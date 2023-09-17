Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН по Украине очередным шоу с Зеленским

Дипломат Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН высокого уровня по Украине очередным «шоу» с Владимиром Зеленским

Tекст: Антон Никитин

Высокопоставленный российский дипломат заявил в интервью РИА «Новости», что Москва реалистично оценивает «выхлоп» от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису, как нулевой. Небензя выразил уверенность, что это будет очередное «шоу», главная роль в котором отводится украинскому президенту.

Как отметил постпред России при всемирной организации, для Зеленского роль комика на сцене, конечно, привычна, но России, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями Запада высокая трибуна этой организации используется для самопиара, «если не сказать – лицедейства».

Российский дипломат подчеркнул, что западные делегации, ослепленные стремлением наказать и «подавить» Россию, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих «пиар-кампаний», их совершенно не заботит ни сложившаяся практика его работы, ни содержательная сторона дискуссий, ни авторитет этого органа.

Ранее Небензя сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Владимир Зеленский. Заседание СБ ООН по Украине намечено на 20 сентября.