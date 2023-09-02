Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.2 комментария
В Польше закрыли центр поддержки украинских беженцев
Wyborcza: В Польше закрыли крупный центр для украинских беженцев
Крупный центр для беженцев в торговом комплексе «Птак Экспо» в Надажине в Польше закрыт по указу местных властей, там находились 300 украинских мигрантов, сообщило издание Wyborcza.
Указ о закрытии центра для беженцев был издан главой региона Тобиашем Боченьским. Местные власти заявили, что огромные площади торгового комплекса «Птак Экспо» в Надажине использовать для содержания украинцев нерационально, при этом самих украинцев о закрытии центра не предупредили, передает Ura.ru со ссылкой на польское издание Wyborcza.
Пресс-секретарь Боченьского Дагмар Залевский подчеркнул, что на момент закрытия в центре было около 300 украинских беженцев, некоторые из них вернулись на Украину, о судьбе остальных ничего неизвестно.
Между тем, в правительстве Варшавы оказались не в курсе закрытия центра. Пресс-секретарь городской канцелярии Моника Бойт заявила, что с ними это решение не было согласовано.
Газета ВЗГЛЯД писала, что польская пресса забила тревогу о превращении страны в Укрополию в связи с огромным наплывом украинских беженцев.