Делегация России во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН

Политолог Лукьянов: Россия и США по-разному видят расширение СБ ООН

Tекст: Евгений Поздняков

«Реформирование Совета Безопасности ООН (СБ ООН) давно обсуждается действующими членами объединения. Все согласны с тем, что оно необходимо. Примечательно, что Россия и США даже используют схожие тезисы. Так, стороны говорят о важности расширения представительности регионов и переосмыслении системы под нужды XXI века», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

«Однако, как говорится, «дьявол кроется в деталях». Вашингтон заинтересован в том, чтобы новые члены Совбеза придерживались прозападной позиции по ключевым глобальным вопросам. Поэтому основными претендентами видят Германию, Японию и Индию», – отмечает эксперт.

«Россия готова согласиться со вступлением в СБ ООН Нью-Дели, однако остальные кандидаты Москву категорически не устраивают. К слову, Индию, скорее всего, заблокирует Китай. Мы заинтересованы в том, чтобы орган в большей степени отражал мнение мирового большинства. В этом плане Бразилия смотрится достаточно хорошим претендентом», – акцентирует политолог.

«Кроме того, Россия выступает и за присоединение африканских стран. Немаловажно, что для интеграции нового члена в Совбез все действующие участники должны прийти к консенсусу. В текущей ситуации это сложно представить, поэтому расширение в ближайшей перспективе маловероятно», – считает Лукьянов.

«Имеются и другие сложности. Например, критерии присоединения страны к СБ ООН до сих пор четко не определены. Что должно стать решающим фактором при выборе кандидата: экономическая мощь, политическое влияние или военная сила? К тому же в регионах, ради представительства которых и планируется реформация, много равных и достойных претендентов», – рассуждает эксперт.

«Например, Латинскую Америку могут представлять и Мексика, и Бразилия, и Аргентина. Все государства занимают важное место в жизни континента, и определиться, кто из них важнее, практически невозможно. Аналогичная ситуация в Африке», – подчеркивает политолог.

«Нетронутым останется и действующая система права вето. В западных странах часто звучат призывы к тому, чтобы лишить Россию возможности ветирования, однако Китай не даст продавить эту идею», – резюмирует Лукьянов.

Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью изданию Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США считают, что орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

В понедельник Джо Байден будет участвовать в мероприятиях, проводящихся в рамках его кампании по переизбранию. Во вторник он выступит на 78-й сессии ГА ООН, также президент проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч.

Ранее в The Washington Post сообщили, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны. По информации газеты, 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей присоединятся к органу на правах непостоянных участников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что провести подобную реформацию без учета мнения России невозможно.

Однако Москва также поддерживает изменения структуры СБ ООН. В июне глава МИД Сергей Лавров заявил, что расширение Совбеза должно происходить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, в настоящий момент западные страны имеют абсолютно непропорциональное представительство в ведомстве: из 15 мест в Совете Безопасности шесть занимают сторонники США.