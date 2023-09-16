Лавров запланировал участие в заседании СБ ООН с Зеленским

Небензя: Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине с возможным участием Зеленского

Tекст: Вера Басилая

Заседание СБ ООН на уровне глав делегаций недели высокого уровня по Украине сессии Генассамблеи ООН намечено на 20 сентября, где делегацию России возглавит Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

По словам Небензи, глава МИД обязательно примет участие в заседании СБ ООН, также ожидается, что там будет Владимир Зеленский.

Дипломат подчеркнул, что Россия не ожидает «выхлопа» от этого заседания, скорее всего, он будет нулевой – очередное «шоу» с украинским президентом в главной роли. Небензя также отметил, что России, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, как высокая трибуна этой организации используется для самопиара и лицедейства.

По его словам, западные делегации совершенно не заботит ни сложившаяся практика его работы, ни содержательная сторона дискуссий, ни авторитет этого органа.

Заседание СБ ООН на уровне глав делегаций недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН намечено на 20 сентября.