В Германии обратили внимание на выступление Шольца перед пустым залом ГА ООН

Политолог: Пашинян обнулил 30 лет борьбы Армении за Карабах

Политолог Мартынов: Пашинян продал территорию Нагорного Карабаха под влиянием Запада

Tекст: Олег Исайченко

«Армения в Праге признала юрисдикцию Азербайджана над территорией Карабаха, обнулив 30 лет борьбы. Фактически это сделало конфликт внутренним для Баку и развязало ему руки. Пашинян продал территорию непризнанной республики вместе с населением, и вина за то, что сейчас происходит, лежит на нем», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

«На решение Пашиняна в Праге повлияли западные страны. Они пообещали ему гарантии и финансовую поддержку, а армянский премьер принял эту выгодную с его точки зрения сделку. Теперь, во время обострения Карабахского кризиса, ему стоило бы обратиться за выполнением обязательств к тем, кто давал ему эти обещания», – полагает собеседник.

«Сегодняшняя ситуация направлена на то, чтобы вытеснить Москву из Закавказья. И особое внимание заинтересованные стороны уделяют российскому миротворческому контингенту. Наши представители были введены туда по трехстороннему мандату, согласно которому их функционал ограничивается наблюдением, то есть они не должны применять силу», – подчеркивает он.

«Это обстоятельство сейчас используется против России. Одни говорят о том, что наш миротворческий корпус должен вмешаться в ситуацию в Карабахе. С другой стороны, если мы так поступим, то нас обвинят в нарушении мандата. В любом случае наши недруги будут требовать вывода наших войск по первой или второй причине», – акцентирует эксперт.

«Отдельно следует сказать о том, почему не задействована наша военная база в Гюмри. С точки зрения международного права и обязательств ОДКБ, российские войска должны защищать территорию Армении в случае угрозы. Карабах таковой не является. Соответственно, мы не можем вторгнуться на территорию соседнего государства», – пояснил собеседник.

«Самое страшное, что конфликт угрожает судьбам жителей Нагорного Карабаха. Он грозит им смертью или исходом из родных мест. Поэтому Россия заинтересована в прекращении огня и мирном решении конфликта, чтобы не допустить больших жертв среди мирного населения. А пока наши миротворцы помогают людям, оказавшимся в зоне боевых действий», – резюмировал Мартынов.

Ранее лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий напомнил о заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное в Праге в октябре 2022 года. Тогда Пашинян заявил о готовности признать суверенитет Азербайджана на основе Алма-Атинской декларации 1991 года вместе с территорией Нагорного Карабаха на общей площади 86,6 тыс. квадратных километров. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«То есть фактически еще почти год назад Пашинян расписался в том, что Карабах – это Азербайджан», – подчеркнул Слуцкий. Депутат обратил внимание, что такая позиция армянского руководства могла дать Баку основания трактовать ситуацию в Нагорном Карабахе как внутриазербайджанский конфликт.

Парламентарий указал, что шаги для мирного решения карабахской проблемы четко прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, там же был определен статус и функционал миротворцев РФ, которые должны были обеспечивать устойчивое перемирие. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях миротворческая миссия продолжает выполнять свои задачи.

В среду российские миротворцы продолжают спасать мирных жителей Карабаха. Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения – из них 1049 детей. Люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, врачами оказана помощь жителям, получившим ранения.

Кроме того, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.