидит две отдельные ООН. Одна будет проамериканской со штаб-квартирой в Нью Йорке. Вторая же станет представлять права Глобального Юга и расположится в одной из столиц стран БРИКС», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью изданию Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США считают, что орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

    В понедельник Джо Байден будет участвовать в мероприятиях, проводящихся в рамках его кампании по переизбранию. Во вторник он выступит на 78-й сессии ГА ООН, также президент проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Ранее в The Washington Post сообщили, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны. По информации газеты, 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей присоединятся к органу на правах непостоянных участников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что провести подобную реформацию без учета мнения России невозможно.

    Однако Москва также поддерживает изменения структуры СБ ООН. В июне глава МИД Сергей Лавров заявил, что расширение Совбеза должно происходить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, в настоящий момент западные страны имеют абсолютно непропорциональное представительство в ведомстве: из 15 мест в Совете Безопасности шесть занимают сторонники США.

    Коментарии (2)
    19 сентября 2023, 04:29
    Полянский указал на неспособность США повлиять на статус России в СБ ООН

    Полянский указал на невозможность для США провести реформу СБ ООН без согласия других стран

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки США проигнорировать мнение других стран ООН при проведении реформы Совбеза приведет к расколу организации, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский сказал, что США «пытаются создать ощущение», будто они «могут какими-то своими шагами повлиять на статус» России в СБ. «Это абсолютно невозможно без потрясения основ организации, то есть фактически ее развала и раскола. На это идти никто не готов, в том числе и те же США», – приводит его слова ТАСС.

    Как заявил Полянский, США «прекрасно понимают», что у них нет «рычагов провести реформу без согласия» других членов СБ и «в принципе абсолютного большинства членов ООН». По его словам, решение должно быть «близким по возможности к консенсусу», так как потребует изменений в Уставе ООН и ратификации всеми странами.

    Заявления США об их попытках ограничить влияние России и Китая в ООН предназначены для внутреннего потребления, сказал Полянский. Полянский пояснил, что у США «большего влияния в Совете Безопасности, чем у них есть сейчас, не будет», а при расширении Совбеза в него «войдут страны, которые будут проводить независимую политику».

    Россия поддерживает такое расширение за счет стран «имеющих собственное мнение, а не членов блока НАТО или Евросоюза». Расширение может привести к концу доминирования Запада в СБ. «Неизвестно, как тогда американцы будут объяснять это своей публике на том этапе», – сказал Полянский.

    Он отметил, что «до практических шагов по реформе очень далеко», а США, «выдвигая популистский лозунг, избегают деталей»: сколько будет постоянных членов, какие категории, будет ли расширение только в категории постоянных членов или только в категории непостоянных членов и т.д. «Самое главное – кто будут эти страны, потому что здесь как раз начинаются разброд и шатания», – заявил он.

    Он пояснил, что Москва поддерживает «многосторонность», при которой «нет доминирования какого-либо государства», а США «говорят о многосторонности в рамках своего пресловутого «порядка, основанного на правилах», где правила формируют они сами». Позиция США подразумевает «вытеснение «неправильных» с их точки зрения государств – России и Китая». Страны глобального Юга не поддерживают такую концепцию, заявил заместитель постоянного представителя России.

    Напомним, СМИ сообщают, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны, при этом 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето.

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    18 сентября 2023, 14:08
    В ООН указали на невозможность оказывать помощь странам из-за Украины

    ВПП ООН: Украина выкачала «весь кислород», на помощь другим не хватает ресурсов

    Tекст: Александра Юдина

    Киев выкачал все ресурсы, теперь нет возможности оказать продовольственную помощь другим странам, к примеру, Афганистану, заявила на канале ABC News исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн.

    По ее словам, в данный момент в мире наблюдается «отчаянная» ситуация с продовольствием, вызванная еще пандемией COVID-19, а также изменением климата и усталостью стран, вытекающей в нежелание выделять финансовые средства на помощь, передает РИА «Новости».

    «Украина, как бы то ни было, выкачала весь кислород из комнаты. Но в мире есть и другие горячие точки, которые находятся в таком же глубоком отчаянии», – отметила вдова бывшего американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.

    По словам Маккейн, Всемирной программе грозит приостановка деятельности в Афганистане из-за недостаточного финансирования.

    «Мы будем вынуждены уйти, а результатом этого станет голод. У нас недостаточно денег, чтобы пережить октябрь», – заявила она.

    Ранее постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что «выхлоп» от заседания СБ ООН высокого уровня по Украине будет нулевой – это будет очередное «шоу» с Владимиром Зеленским в главной роли.

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    19 сентября 2023, 00:20
    Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине

    Лавров и Ван И указали на невозможность обсуждать урегулирование ситуации на Украине без участия России

    Tекст: Антон Антонов

    Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине и заявили о бесперспективности попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России, сообщил российский МИД.

    Как сообщается на сайте МИДа, Лаврова и Ван И высоко оценили состояние отношений двух стран и обсудили двустороннюю повестку, контакты на высшем и высоком уровнях и участие России в октябрьском форуме инициативы «Один пояс, один путь» в Пекине.

    Лаврова и Ван И также рассмотрели взаимодействие в ООН, включая вопрос реформы Совбеза, заявили о необходимости развивать координацию в рамках ШОС и БРИКС «с учетом роста авторитета и представительности этих структур», а также в G20 и других международных форматах. Лавров рассказал Ван И о визите в Россию северокорейского лидера Ким Чен Ына.

    Отмечена «близость позиций сторон относительно действий США на международной арене» с указанием на «антироссийский и антикитайский характер» американской политики. Ван И рассказал Лаврову о беседе с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

    МИД сообщил, что переговоры Лаврова и Ван И в Москве прошли в присущем российско-китайскому диалогу доверительном и конструктивном ключе.

    Пресс-служба аппарата Совета безопасности России сообщила, что во вторник в Москве пройдут российско-китайские консультации по стратегической безопасности, в которых примут участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр иностранных дел Китая, передает РИА «Новости».

    Ван И прибыл в Россию в понедельник в рамках российско-китайского механизма консультаций по стратегической безопасности. Он заявил о готовности Китая работать с Россией над формированием многополярного мира.

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    18 сентября 2023, 12:57
    Кузьмин: Заявления Москвы о геноциде на Украине не могут считаться незаконными

    Представитель России в ООН Кузьмин: Заявления Москвы о геноциде на Украине не могут считаться незаконными

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления российских властей о дискриминационной политике Киева по отношению к русскоязычному населению не могут нарушать конвенцию о геноциде, сообщил на слушаниях в Международном суде ООН представитель России Геннадий Кузьмин.

    По его словам, главной целью конвенции является недопущение геноцида и установление наказания за него, однако Киев не обвиняет Россию в совершении геноцида, а также не обвиняет в том, что Москва не смогла предотвратить геноцид, передает ТАСС.

    Кузьмин подчеркнул, что Киев настаивает на том факте, что геноцида вовсе не было, чего по факту может быть достаточно, чтобы отвергнуть дело о геноциде, так как в соответствии с теорией судебного права нарушения конвенции о геноциде быть не может.

    Кроме того, представитель России в ООН отметил, что заявления российского правительства о том, что неонацистская власть на Украине занимается притеснением русскоязычного населения, не могут считаться незаконными.

    Международный суд ООН в Гааге в понедельник начнет слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.

    Представитель России Александр Шульгин на слушаниях в суде заявил, что иск Украины к России в Международном суде ООН основан на неправильном толковании права и противоречит здравому смыслу.

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    18 сентября 2023, 08:42
    Небензя опроверг зависимость спасения голодающих от возобновления зерновой сделки

    Небензя опроверг слова о зависимости возобновления зерновой сделки и спасения голодающих

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления всемирной организации о том, что от зерновой сделки якобы зависит спасение голодающих по всему миру, не соответствует действительности, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    По его словам, различные функционеры и пресс-служба всемирной организации делают громкие заявления о том, что якобы от «черноморской инициативы» (украинской части) дескать, зависит спасение голодающих по всему миру. Небензя подчеркнул, что Россия не раз приводила факты и цифры, что это не так, передает РИА «Новости».

    Он также опроверг утверждения о том, что выход России из договоренности повлек рост цен на рынках продовольствия. По его данным, они продолжают снижаться, а консультации по черноморской инициативе между Россией и ООН продолжаются.

    Также Небензя отметил, что США не предлагали России двусторонних встреч на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дипломат подчеркнул, что в случае получения предложения о встрече, Россия рассмотрит его, «как и все другие».

    Ранее Небензя сравнил гуманитарную помощь ООН Украине, Сирии и Афганистану.

    Напомним, Небензя сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Владимир Зеленский. Заседание СБ ООН по Украине намечено на 20 сентября.

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    19 сентября 2023, 13:58
    Слуцкий не получил визу для участия в Генассамблее ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что не получил визу для участия в Генассамблее ООН.

    «Не дали визу. Так я выступаю там», – с иронией заявил он, передает РИА «Новости».

    Делегацию России на 78-й Генассамблее ООН возглавит глава МИД Сергей Лавров, также в состав делегации войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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    20 сентября 2023, 20:48
    Лавров заявил о росте рисков глобального конфликта по вине Запада

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны обращаются к принципам Устава ООН сообразно своим корыстным геополитическим потребностям, сейчас растут риски глобального конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    Такое отношение ведет к расшатыванию глобальной стабильности, обострению имеющихся проблем и очагов напряженности, заявил Лавров. «Растут и риски глобального конфликта», – передает ТАСС его слова.

    Глава МИД России заявил, что США и их союзники с момента распада СССР вмешивались в дела Украины. Лавров напомнил слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая заявляла, что в конце 2013 года «на пестование послушных Западу политиков в Киеве Вашингтон потратил 5 млрд долларов».

    Напомним, Лавров в среду принимает участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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    20 сентября 2023, 18:45
    Лавров начал участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД России Сергей Лавров начал программу участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН со встречи с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

    Встреча прошла в закрытом режиме, без допуска прессы, передает ТАСС.

    Также в ближайшее время ожидается выступление Лаврова на Совбезе по Украине.

    Напомним, неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке. Сергей Лавров проведет несколько двусторонних встреч и примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине, где также планирует выступить и президент Украины Владимир Зеленский.

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