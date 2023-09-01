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    1 сентября 2023, 09:00

    Почему в Польше заговорили о создании Укрополии

    Украинские беженцы в Польше становятся политической силой

    Почему в Польше заговорили о создании Укрополии
    @ Tomasz Gzell/EPA/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Польская пресса забила тревогу о превращении страны в Укрополию в связи с огромным наплывом украинских беженцев. Находящиеся в стране почти полтора миллиона украинцев проживают в отдельных самоуправлениях, где могут получить политический вес. Тема миграции становится одной из ключевых на предстоящих в октябре всеобщих выборах. Удастся ли украинской диаспоре усилить свои позиции, как это когда-то произошло в Канаде и США?

    В польских СМИ начали появляться предупреждения о превращении страны в двунациональное государство в связи с наплывом украинских беженцев. Высказываются опасения, что в конечном итоге Польша станет Укрополией, которая перестанет принадлежать коренному населению.

    В статье издания Mysl Polska говорится, что Укрополией придется управлять методами, успешно опробованными президентом Украины Владимиром Зеленским, среди которых террор, запрет реальной оппозиции, аресты и ограничения прав граждан. «Польша становится двунациональной, это признают даже ведущие СМИ, и не исключено, что со временем она окончательно трансформируется в Укрополию», – пишет обозреватель издания Конрад Ренкас.

    Польша стала основным пунктом назначения для украинцев, которые решили покинуть страну после начала российской специальной военной операции (СВО). Юго-восточный польский город Жешув, расположенный примерно в 75 километрах от границы с Украиной, стал не только важным хабом для распределения военной помощи Запада для ВСУ, но и одним из крупнейших транзитных городов для беженцев. В городе с населением 200 тыс. человек сейчас проживает до 40 тыс. украинцев (на пике активности весной 2022 года эта цифра доходила до 100 тыс. человек).

    В июле прошлого года в польском городе Вроцлав представители партии «Конфедерация польской короны» устроили акцию протеста против украинских флагов на общественном транспорте. Участники акции предложили подать петицию с требованием заменить украинские флаги польскими. «Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительству», – заявили активисты.

    В июле этого года антиукраинские баннеры спровоцировали скандал во время футбольного матча клуба «Шленск» из Вроцлава. Фанаты вывесили плакаты с призывами «остановить украинизацию Польши» и напоминанием о том, что «украинцы убивали детей на Волыни».

    С притоком огромной массы людей среди поляков возникла обеспокоенность по поводу социальных конфликтов и других трудностей, которые могли возникнуть из-за того, что страна ранее скептически относилась к политике ЕС в области предоставления убежища и миграции.

    С момента начала СВО польские власти зарегистрировали около 11 млн пересечений границы. Многие уже вернулись в Украину или уехали из Польши в другие страны, но более 1,4 миллиона человек зарегистрировались для проживания на польской земле.

    На 15 октября в Польше назначены всеобщие выборы, по итогам которых партия вице-премьера Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (ПиС) попытается выиграть третий срок подряд. Параллельно с выборами ПиС решила организовать референдум. Среди прочего пара вопросов касается миграционной политики Евросоюза и безопасности границ.

    По данным местных СМИ, ПиС решила «агрессивно сыграть» на антиукраинских настроениях среди поляков. Как писала «Газета Выборча», партия Качиньского хочет привлечь часть электората более радикальной «Конфедерации свободы и независимости» (альянс ультраправых националистических сил), которая заработала репутацию антиукраинской силы.

    «Огромное число украинских беженцев и переселенцев – уже сейчас большая проблема для Польши. Многие приехавшие не намерены покидать страну, а хотят осесть в республике на постоянной основе», – считает политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    Выходцы с Украины адаптируются к местным реалиям, «но совершенно не готовы отказаться от своего языка и культуры» и «в скором времени попытаются пробиться в политику». По мнению эксперта, Укрополия может стать реальностью через несколько лет, «если поляки не смогут принять каких-то мер».

    «Например, в Кракове сейчас много беженцев и переселенцев с Украины, так что стоит ожидать требований по поводу мест в местных органах власти. А потом украинцы обратят внимание на немецкую автономию, за которой зарезервировано место в сейме Польши, и будут просить представительство уже на уровне государства», – отмечает он.

    «Слова про Укрополию – это предвыборная игра. Такой проблемы не существует. На протяжении последних 30 лет на территории Польской республики формируется и затем растворяется достаточно большая украинская диаспора. Человек, который переехал в начале 90-х из Тернополя в Люблин, как правило, сейчас великолепно говорит по-польски, а для его детей польский как родной», – говорит Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ).

    Польша продолжит в будущем сталкиваться с проблемой двуязычия,

    но обе культуры настолько родственные, что проблемы между ними не произойдет, уверен собеседник. «Если бы речь шла о притоке в Польшу ста тысяч панджабцев, это была бы проблема. А украинские беженцы уже через поколение будут ассимилированы», – пояснил Межевич.

    «Здесь ключевой вопрос в географическом расселении украинцев. В абсолютных цифрах их доля среди польского населения относительно невелика. Даже 10% от населения Польши не позволяет строить такие апокалиптические прогнозы. Но украинцы расселяются по Польше не равномерно. В каких-то регионах их мизерное количество, а на востоке, в крупных городах, включая Варшаву и Гданьск, присутствие украинцев очень значительно», – пояснил политолог Александр Носович, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru.

    Собеседник напомнил, что до начала СВО в отдельных польских самоуправлениях до четверти населения составляли украинцы. «И это уже очень опасная ситуация, потому что здесь украинцы формируют свои сообщества, землячества и со временем могут стать организованной силой, которая способна противопоставить свое мнение мнению польского большинства», – пояснил Носович.

    Проблемой украинизации Польши прежде всего озадачены крайние правые политические силы, занимающие более радикальную позицию, чем правящая «Право и справедливость».

    «Сегмент крайне правых традиционно варьируется в Польше от пяти до десяти процентов. В Польше скоро выборы. Часть крайне правых попадет в сейм и страхи польского ультраправого электората будут стимулироваться. Все эти разговоры про Укрополию появились в крайне правой прессе, а крупнейшие СМИ, такие как «Газета Выборча», «Речь Посполита» и телевидение сохраняют радужную картинку гостеприимства к беженцам», – отметил политолог.

    Межевич согласен, что со временем украинское меньшинство может потребовать парламентскую квоту в польском сейме, но «это будут поляки». «Есть очень много фамилий, по которой вы не поймете, кто перед вами: русский, украинец, белорус или поляк. А вот то, что это не китаец, вы поймете сразу. Через поколение в сейме появятся люди, которые будут помнить о своем украинском происхождении, но они будут поляками», – говорит президент РАПИ.

    Эксперты также напоминают, что из всех украинских диаспор самые влиятельные расположены США и в Канаде, где уже существуют целые династии в политике, занимают видные посты в системах законодательной и исполнительной власти. В США таких примеров гораздо меньше, но и там украинское лобби работает исправно. Наибольшую известность получила член Палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц (республиканка от штата Индиана), являющаяся уроженкой Украины.

    Носович добавляет, что разговоры о предоставлении украинцам парламентской квоты ведутся с 2015 года, «но ни к чему не привели и не приведут». «Вполне возможно, что если нынешние демографические тенденции сохранятся, то украинцы будут получать мандаты просто по итогам голосования в самоуправлениях. Они смогут попадать в парламент как представители большинства населения той или иной земли. Этнические украинцы уже есть польском сейме нынешнего созыва», – указал Носович.

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