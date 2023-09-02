В Польше закрыли центр поддержки украинских беженцев

Wyborcza: В Польше закрыли крупный центр для украинских беженцев

Tекст: Вера Басилая

Указ о закрытии центра для беженцев был издан главой региона Тобиашем Боченьским. Местные власти заявили, что огромные площади торгового комплекса «Птак Экспо» в Надажине использовать для содержания украинцев нерационально, при этом самих украинцев о закрытии центра не предупредили, передает Ura.ru со ссылкой на польское издание Wyborcza.

Пресс-секретарь Боченьского Дагмар Залевский подчеркнул, что на момент закрытия в центре было около 300 украинских беженцев, некоторые из них вернулись на Украину, о судьбе остальных ничего неизвестно.

Между тем, в правительстве Варшавы оказались не в курсе закрытия центра. Пресс-секретарь городской канцелярии Моника Бойт заявила, что с ними это решение не было согласовано.

Газета ВЗГЛЯД писала, что польская пресса забила тревогу о превращении страны в Укрополию в связи с огромным наплывом украинских беженцев.