Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.5 комментариев
Российская ПВО сбила над Крымом 19 украинских беспилотников
Минобороны: Над территорией Крыма и акваторией Черного моря уничтожено 19 украинских беспилотников
Средствами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и Республикой Крым уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов, еще по одному – над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей, сообщает Минобороны.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В Минобороны пояснили, что средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, что поддержка Киева странами Запада нарушает принцип самоопределения жителей Крыма и Донбасса после референдумов.