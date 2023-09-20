  • Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе
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    Украине разонравились немецкие танки
    Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года
    Глава МИД Венгрии рассказал, как Судан остался без зерна из-за Украины
    Пашинян обнулил 30 лет борьбы Армении за Карабах
    Азербайджан потребовал выдать руководителей Карабаха
    Баку объявил о согласовании 70% вопросов по мирному договору с Ереваном
    В Швеции назвали сроки завершения расследования взрывов на «Северных потоках»
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Карабахе меняют геополитический расклад на Южном Кавказе

    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

    33 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя

    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

    5 комментариев
    20 сентября 2023, 19:33

    Российская делегация заслушала выступление Зеленского в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегация России присутствовала на выступлении президента Украины Владимира Зеленского в зале Совета Безопасности ООН.

    Российская делегация во главе с постоянным представителем при ООН Василием Небензей присутствовала в зале СБ ООН, где проходит заседание Генассамблеи, на выступлении украинского лидера Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    Зеленский выступал вторым после генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, после своей речи он покинул зал, не дождавшись главу МИД России Сергея Лаврова. Согласно распространенной на Генассамблее программе, Лавров выступает двенадцатым.

    В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    20 сентября 2023, 07:51
    В США назвали уничтожившее МиГ-29 ВВС Украины новое российское оружие

    Forbes: Удар российского дрона по МиГ-29 ВВС Украины у Кривого Рога мог оказаться дебютом модернизированного «Ланцета»

    В США назвали уничтожившее МиГ-29 ВВС Украины новое российское оружие
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 ВВС Украины на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога, удар мог стать боевым дебютом модернизированной версии российского дрона «Ланцет», выразил мнение обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Автор статьи рассказал, что начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Как считает обозреватель издания, этот удар мог стать боевым дебютом модернизированной версии российского дрона «Ланцет», передает РИА «Новости».

    Обозреватель отметил, что это плохие новости для потрепанных украинских военно-воздушных сил, так как обновленный «Ланцет» имеет большую дальность поражения целей и более опасен. По мнению автора статьи, теперь украинским военным придется использовать более отдаленные от фронта аэродромы и искать новые способы для защиты самолетов.

    Ранее стало известно, что в России планируется кратно увеличить выпуск беспилотников «Куб», «Ланцет», «Гранат», «Тахион». В начале сентября на Украине пожаловались на российские беспилотники «Ланцет», наносящие большой ущерб ВСУ.

    Коментарии (29)
    20 сентября 2023, 11:18
    Взрыв произошел на торговом судне в Черном море

    Agerpres: Взрыв произошел на торговом судне в Черном море, причины устанавливаются

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв произошел на судне, которое находилось в Черном море близ дунайского рукава Сулина, экипаж покинул его, сообщило агентство Agerpres.

    Глава районной администрации порта Тулча Дан Иким сообщил, что все 12 членов экипажа судна под флагом Того были доставлены в порт Сулина и в данный момент проходят медобследование, передает ТАСС.

    Иким добавил, что причины взрыва пока не известны, ведется следствие, в ходе которого будет установлено, произошел ли он из-за мины.

    Ранее New York Times сообщила, что портовая инфраструктура на Дунае, которую Киев пытается использовать после приостановки зерновой сделки, устарела, а предназначенные для более крупных портов танкеры слишком массивны: могут застрять или получить повреждения, заблокировав движение по речной артерии.

    Коментарии (28)
    19 сентября 2023, 21:46
    МИД Ирана сделал заявление о ситуации в Карабахе
    МИД Ирана сделал заявление о ситуации в Карабахе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Иран выразил озабоченность эскалацией в Карабахе, призвав стороны конфликта к диалогу, в том числе к формату встречи 3+3, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

    В сообщении напомнили, что Иран считает Нагорный Карабах частью Азербайджана. При этом в МИД страны указали на необходимость решать проблемы в рамках переговоров, передает РИА «Новости».

    Также подчеркивается значимость региональных стран в содействии разрешению споров. В Иране подтвердили готовность «провести встречу в формате 3+3 по этому поводу». Речь идет о переговорах в составе Армении, России, Азербайджана, Турции, Ирана и представителей Карабаха.

    На ваш взгляд
    Партнерские отношения с какой страной для России важнее?




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    41 комментарий


    Напомним, во вторник Баку начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика призвала Баку прекратить боевые действия.

    Коментарии (7)
    19 сентября 2023, 22:03
    В Польше сообщили о прекращении выплат пособий украинцам
    В Польше сообщили о прекращении выплат пособий украинцам
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пособия гражданам Украины, находящимся в Польше, перестанут выплачивать в конце 2023 года, решения об их продлении пока нет, заявил телеканалу Polsat пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

    По словам представителя правительства республики, пособия выдаются только на период длящегося вооруженного конфликта, в начале 2024 года они перестанут действовать, передает ТАСС.

    Мюллер добавил, что «в настоящее время нет решения о продолжении тех вещей, которые установлены». Говоря о мерах поддержки украинцев, пресс-секретарь добавил, что они не будут продлены в большой степени».

    Ранее в МИД России заявили, что Польша заинтересована в миграции жителей Украины.

    Коментарии (30)
    19 сентября 2023, 22:48
    Митингующие полностью заблокировали здание посольства России в Ереване

    Посольство в Ереване: Митингующие заблокировали здание российского диппредставительства, в МИД Армении направлена нота

    Tекст: Антон Никитин

    Здание посольства России в Ереване полностью заблокировано участниками протестной акции, российские дипломаты направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

    Российские дипломаты отметили, что обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении, после чего дипмиссия оказалась полностью заблокирована, нормальное функционирование посольства нарушено, передает ТАСС.

    В диппредставительстве сообщили, что находятся в контакте с компетентными органами Армении, в МИД Армении направлена нота с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства России в Ереване в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    В свою очередь пресс-секретарь посольства России в Армении Александр Гучков в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что ситуация в Ереване в связи с акциями протеста из-за очередного обострения в Нагорном Карабахе остается достаточно напряженной, однако какой-то неприкрытой, выраженной агрессии к россиянам со стороны протестующих пока не наблюдается, ситуация остается «в рамках правового поля». Гучков выразил мнение, что Армения остается дружественной страной для России. Дипломат подчеркнул, что народы России и Армении связывает многовековая история, плотная сеть различных связей. Он выразил сомнение, что эти связи так просто в один вечер можно разорвать.

    Дипломат также сообщил, что информации о пострадавших гражданах России в ходе протестов в Ереване в посольство РФ в Армении не поступало.

    Ранее митингующие в Ереване потребовали у России вмешаться в конфликт Нагорном Карабахе, у посольства России в Ереване начались стычки митингующих с полицией.

    На ваш взгляд
    Как должны поступить армяне с Нагорным Карабахом?



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    17 комментариев

    Коментарии (43)
    19 сентября 2023, 21:52
    Умер актер Алексей Янин в возрасте 40 лет
    Умер актер Алексей Янин в возрасте 40 лет
    @ kinopoisk.ru

    Tекст: Кристина Цыцура

    Умер актер Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Янин, ему было 40 лет, сообщили в театре.

    Актер находился в реанимации со 2 сентября, умер 19 сентября из-за проблем с сердцем, говорится на сайте РАМТ.

    Последние восемь лет Янин боролся с последствиями инсульта. Он прославился благодаря работам в кино и сериалах «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Дочки-матери». О времени и месте прощания будет сообщено позже.

    Коментарии (5)
    20 сентября 2023, 11:40
    CNN: Украинские спецслужбы стояли за ударом по Силам быстрого реагирования Судана
    CNN: Украинские спецслужбы стояли за ударом по Силам быстрого реагирования Судана
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против Сил быстрого реагирования Судана, могли стоять украинские спецслужбы, показало расследование CNN.

    Украинский военный источник в разговоре с CNN охарактеризовал операцию как работу «несуданских военных». На вопрос о том, стоит ли за атаками Украина, он заявил, что «вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы».

    Операция включала в себя серию нападений на военизированную группировку «Силы быстрой поддержки» (RSF), которая, как предполагается, получает помощь от группы «Вагнер».

    При этом CNN не смог однозначно подтвердить причастность Украины к серии ударов. Однако полученные телеканалом видеоматериалы выявили отличительные черты атак дронов в украинском стиле. Два коммерчески доступных дрона, широко используемые ВСУ, были задействованы как минимум в восьми ударах, при этом на контроллере дрона был виден текст на украинском языке.

    Эксперты также заявили, что использованная тактика, а именно схема пикирования дронов прямо на цель, была весьма необычной для Судана и более широкого африканского региона.

    «Тайные удары Украины в Судане ознаменовали бы драматическое и провокационное расширение театра военных действий Киева против Москвы», – заключает CNN.

    В августе появились кадры с мощным взрывом в столице Судана Хартуме, ЧП произошло в районе президентского дворца. СМИ сообщили об ударах по силам быстрого реагирования страны.

    Коментарии (17)
    20 сентября 2023, 01:16
    Слуцкий припомнил Пашиняну признание Карабаха частью Азербайджана в Праге

    Лидер ЛДПР Слуцкий: Позиция Пашиняна дает Баку основания считать Карабах внутриазербайджанским конфликтом

    Tекст: Антон Никитин

    Позиция руководства Армении может дать Баку основания трактовать ситуацию в Нагорном Карабахе как внутриазербайджанский конфликт, выразил мнение лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также отметил, что миротворцы продолжают выполнять свои задачи в зоне конфликта.

    Парламентарий напомнил в своем Telegram-канале про заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное в Праге в октябре 2022 года, о готовности признать суверенитет Азербайджанской Республики на основе Алма-Атинской декларации 1991 года вместе с территорией Нагорного Карабаха на общей площади 86,6 тыс. квадратных километров.

    «То есть фактически еще почти год назад Пашинян расписался в том, что Карабах – это Азербайджан», – подчеркнул Слуцкий. Председатель комитета Госдумы по международным делам обратил внимание, что такая позиция армянского руководства может дать Баку основания трактовать ситуацию в Нагорном Карабахе как внутриазербайджанский конфликт.

    «Безусловно, развитие событий в регионе – эскалация напряженности и переход к боевым действиям – вызывает большую тревогу. Всем сторонам необходимо прекратить кровопролитие, жертвами которого уже стали 25 человек, и вернуться за стол переговоров. Это самое главное», – заявил Слуцкий.

    Парламентарий указал, что шаги для мирного решения карабахской проблемы четко прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, там же был определен статус и функционал миротворцев РФ, которые должны были обеспечивать устойчивое перемирие. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях миротворческая миссия продолжает выполнять свои задачи.

    Ранее митингующие в Ереване установили палатки на площади Республики и потребовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

    Напомним, в октябре 2022 года в Праге прошли переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. По результатам переговоров Ереван и Баку подтверждали признание территориальной целостности и суверенитета друг друга.

    В мае 2023 года Пашинян подтверждал, что Армения готова признать 86,6 тыс. квадратных километров территории Азербайджана, в которые также входит Нагорный Карабах, при условии обеспечения безопасности армянского населения.

    Алматинская декларация, Алматинское соглашение – декларация о целях и принципах СНГ, его основах. Декларация подтвердила Беловежское соглашение, указав, что с образованием СНГ СССР прекращает свое существование. Была подписана 21 декабря 1991 года на встрече президентов в Алма-Ате в Доме дружбы. В итоге к СНГ кроме Белоруссии, России и Украины присоединилось еще восемь республик: Азербайджан (24 сентября 1993 года), Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Грузия присоединилась к СНГ в декабре 1993 года. Латвия, Литва и Эстония отказались подписывать Алматинскую декларацию, равно, как и Беловежское соглашение.

    Коментарии (14)
    20 сентября 2023, 08:21
    Алиев назвал Блинкену условие завершения операции в Карабахе
    Алиев назвал Блинкену условие завершения операции в Карабахе
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Азербайджан остановит антитеррористическую операцию в Карабахе при условии сдачи оружия армянскими силами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев госсекретарю США Энтони Блинкену.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе Блинкена, сообщили в администрации главы Азербайджана, передает РИА «Новости».

    Алиев заявил, что ВС Азербайджана начали операцию локального характера для предотвращения новых провокаций Армении в Карабахе. Он добавил, что гражданское население и объекты инфраструктуры не подвергаются обстрелам, работа ведется по легитимным военным целям.

    Алиев заявил, что Баку неоднократно приглашал к диалогу армянское население, проживающее в Карабахском регионе, но они отказывались от этого.

    В ходе антитеррористических мероприятий они вновь были приглашены к диалогу. «Алиев сообщил, что антитеррористические меры будут приостановлены, если оружие будет сложено и армянские силы будут разоружены», – добавили в администрации азербайджанского президента.

    Блинкен же выразил обеспокоенность ситуацией и призвал к прекращению огня. Он заявил, что Вашингтон поддерживает прямой диалог между Баку и представителями армян из Карабахского региона.

    Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о готовностей Баку обеспечить все права, свободы и безопасность мирного населения в Нагорном Карабахе.

    Россия призвала  стороны исключить жертвы среди гражданского населения в Карабахе и остановить кровопролитие.

    Коментарии (41)
    20 сентября 2023, 16:07
    Бразильцев разозлил поступок Зеленского на Генассамблее ООН
    Бразильцев разозлил поступок Зеленского на Генассамблее ООН
    @ Mary Altaffer/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике со стороны читателей издания Metropoles за поведение на Генассамблее ООН, поскольку не стал аплодировать президенту Бразилии Луле да Силве после его выступления на сессии.

    «Мировые лидеры похлопали Луле после выступления, а Зеленский нет, ведь он марионетка», – приводит слова одного из комментаторов РИА «Новости».

    Издание отмечает, что президент Бразилии, говоря о конфликте на Украине, заявил, что тот «обнажает коллективную неспособность» стран-участниц добиться победы целей и принципов Устава ООН. Также Лула да Силва обратился к теме переговоров и осудил санкции против России.

    Ранее сообщалось, что Киев попросил о встрече президента с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Коментарии (8)
    20 сентября 2023, 18:37
    Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе
    Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Автомобиль с миротворцами из России обстреляли у поселка Джанятаг в Нагорном Карабахе, находившиеся там российские военнослужащие погибли, сообщило Минобороны России.

    Российских военных обстреляли, когда они возвращались с наблюдательного поста миротворческого контингента у Джанятага, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    В результате обстрела из стрелкового оружия они погибли, уточнили там. На месте уже работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

    19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. При посредничестве России 20 сентября была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий.

    Коментарии (39)
    20 сентября 2023, 08:16
    Житель Алтая отравил предназначенную для мобилизованных воду

    ФСБ: Житель Алтайского края отравил воду для военнослужащих России, возбуждено дело

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Алтайского края отравил воду, предназначенную для российских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело, фигуранту предъявлено обвинение, рассказали в пресс-службе ФСБ по региону.

    Согласно сообщению пресс-службы, житель Барнаула связался с гражданами Украины, в беседах с которыми начал выражать радикальные взгляды на политический курс России и готовность поддержки ВСУ, передает ТАСС. Чтобы доказать серьезность намерений, мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных ВС России, причем процесс он заснял на видео, которое переслал своим кураторам.

    В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждено дело, подпадающее под статьи «Покушение на теракт» и «Покушение на госизмену».

    Ранее ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области двух человек, намеревавшихся поджечь административное здание по заданию ЛСР.

    Коментарии (31)
    19 сентября 2023, 21:28
    В G7 предположили сроки окончания конфликта на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продолжаться еще шесть-семь лет, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    Отмечается, что странам G7 необходимо планировать финансовую и военную поддержку Киева с учетом продолжительности конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет», – говорится в материале агентства.

    Ранее страны G7 призвали КНР надавить на Россию с целью вывода войск с Украины.

    Коментарии (21)
    20 сентября 2023, 14:48
    В Германии прокомментировали отказ Киева от переданных танков Leopard

    Минобороны Германии прокомментировало отказ Киева от переданных танков Leopard

    В Германии прокомментировали отказ Киева от переданных танков Leopard
    @ Thomas Imo/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обещанные Украине танки Leopard 1A5 находятся в момент передачи в боеспособном виде, заявили в министерстве обороны ФРГ.

    Танки обслуживаются и ремонтируются до пересечения границы и находятся в момент передачи в боеспособном виде, сказала официальный представитель Минобороны Германии Кристина Рутси, комментируя отказ Киева принимать часть танков Leopard 1A5 из-за их технического состояния, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что украинская сторона отказалась от переданных Берлином 10 старых танков Leopard 1A5, заявив о том, что они нуждаются в ремонте.

    Коментарии (6)
    20 сентября 2023, 09:19
    В Китае восхитились российским «летающим» танком

    CNR: Российский танк Т-80 хорошо себя зарекомендовал в боевых действиях

    В Китае восхитились российским «летающим» танком
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский танк Т-80 продемонстрировал высокую эффективность в ходе спецоперации, говорится в статье Национального радио Китая (CNR).

    Как заявил военный обозреватель Шао Юнлин, танк может работать в условиях низких температур и совершать высокоскоростные маневры, поэтому Т-80 часто называют «реактивным танком» или «летающим», передает РИА «Новости».

    Как указано в статье, Т-80 за последнее время он хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях.

    Ранее в России решили возобновить производство танков Т-80.

    Коментарии (13)
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