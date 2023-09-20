  • Делегация России во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в ГА ООН
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Карабахе меняют геополитический расклад на Южном Кавказе

    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

    6 комментариев
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Россия столетиями создавала военную промышленность

    В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.

    21 комментарий
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как американцы семь лет обламывали зубы о «Пасть дракона»

    Когда-то важно наводить мосты, когда-то – сжигать их за собой, а когда-то – дистанционно разносить на куски авиабомбами. Именно в такое время мы живем сейчас. Но сказать легче, чем сделать – уничтожать инфраструктуру не так уж и просто. Что доказывает опыт США во Вьетнаме.

    3 комментария
    20 сентября 2023, 03:59

    Делегация России во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

    Глава МИД Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    Делегация России во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в ГА ООН
    @ Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

    Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 11 часов 40 минут, передает ТАСС.

    Напомним, 20 сентября глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Владимир Зеленский. В МИД подчеркнули, что Россия не ожидает «выхлопа» от этого заседания, скорее всего, он будет нулевой – очередное «шоу» с Владимиром Зеленским в главной роли.

    Напомним также, 24 февраля Генеральная Ассамблея ООН к годовщине специальной военной операции приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь, еще 32 делегации воздержались.

    19 сентября 2023, 08:49
    Байден повторил попытку оскорбить Путина

    Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина

    Байден повторил попытку оскорбить Путина
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина и высказался недипломатично в адрес российского лидера, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Журналисты привели слова Байдена на мероприятии по сбору средств на его кампанию, где президент США заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ними на одну сторону, передает РИА «Новости».

    По словам Байдена, бывший президент США Дональд Трамп и его MAGA-друзья склоняются перед Россией, но он не собирается этого делать в случае переизбрания.

    Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

    Коментарии (53)
    18 сентября 2023, 03:27
    Байден собрался поднять вопрос об изменении архитектуры СБ ООН

    Байден в течение недели собрался поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру СБ ООН

    Байден собрался поднять вопрос об изменении архитектуры СБ ООН
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщил пресс-пул Белого дома. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что в течение недели Байден планирует поднять вопрос об изменении архитектуры СБ ООН.

    Кирби спросили, отвечает ли Совбез ООН по-прежнему своей цели. Кирби заявил, что американская сторона «предельно ясна в том, что пришло время оценить архитектуру Совета безопасности ООН». США считают, что Совбез должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим», включать «большее число членов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    В понедельник Байден будет участвовать в мероприятиях в рамках его кампании по переизбранию на пост главы государства. Во вторник он должен выступить на 78-й сессии ГА ООН, также у него состоятся несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Напомним, как сообщали СМИ, США хотят, чтобы Совбез состоял из 21 страны: пяти постоянных членов с правом вето, шести постоянных без права вето и еще 10 непостоянных членов. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что СБ ООН необходимо реформировать, его следует расширить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки.

    Коментарии (23)
    18 сентября 2023, 09:25
    Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Маск раскритиковал украинское контрнаступление
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление, заметив огромные потери Киева и отсутствие перспектив взять новые территории.

    Так, в соцсети X (Twitter, заблокирован в России) Маск отметил, что Киев потерял очень много людей, однако не имеет возможности приобрести новые территории, передает ТАСС.

    Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.

    Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Украине в активации сервиса спутниковой связи Starlink на пути к Крыму, подчеркнув, что является гражданином США, имеет только этот паспорт и будет «бороться за Америку».

    Сенат США объявил о начале расследования в связи с отказом Маска по запросу украинских властей активировать сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году.

    Коментарии (7)
    18 сентября 2023, 05:55
    Трамп указал на признак поражения Украины в конфликте с Россией

    Трамп заявил, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Новостные издания «больше не пишут» о конфликте на Украине, это означает, что украинская сторона проигрывает, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, контрнаступления вооруженных сил Украины в итоге не произошло. Как заявил бывший глава американского государства, сейчас нельзя сказать, окажется ли Украина «под контролем», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    Напомним, Трамп заявил, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий.


    Коментарии (4)
    17 сентября 2023, 21:18
    Милли заявил о невозможности ВСУ при контрнаступлении вернуть земли

    Глава КНШ ВС США Милли заявил о невозможности для ВСУ вернуть территории в ходе контрнаступления

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское контрнаступление не даст возможности киевскому режиму полностью вернуть утерянные территории, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

    Наступление имеет ограниченные операционные и тактические цели, даже при их полном достижении ВСУ не смогут вытеснить российскую армию, сказал Милли в интервью CNN, передает РИА «Новости».

    Он не стал отвечать на вопрос о том, сколько потребуется украинскому руководству для достижения своих целей, указав, что это будет «продолжительный» процесс.

    Контрнаступление ВСУ он назвал «длительным, тяжелым и кровавым».

    Коментарии (12)
    18 сентября 2023, 11:34
    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН

    Политолог Лукьянов: Россия и США по-разному видят расширение СБ ООН

    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США будут настаивать на том, чтобы к Совбезу ООН присоединились государства, разделяющие прозападные взгляды. Россия, напротив, хочет видеть в организации представителей мирового большинства. Достичь консенсуса будет непросто. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации.

    «Реформирование Совета Безопасности ООН (СБ ООН) давно обсуждается действующими членами объединения. Все согласны с тем, что оно необходимо. Примечательно, что Россия и США даже используют схожие тезисы. Так, стороны говорят о важности расширения представительности регионов и переосмыслении системы под нужды XXI века», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «Однако, как говорится, «дьявол кроется в деталях». Вашингтон заинтересован в том, чтобы новые члены Совбеза придерживались прозападной позиции по ключевым глобальным вопросам. Поэтому основными претендентами видят Германию, Японию и Индию», – отмечает эксперт.

    «Россия готова согласиться со вступлением в СБ ООН Нью-Дели, однако остальные кандидаты Москву категорически не устраивают. К слову, Индию, скорее всего, заблокирует Китай. Мы заинтересованы в том, чтобы орган в большей степени отражал мнение мирового большинства. В этом плане Бразилия смотрится достаточно хорошим претендентом», – акцентирует политолог.

    «Кроме того, Россия выступает и за присоединение африканских стран. Немаловажно, что для интеграции нового члена в Совбез все действующие участники должны прийти к консенсусу. В текущей ситуации это сложно представить, поэтому расширение в ближайшей перспективе маловероятно», – считает Лукьянов.

    «Имеются и другие сложности. Например, критерии присоединения страны к СБ ООН до сих пор четко не определены. Что должно стать решающим фактором при выборе кандидата: экономическая мощь, политическое влияние или военная сила? К тому же в регионах, ради представительства которых и планируется реформация, много равных и достойных претендентов», – рассуждает эксперт.

    «Например, Латинскую Америку могут представлять и Мексика, и Бразилия, и Аргентина. Все государства занимают важное место в жизни континента, и определиться, кто из них важнее, практически невозможно. Аналогичная ситуация в Африке», – подчеркивает политолог.

    «Нетронутым останется и действующая система права вето. В западных странах часто звучат призывы к тому, чтобы лишить Россию возможности ветирования, однако Китай не даст продавить эту идею», – резюмирует Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью изданию Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США считают, что орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

    В понедельник Джо Байден будет участвовать в мероприятиях, проводящихся в рамках его кампании по переизбранию. Во вторник он выступит на 78-й сессии ГА ООН, также президент проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Ранее в The Washington Post сообщили, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны. По информации газеты, 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей присоединятся к органу на правах непостоянных участников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что провести подобную реформацию без учета мнения России невозможно.

    Однако Москва также поддерживает изменения структуры СБ ООН. В июне глава МИД Сергей Лавров заявил, что расширение Совбеза должно происходить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, в настоящий момент западные страны имеют абсолютно непропорциональное представительство в ведомстве: из 15 мест в Совете Безопасности шесть занимают сторонники США.

    Коментарии (4)
    18 сентября 2023, 15:44
    В США признали провал политики Запада в отношении России

    Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что недооценка России Западом закончится полным провалом

    Tекст: Александра Юдина

    Политика Запада по отношению к России после провала украинского контрнаступления похожа на действия картежника, который проигрывает в блэкджек и не может остановиться, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, представители американских властей сами себя убедили в «слабости России» и российского президента Владимира Путина, все больше и больше следуя плану продолжать оказывать небольшое давление», передает РИА «Новости».

    Джонсон отметил, что подобная стратегия показывает свою нежизнеспособность в течение последних 18 месяцев. Тем не менее, по его словам, западные страны продолжают надеяться, что это может принести результат. В заключение экс-агент ЦРУ предрек Западу полный провал.

    Ранее США развязали против России «визовую войну». При этом Вашингтон не только создает трудности для работы российских диппредставительств, но и пользуется тем, что на территории США находится штаб-квартира ООН, усложняя России взаимодействие с организацией.

    Коментарии (3)
    18 сентября 2023, 08:10
    В Гааге начались слушания по иску Украины против России о геноциде

    Суд ООН начал слушания по иску Киева против России о геноциде

    Tекст: Вера Басилая

    Международный суд ООН в Гааге в понедельник начинает слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.

    В понедельник будет выступать российская сторона, во вторник – Украина, а в среду – другие государства. Суд разрешил участвовать в слушаниях Германии, Австралии, Австрии, Словакии, Чехии, Бельгии, Хорватии, Дания, Канаде и Нидерланде и другим странам, передает РИА «Новости».

    Судебные слушания пройдут в Международном суде ООН в Гааге 18-27 сентября, блок заседаний посвящен предварительным возражениям России.

    Ранее представитель России Александр Шульгин на слушаниях в суде заявил, что иск Украины к России в Международном суде ООН основан на неправильном толковании права и противоречит здравому смыслу.

    Коментарии (23)
    19 сентября 2023, 15:07
    WSJ: Китайского чиновника уволили за внебрачную связь в США
    WSJ: Китайского чиновника уволили за внебрачную связь в США
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Отставка министра иностранных дел Китая Цинь Гана связана с тем, что, находясь на посту чрезвычайного и полномочного посла КНР в США, он завел внебрачную связь и стал отцом в этой стране, информация об этом стала известна в августе после проверки, пишет The Wall Street Journal.

    Имена подруги и сына не сообщается, но объявлено, что расследование продолжается при полном содействии самого экс-чиновника, передает «Коммерсант». Сейчас выясняется, нанесла ли внебрачная связь чиновника ущерб национальной безопасности Китая.

    Напомним, Цинь Ган пропал из публичного пространства в конце июня. После этого ряд западных чиновники отменили свои визиты в Пекин. В МИД Китая заявляли, что отсутствие министра связано со здоровьем.

    Коментарии (2)
    18 сентября 2023, 22:59
    Россиянин арестован в США по обвинению в нарушении санкций

    Минюст США сообщил об аресте гражданина России Марченко по обвинению в нарушении санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Россиянин Максим Марченко обвиняется в причастности к закупкам американской микроэлектроники в обход санкций, он арестован, сообщил Минюст США.

    По версии американских властей, Марченко, который постоянно проживает в Гонконге, вместе с двумя предполагаемыми сообщниками через подставные компании приобретал для российских потребителей крупные партии OLED-микродисплеев (могут применяться в приборах ночного видения или оптических прицелах), передает РИА «Новости».

    Также Марченко обвиняется в заговоре с целью обмана США, отмывания денег и контрабанды и в самой контрабанде. 51-летнему Марченко грозит тюремный срок до 100 лет. Решение об аресте вынес суд в Уайт-Плейнс.

    Напомним, на Кипре по запросу американских властей был арестован российский и немецкий гражданин Артур Петров. Его обвиняют в незаконном экспорте в Россию произведенной в США микроэлектроники. Петров назвал свое дело политическим.

    Коментарии (3)
    18 сентября 2023, 13:31
    В Кремле заявили о необходимости трансформации СБ ООН
    В Кремле заявили о необходимости трансформации СБ ООН
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совбез ООН нуждается в трансформации, чтобы максимально повысить эффективность его работы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что деятельность этого международного органа очень важна. «Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников», – пояснил Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что СБ ООН необходима также большая инклюзивность «с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и в гораздо большей степени влияют на мировую безопасность, мировую экономику и все громче и громче заявляют о себе».

    Он отметил, что этот разговор уже пора начинать, процесс нуждается в длительном диалоге.

    Между тем Песков не стал комментировать доклад спецдокладчика ООН о ситуации с правами человека в России, поскольку не знаком с текстом. При этом, по его словам, речь в докладе, вероятно, идет о каких-то конкретных случаях.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден планирует поднять вопрос об изменении архитектуры СБ ООН.

    Коментарии (11)
    19 сентября 2023, 17:46
    Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Армении Никон Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и боевые действия там, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

    Отмечается, что стороны заявили о недопустимости применения силы, а также указали на необходимость использования международных механизмов деэскалации, передает ТАСС.

    Ранее в Москве выразили обеспокоенность из-за происходящего сейчас в Нагорном Карабахе, где во вторник начались «антитеррористические мероприятия» Баку в Карабахе. Помощник главы Азербайджана позже сообщил, что главная цель Баку – уничтожение военной инфраструктуры в Карабахе.

    На ваш взгляд
    Партнерские отношения с какой страной для России важнее?




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    Коментарии (5)
    18 сентября 2023, 04:59
    Кандидат в президенты США напомнил американцам, что «СССР больше не существует»

    Кандидат в президенты США Рамасвами отказался считать главной угрозой для страны «СССР, которого больше не существует»

    Tекст: Антон Антонов

    Главная угроза для США – это «коммунистический Китай», а не «СССР, которого больше не существует», заявил кандидат в американские президенты Вивек Рамасвами.

    Рамасвами заявил, что США нужно «обратить внимание» именно на Китай, который является основным приоритетом для обороны, в том числе в сравнении с ситуацией на Ближнем Востоке. Также Рамасвами призвал поддерживать партнерство с Израилем, который будет способствовать стабильности в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, Рамасвами пообещал в случае победы на выборах закрыть Украине путь в НАТО и признать «контроль» России «над занятыми территориями», если Москва выйдет из российско-китайского союза.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2023, 10:51
    В Совфеде не исключили выхода России из-под юрисдикции Международного суда ООН

    Сенатор Косачев не исключил выхода России из-под юрисдикции Международного суда ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН, если суд пойдет на поводу у Украины и примет политизированное решение, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

    Сенатор не сомневается, что решение суда будет максимально политизированным, но если Международный суд ООН пойдет на поводу у Киева и коллективного Запада, то навсегда утратит доверие России и других государств, передает ТАСС.

    Косачев отметил, что если вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха, России придется рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН, что непросто. Он подчеркнул, что Статут Международного суда – неотъемлемая часть Устава ООН.

    Ранее стало известно, что Международный суд ООН в Гааге в понедельник начнет слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.

    Представитель России Александр Шульгин на слушаниях в суде заявил, что иск Украины к России в Международном суде ООН основан на неправильном толковании права и противоречит здравому смыслу.

    Коментарии (2)
    18 сентября 2023, 13:06
    Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС

    Германский политолог Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС

    Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Африку, Латинскую Америку и Азию не устроит формальное расширение Совбеза ООН без предоставления им права вето. Мир начнет «расслаиваться» и появится две организации, одна из которых расположится в БРИКС, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации.

    «Борьба за реформирование СБ ООН – это не что иное, как противостояние ведущих стран мира за будущий миропорядок. Именно сейчас решается, какой мы увидим международную арену через десять-двадцать лет, будет ли она многополярной или однополярной», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Россия давно предлагала другим участникам Совбеза договориться о том, в каком именно ключе стоит изменить структуру организации. Однако США настаивали на сохранении действующих правил игры. Теперь же в Вашингтоне поняли, что «жить по-старому» больше не получится. Инклюзивность становится реальностью нынешней политики», – отмечает эксперт.

    «Государства Глобального Юга настаивают на том, чтобы они были представлены в СБ ООН наравне с западными странами. Джо Байден готов пойти на уступки Африке, Латинской Америке, Азии и Австралии, однако он не заинтересован в том, чтобы Совбез пополнился участниками, обладающими правом вето», – подчеркивает собеседник.

    «Очевидно, что США постараются провести расширение только за счет тех акторов, которые в той или иной мере проявляют лояльность Вашингтону. При этом и Германия также заинтересована в том, чтобы занять свое место в СБ ООН», – уточняет политолог.

    «Берлин не против того, чтобы Европа имела общий голос и общее право вето. Но ни Франция, ни Британия на это не пойдут. Кроме того, ФРГ, как и другие страны ЕС, будет добиваться лишения России возможности ветировать какие-то решения», – считает он.

    «На мой взгляд, перспектива реформы Совбеза плачевна. Африку, Латинскую Америку и Азию не устроит формальное расширение СБ ООН без предоставления им права вето. Скорее всего, мировой порядок начнет «расслаиваться». Провозглашенный Джо Байденом поход «демократов против диктаторов» только усугубит ситуацию», – акцентирует собеседник.

    «Скорее всего, в недалеком будущем мир увидит две отдельные ООН. Одна будет проамериканской со штаб-квартирой в Нью Йорке. Вторая же станет представлять права Глобального Юга и расположится в одной из столиц стран БРИКС», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью изданию Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США считают, что орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

    В понедельник Джо Байден будет участвовать в мероприятиях, проводящихся в рамках его кампании по переизбранию. Во вторник он выступит на 78-й сессии ГА ООН, также президент проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Ранее в The Washington Post сообщили, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны. По информации газеты, 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей присоединятся к органу на правах непостоянных участников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что провести подобную реформацию без учета мнения России невозможно.

    Однако Москва также поддерживает изменения структуры СБ ООН. В июне глава МИД Сергей Лавров заявил, что расширение Совбеза должно происходить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, в настоящий момент западные страны имеют абсолютно непропорциональное представительство в ведомстве: из 15 мест в Совете Безопасности шесть занимают сторонники США.

    Коментарии (2)
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    Разоблачение в США преступления ВСУ стало сигналом Зеленскому

    Американская пресса обвинила ВСУ в нанесении удара по мирным жителям на рынке в Константиновке. Россия не раз заявляла о причастности Украины к трагедии, унесшей жизни 16 человек, однако офис Зеленского упорно перекладывал ответственность на Москву. О чем свидетельствует данная публикация, какие сигналы были отправлены Киеву и почему заокеанские СМИ заговорили об этом именно в день визита Зеленского в Вашингтон? Подробности

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    ВСУ под Клещеевкой подвели электронные карты

    Атаки противника у села Клещеевка отражены, заявляют в Минобороны России. Таким образом были опровергнуты утверждения главы киевского режима Зеленского о взятии этого населенного пункта. Почему Клещеевка и соседняя Андреевка стали в последнее время центром ожесточенных боев – и имеют ли они какое-либо стратегическое значение? Подробности

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    Страх перед Россией укрощает Румынию

    Румыния регулярно заявляет об обнаружении на своей территории обломков российских БПЛА – и, казалось бы, это может стать поводом для прямого военного вмешательства Бухареста (и всего НАТО) в украинский конфликт. Однако и румынское правительство, и руководство Североатлантического альянса реагируют на происходящее предельно сухо. Что заставляет их держать себя в руках в такой ситуации? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

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